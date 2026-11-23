По его словам, в аэропорту пассажиры сами оказываются в ситуации, когда их ценности особенно уязвимы: во время досмотра на ленту выкладывают телефоны, документы, деньги, банковские карты и другие личные вещи. Вокруг при этом находятся десятки незнакомых людей. Путешественник считает ошибочным полагать, что в аэропорту вещи автоматически находятся под защитой полиции и служб безопасности. Если что-то пропадет, пассажиру, скорее всего, предложат обратиться в полицию и написать заявление. Однако рассчитывать на активные поиски пропажи не стоит: у правоохранителей много подобных случаев, а их ресурсы ограничены.