МИД Латвии обратился с заявлением к тем, кто планирует поездки за границу
Министерство иностранных дел Латвии объявило о том, что начинает зимнюю информационную кампанию "Путешествуйте безопасно!". МИД призывает заранее готовиться к поездкам за границу и взять за правило несколько простых мер предосторожности, которые помогут избежать неприятных сюрпризов в дороге.
До 4 декабря на страницах министерства в X, Facebook, Instagram и Threads, а также на странице Консульского департамента в Facebook будут публиковать видеоролики с практическими советами.
Планирование поездки обычно начинается с выбора направления, покупки билетов и бронирования жилья. О безопасности тоже стоит позаботиться заранее. Несколько простых привычек и проверка информации об обстановке перед отъездом помогут снизить риски и избежать ситуаций, в которых может понадобиться консульская помощь.
Одна из таких привычек – пользоваться бесплатным мобильным приложением Ceļo droši. В нем можно найти актуальные предупреждения для путешественников, советы по безопасности и информацию о том, как получить консульскую помощь. Приложение позволяет быстро найти надежную информацию и во время поездки, поэтому МИД рекомендует скачать его до отъезда. Оно доступно в App Store и Google Play.
Еще одна важная мера – зарегистрировать поездку в Консульском регистре. Если за границей произойдет стихийное бедствие или возникнет другая угроза безопасности, консульская служба сможет быстрее связаться с путешественниками и сообщить им необходимую информацию.
В сезон зимних поездок особенно важно взвесить возможные риски при выборе направления и оформить подходящую туристическую страховку. Если вы собираетесь кататься на лыжах или планируете другой активный отдых, проверьте, покрывает ли его страховка. Перед поездкой в дальние страны заранее уточните условия въезда, список необходимых документов и медицинские требования.
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МИД рекомендует путешественникам соблюдать следующие меры предосторожности
- Ознакомьтесь с предупреждениями для путешественников и проверьте обстановку как в стране назначения, так и в странах транзита.
- Заранее проверьте срок действия проездных документов и требования к въезду в страну назначения.
- Скачайте бесплатное приложение Ceļo droši, чтобы важная информация и полезные советы были под рукой до отъезда и во время поездки.
- Зарегистрируйте поездку в Консульском регистре, чтобы в чрезвычайной ситуации за границей консульская служба могла быстрее с вами связаться.
- Оформите туристическую страховку с учетом направления, продолжительности поездки и запланированных занятий.
- Если едете с детьми, заранее уточните, какие документы им понадобятся и какие дополнительные требования действуют при выезде и въезде несовершеннолетних.
МИД также напоминает о своем призыве воздержаться от поездок в Россию и Беларусь из-за серьезных рисков для безопасности.
Подробнее о предупреждениях для путешественников, Консульском регистре и порядке получения консульской помощи можно узнать в приложении Ceļo droši и на сайте МИД Латвии.