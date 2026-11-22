Это особенно удобно для людей, которые живут далеко от своего семейного врача, но нуждаются в медицинской помощи вечером, в выходные или праздничные дни. При этом дежурный врач не заменяет постоянное наблюдение у семейного врача. Его задача - оказание помощи в ситуациях, когда ждать обычного приема нельзя.