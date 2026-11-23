Воруют даже в аэропортах и самолетах: опытный путешественник назвал 4 правила безопасности
Паспорт, деньги и телефон могут исчезнуть не на шумной улице Барселоны, а прямо у вас на глазах в аэропорту или во время перелета. Опытный путешественник рассказал, как едва не стал жертвой воров и почему даже в самолете нельзя терять бдительность.
Кражи в аэропортах и самолетах - не такая уж редкость, как может показаться. Даже камеры наблюдения, охрана и присутствие полиции не гарантируют сохранность личных вещей. Об этом предупредил активный путешественник Александр, который за неполный 2026 год успел совершить 73 авиаперелета, побывать в 55 аэропортах 27 стран и посетить в общей сложности 157 государств.
По его словам, в аэропорту пассажиры сами оказываются в ситуации, когда их ценности особенно уязвимы: во время досмотра на ленту выкладывают телефоны, документы, деньги, банковские карты и другие личные вещи. Вокруг при этом находятся десятки незнакомых людей. Путешественник считает ошибочным полагать, что в аэропорту вещи автоматически находятся под защитой полиции и служб безопасности. Если что-то пропадет, пассажиру, скорее всего, предложат обратиться в полицию и написать заявление. Однако рассчитывать на активные поиски пропажи не стоит: у правоохранителей много подобных случаев, а их ресурсы ограничены.
"Им важнее, чтобы террорист не пронес в самолет взрывчатку, а на ваш паспорт или кредитные карты им наплевать", - эмоционально описывает ситуацию автор предупреждения.
Как у него самого пытались украсть телефон и чемодан
Путешественник рассказал о двух случаях, когда едва не стал жертвой кражи непосредственно в аэропорту.
Первый произошел в миланском аэропорту Мальпенса. После прохождения досмотра, когда лотки с вещами уже выехали с другой стороны рентгеновского аппарата, незнакомая женщина попыталась забрать его мобильный телефон. "Я тут же жестко гавкнул: "Put it down!" (положи назад!)", - вспоминает он. Женщина улыбнулась, вернула телефон и объяснила, что якобы перепутала лотки. При этом ее собственный мобильный находился в другой руке.
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Второй эпизод произошел в аэропорту Ларнаки, в зоне ожидания посадки. Мужчина оставил небольшой чемодан на колесиках возле своего кресла и отошел примерно на десять метров, оставаясь неподалеку. Через некоторое время рядом с багажом сел незнакомец. Сначала он подвинул чемодан к себе, затем положил на него ногу, а спустя несколько минут придвинул вплотную и расстегнул молнию.
"И тут я крикнул: "Эй, не трогай мой чемодан!" - рассказывает путешественник. Незнакомец сразу встал и ушел, объяснив, что подумал, будто кто-то забыл багаж.
Еще один подозрительный случай произошел недавно на рейсе Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы в Дели. Во время продолжительного перелета, когда большинство пассажиров спали, мужчина подошел к багажной полке в другой части салона, открыл ее и достал небольшую женскую сумку. Он направился с ней в противоположный конец самолета, но его остановила пассажирка, которая заявила, что сумка принадлежит ей. Мужчина извинился и объяснил, что перепутал багаж, поскольку у его жены якобы такая же сумка.
Четыре правила, которые помогут защитить вещи
На основании своего опыта путешественник сформулировал несколько рекомендаций, которые советует соблюдать и в аэропорту, и во время полета.
1. Не выкладывайте все ценности в лоток при досмотре. Телефон, деньги, паспорт и банковские карты лучше заранее убрать поглубже в ручную кладь. После прохождения проверки их можно достать и положить в привычные места. По словам автора, отдельно доставать из сумки необходимо только ноутбук и жидкости объемом до 100 мл. Остальные вещи можно оставить внутри ручной клади.
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2. Не кладите ценные вещи на багажную полку самолета. Паспорт, деньги, банковские карты и другие ценности следует держать при себе. Багажное отделение доступно пассажирам, которые сидят рядом, и во время полета кто-то может перепутать или намеренно забрать чужие вещи.
3. Не оставляйте ценные вещи на месте, когда отходите от кресла. Если вы собираетесь в туалет или просто хотите немного пройтись по салону, возьмите с собой телефон, кошелек и другие ценные предметы. Не стоит оставлять их в кармашке переднего сиденья или на кресле.
Путешественник также советует не слишком доверять незнакомым попутчикам только потому, что они улыбались и казались дружелюбными.
4. Держите ручную кладь рядом с собой. Лучше выбирать место на багажной полке неподалеку от своего кресла. Если свободного пространства рядом нет, автор советует по возможности разместить рюкзак под впереди стоящим креслом, а не оставлять его в другом конце салона. "Уж лучше засуньте ваш рюкзак под переднее сидение, но пусть он будет с вами, а не в двадцати метрах в передней части салона", - подчеркивает он.
Главная мысль путешественника проста: не стоит рассчитывать, что аэропорт или самолет автоматически обеспечивают безопасность личных вещей. Даже во время обычного перелета важно следить за своим багажом и не оставлять ценности без присмотра.