Рейс задержали или отменили - в каких случаях пассажиру положено до 600 евро?
Отмененный рейс, многочасовое ожидание в аэропорту или сорванная пересадка могут обернуться не только испорченным отпуском, но и денежной компенсацией. В некоторых случаях авиакомпания обязана выплатить пассажиру до 600 евро, причем даже тогда, когда билет стоил значительно дешевле. Однако право на эти деньги возникает далеко не при каждой задержке.
Когда можно получить компенсацию?
В Латвии, как и во всем Европейском союзе, права авиапассажиров защищает Регламент № 261/2004. Он распространяется на все рейсы, вылетающие из ЕС, независимо от авиакомпании, а также на рейсы из третьих стран в ЕС, если перевозчик зарегистрирован в Евросоюзе. Правила действуют и для бюджетных авиакомпаний.
Согласно разъяснениям Центра защиты прав потребителей (PTAC), компенсация может полагаться, если пассажир прибыл в конечный пункт назначения с опозданием не менее трех часов. При этом учитывается именно время прибытия, а не задержка вылета.
Сколько денег можно получить?
Размер компенсации зависит прежде всего от расстояния перелета:
- 250 евро - за рейсы протяженностью до 1500 километров.
- 400 евро - за рейсы внутри ЕС протяженностью более 1500 километров, а также другие перелеты от 1500 до 3500 километров.
- 600 евро - за остальные дальние перелеты свыше 3500 километров.
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Для дальних рейсов между ЕС и третьими странами при задержке прибытия от трех до четырех часов компенсация может составлять 300 евро.
Важно, что сумма не зависит от стоимости билета. Даже если перелет обошелся в 50 евро, при соблюдении установленных условий пассажир может претендовать на компенсацию в 250 евро.
А если рейс полностью отменили?
Если авиакомпания отменила рейс, пассажиру должны предложить выбор: вернуть стоимость билета или предоставить альтернативный перелет. Возврат денег должен быть произведен в течение семи дней.
Кроме того, может полагаться компенсация от 250 до 600 евро. Однако здесь имеет значение, когда пассажира предупредили об отмене.
Если сообщение поступило не менее чем за 14 дней до вылета, дополнительная компенсация обычно не положена. Если менее чем за две недели, право на нее может возникнуть, но существуют исключения. Например, компенсацию могут не выплачивать, если авиакомпания предложила альтернативный рейс с незначительным изменением времени отправления и прибытия в пределах установленных правил. При определенных условиях компенсация также может быть уменьшена наполовину, если альтернативный рейс доставил пассажира в пункт назначения с небольшой задержкой.
Когда авиакомпания может не платить?
Денежная компенсация не положена, если отмена или задержка рейса вызвана чрезвычайными обстоятельствами, которых перевозчик не мог избежать даже при принятии всех разумных мер. К таким обстоятельствам могут относиться сильная непогода, закрытие воздушного пространства, угрозы безопасности или ограничения со стороны авиадиспетчеров.
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Однако обычная техническая неисправность самолета не всегда освобождает авиакомпанию от ответственности. Большинство проблем, возникающих при техническом обслуживании воздушного судна, не считаются чрезвычайными обстоятельствами. Перевозчик должен доказать, что причина задержки действительно позволяет отказать в компенсации.
Еда, гостиница и такси - за чей счет?
Даже если компенсация не положена, авиакомпания обязана предоставить пассажиру определенную помощь во время ожидания.
В зависимости от продолжительности задержки и расстояния перелета пассажиру должны обеспечить напитки и питание. Для коротких рейсов такое право возникает уже при задержке вылета от двух часов.
Если новый рейс назначен на следующий день и требуется ночевка, перевозчик должен организовать гостиницу и транспорт между аэропортом и местом проживания.
Если авиакомпания ничего не предоставила, пассажир может самостоятельно оплатить разумные необходимые расходы и потребовать их возмещения. Главное - сохранить чеки.
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Кроме того, если вылет задерживается не менее чем на пять часов, пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возврата денег за билет.
Как получить компенсацию?
Для начала необходимо направить письменную претензию непосредственно авиакомпании, выполнявшей рейс. К обращению стоит приложить билет, посадочный талон, подтверждение задержки или отмены и другие документы.
В Латвии действует важный срок: если происшествие произошло в латвийском аэропорту либо рейс выполнял латвийский перевозчик, письменную претензию необходимо подать в течение шести месяцев.
Если авиакомпания отказывает в выплате или не отвечает, пассажир может обратиться в PTAC либо в компетентное ведомство другой страны, где произошло нарушение. При этом PTAC рассматривает жалобы, но не принимает обязательных решений о взыскании компенсации по индивидуальным требованиям пассажиров. Такой спор при необходимости разрешается в суде.
Стоит учитывать и предстоящие изменения законодательства. В сентябре 2026 года Евросоюз принял обновленные правила защиты авиапассажиров. Они сохраняют компенсации в размере 250, 400 и 600 евро, однако предусматривают дополнительные требования к авиакомпаниям и процедуре рассмотрения претензий. Новые положения начнут применяться 23 октября 2027 года.