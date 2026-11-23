Одна из таких привычек – пользоваться бесплатным мобильным приложением Ceļo droši. В нем можно найти актуальные предупреждения для путешественников, советы по безопасности и информацию о том, как получить консульскую помощь. Приложение позволяет быстро найти надежную информацию и во время поездки, поэтому МИД рекомендует скачать его до отъезда. Оно доступно в App Store и Google Play.