Если сообщение поступило не менее чем за 14 дней до вылета, дополнительная компенсация обычно не положена. Если менее чем за две недели, право на нее может возникнуть, но существуют исключения. Например, компенсацию могут не выплачивать, если авиакомпания предложила альтернативный рейс с незначительным изменением времени отправления и прибытия в пределах установленных правил. При определенных условиях компенсация также может быть уменьшена наполовину, если альтернативный рейс доставил пассажира в пункт назначения с небольшой задержкой.