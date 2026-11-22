Семейный врач принимает далеко от дома. Как получить медицинскую помощь, если она нужна срочно?
Переезд в другой район или город не всегда означает, что нужно менять семейного врача. Но что делать, если привычный доктор принимает за десятки километров от дома, а медицинская помощь нужна уже сейчас? В Латвии предусмотрено несколько вариантов получения помощи, причем некоторые из них позволяют обратиться к врачу без смены регистрации.
Нужно ли менять семейного врача после переезда?
В Латвии пациент имеет право самостоятельно выбирать семейного врача. Но переезд в другой город или район не обязывает человека отказываться от специалиста, у которого он наблюдался много лет.
Например, если человек раньше жил в Даугавпилсе, а затем переехал в Ригу, он может продолжать оставаться пациентом прежнего семейного врача. Однако необходимо учитывать, что большинство услуг врач оказывает на территории своей практики.
Согласно разъяснениям портала LV portāls, семейный врач может обслуживать зарегистрированного пациента и за пределами своей основной территории, если между врачом и пациентом существует соответствующая договоренность.
Особенно важно учитывать это обстоятельство при необходимости вызова врача на дом. Если пациент живет далеко за пределами территории обслуживания, доктор может отказаться от такого визита.
Можно ли обратиться к другому семейному врачу рядом с домом?
Если речь идет о регулярном наблюдении, профилактических осмотрах, лечении хронических заболеваний или получении направлений, наиболее удобным решением может стать переход к семейному врачу по новому месту жительства.
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Однако одновременно быть зарегистрированным у двух семейных врачей нельзя. Поэтому сохранить одного врача для постоянного наблюдения, а другого использовать как дополнительного семейного врача по месту жительства не получится. Но это не означает, что пациент вообще не может получить медицинскую помощь у другого специалиста.
Национальная служба здравоохранения (NVD) предусматривает возможность обращения к дежурным врачам, которые принимают пациентов независимо от того, у какого семейного врача они зарегистрированы.
Когда поможет дежурный врач?
Дежурные врачи работают в Риге и других крупных городах Латвии. К ним можно обратиться, если медицинская помощь необходима за пределами рабочего времени семейного врача, а состояние здоровья не позволяет ждать следующего приема. По информации Национальной службы здравоохранения, дежурный врач принимает всех пациентов независимо от их регистрации у семейного врача.
Он может оценить состояние здоровья, назначить необходимое лечение, выписать рецепт на лекарства и при наличии медицинских оснований открыть больничный лист.
Это особенно удобно для людей, которые живут далеко от своего семейного врача, но нуждаются в медицинской помощи вечером, в выходные или праздничные дни. При этом дежурный врач не заменяет постоянное наблюдение у семейного врача. Его задача - оказание помощи в ситуациях, когда ждать обычного приема нельзя.
Можно ли вызвать семейного врача на дом?
В определенных ситуациях семейный врач может приехать к пациенту домой. Однако государство оплачивает такие визиты не всем жителям, а отдельным категориям пациентов.
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По информации NVD, бесплатные домашние визиты предусмотрены, в частности, для детей младше 18 лет, людей с инвалидностью I группы и некоторых пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Для жителей старше 80 лет и ряда других категорий установлен пациентский взнос в размере 2,85 евро.
При этом есть важное ограничение: семейные врачи оказывают услуги прежде всего на своей основной территории. Если пациент переехал далеко от практики, возможность домашнего визита необходимо согласовывать индивидуально.
А если рядом нет семейного врача?
В небольших населенных пунктах Латвии, где доступ к семейному врачу затруднен из-за расстояния или транспортного сообщения, работают фельдшерские пункты. В них медицинскую помощь оказывают помощники врача - фельдшеры. Такой вариант особенно актуален для сельских жителей, которым сложно регулярно добираться до ближайшей врачебной практики.
Можно ли сдавать анализы и посещать специалистов ближе к дому?
Да. Если семейный врач находится в другом городе, это не означает, что все обследования и консультации специалистов придется проходить там же. При наличии необходимого направления пациент может самостоятельно выбирать медицинское учреждение, в котором предоставляется соответствующая государственно оплачиваемая услуга.
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Например, человек может быть зарегистрирован у семейного врача в Лиепае, но проходить обследования в Риге, если выбранное учреждение имеет договор с NVD и предоставляет нужную услугу за государственный счет.
Важно заранее уточнить, доступна ли услуга по государственному финансированию. Если медицинское учреждение работает только на платной основе, за обследование придется платить самостоятельно.
Как поменять семейного врача на того, кто принимает ближе к дому?
Если расстояние до нынешнего врача создает постоянные неудобства, пациент может выбрать другую практику. Для этого необходимо выяснить, какие семейные врачи обслуживают территорию его задекларированного места жительства. Соответствующие списки опубликованы на сайте NVD.
Семейный врач не вправе отказать в регистрации пациенту, чье задекларированное место жительства находится на основной территории обслуживания данной практики, даже если практика считается заполненной. В то же время врач может отказать человеку, проживающему за пределами этой территории, либо при отсутствии свободных мест, если пациент не относится к предусмотренным исключениям.
После регистрации у нового семейного врача прежняя регистрация прекращается автоматически. Медицинскую документацию между практиками передают сами врачи, поэтому пациенту не требуется самостоятельно забирать всю медицинскую карту.
Если врач, обслуживающий территорию проживания пациента, отказывает в регистрации, следует обратиться в NVD. Служба поможет разобраться в ситуации и найти подходящую практику.
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Куда обращаться, если медицинская помощь нужна срочно?
Если семейный врач недоступен, а состояние здоровья ухудшилось, можно воспользоваться консультационным телефоном семейных врачей 66016001. По этому номеру медицинские специалисты консультируют жителей по вопросам обычных заболеваний и объясняют, какие действия необходимо предпринять.
Консультации доступны по рабочим дням с 17:00 до 8:00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.
Если необходима очная медицинская помощь, можно обратиться к дежурному врачу или в пункт неотложной медицинской помощи. При состояниях, угрожающих жизни, следует звонить по номеру 113.
Для получения информации о регистрации у семейного врача и доступных государственных медицинских услугах действует бесплатный телефон NVD 80001234. По нему можно выяснить, какие семейные врачи обслуживают конкретный адрес и куда обратиться для смены врача.