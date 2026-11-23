"С жиром и маслом нужно быть особенно осторожными. В холодной воде они остывают и оседают на стенках труб. Просвет трубы постепенно сужается, а со временем отложения могут затвердеть до состояния камня. Горячая вода лишь смоет жир дальше по трубе. Там он все равно остынет и забьет другой участок. В таком случае рассчитывать, что специалист приедет и за минуту все прочистит, уже не стоит", - рассказывает Кеньгис.