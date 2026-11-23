Специалист раскрыл, почему в домах жителей Латвии часто засоряется канализация
Рубашка в трубах гостиницы, килограммы монет на Центральном рынке и велосипеды в канализации - находки удивляют. Однако даже безобидные на первый взгляд бытовые привычки могут привести к серьезным засорам и дорогостоящему ремонту, пишет в своем комментарии председатель правления Lautus Мартиньш Кеньгис.
О канализации мы часто вспоминаем, только когда раковина уже полна воды. Кажется, что система справляется со всем, но вода, смывающая то, от чего мы хотим избавиться, не всегда уносит это дальше ближайшего изгиба трубы.
Для засора достаточно регулярно сливать в кухонную раковину жир, оставшийся после приготовления еды.
У канализации тоже есть свой "холестерин"
Жировые отложения - своего рода "холестерин" канализации. Каждая порция жира, слитая в раковину, затрудняет отток воды, подобно тому как отложения холестерина в артериях затрудняют кровоток.
"С жиром и маслом нужно быть особенно осторожными. В холодной воде они остывают и оседают на стенках труб. Просвет трубы постепенно сужается, а со временем отложения могут затвердеть до состояния камня. Горячая вода лишь смоет жир дальше по трубе. Там он все равно остынет и забьет другой участок. В таком случае рассчитывать, что специалист приедет и за минуту все прочистит, уже не стоит", - рассказывает Кеньгис.
Даже труба диаметром 10 см, которая считается довольно широкой, в поперечнике примерно с большую кружку. Вода из раковины начинает уходить медленнее задолго до того, как труба забьется полностью.
Особенно остро эта проблема стоит в заведениях общепита, где стоки с высоким содержанием жира образуются регулярно и в больших объемах. Если жир не отделять от сточных вод, канализация уже через несколько лет может выйти из строя. В заведениях для этого используют жироуловители, которые отделяют жир до того, как сточные воды попадут в канализационную сеть. Дома можно начать с простой привычки - сливать жир в отдельную емкость.
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Жидкие остатки ремонта тоже забивают трубы
Во время ремонта возникает соблазн слить остатки жидких материалов в канализацию. Пока смесь жидкая, кажется, что вода легко ее смоет.
Однако все, что со временем твердеет, затвердеет и в трубах, образовав засор, который трудно устранить. Поэтому строительные смеси и остатки краски нельзя сливать в канализацию, даже если они еще жидкие.
От рубашки до килограммов монет
Засоры вызывают и вещи, которые часто смывают в унитаз, хотя их место в мусорном ведре. Это средства гигиены, бумажные полотенца и другие отходы. Но специалистам по прочистке канализации попадаются и куда более необычные находки.
"Однажды в канализации гостиницы мы нашли рубашку. В другой раз - ножи и вилки. Такие предметы легко застревают в местах соединения труб и перекрывают сток. В канализации Центрального рынка нам попадались даже килограммы монет. В наружные канализационные сети тоже чего только не бросают. Оттуда доставали плиты, шины и даже велосипеды. Звучит забавно, но кому-то приходится все это вытаскивать, а за работу еще и платить", - вспоминает руководитель Lautus.
Засоры бывают и из-за того, как проложена канализация. И в жилых домах, и на предприятиях неправильный уклон труб или резкие повороты могут способствовать накоплению отложений и задерживать посторонние предметы. Поэтому стоит проверить, как устроена система.
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От засора могут пострадать и соседи
В многоквартирном доме привычки одного жильца могут создать проблемы и соседям. Если засорится общая труба, подачу воды во всем доме, возможно, придется ограничить или перекрыть.
Плату за прочистку общего трубопровода могут включить в расходы на обслуживание дома. В частном доме организовать и оплатить прочистку канализации должен сам владелец.
По словам Кеньгиса, прочистка канализации с выездом специально оборудованной машины стоит около 95 евро в час, а промывка под высоким давлением с помощью гидродинамической машины - 120 евро в час. Итоговая сумма зависит от сложности и продолжительности работ.
Как избежать засоров?
- Небольшие остатки жира на сковороде вытрите бумажным полотенцем и выбросьте его в контейнер для смешанных бытовых отходов.
- Если жира или масла после жарки осталось много, дайте ему остыть и соберите в емкость с крышкой. Узнайте у компании по вывозу отходов, куда его можно сдать.
- Остатки краски и ремонтных материалов сдавайте в предназначенный для них пункт приема.
- Средства гигиены, бумажные полотенца и другие отходы из ванной выбрасывайте в мусорное ведро.
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Если вода стала уходить медленнее, стоит обратиться к специалисту, пока труба не забилась полностью.
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