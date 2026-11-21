В магазине случайно разбили товар: всегда ли покупатель обязан платить?
Одно неловкое движение в супермаркете - и бутылка или банка падает с полки и разбивается. Многие покупатели в такой ситуации предпочитают сразу заплатить, чтобы избежать конфликта с сотрудниками магазина. Однако в Латвии далеко не всегда человек обязан возмещать ущерб, даже если именно он случайно задел товар.
Когда покупатель не обязан платить?
В Латвии нет правила, согласно которому покупатель автоматически обязан оплачивать любой поврежденный товар. Согласно статье 1635 Гражданского закона, требовать возмещения ущерба можно, если человек виновен в его причинении. При этом статья 1774 предусматривает, что случайный ущерб не подлежит возмещению. Однако важно понимать, что отсутствие намерения разбить товар еще не означает отсутствия ответственности.
Например, если бутылка упала из-за того, что стояла неустойчиво на краю переполненной полки, это может свидетельствовать об отсутствии вины покупателя. В такой ситуации необходимо учитывать и то, насколько безопасно магазин разместил продукцию.
А если товар выскользнул из рук?
Здесь ситуация сложнее. Допустим, покупатель взял стеклянную банку, чтобы рассмотреть этикетку, но случайно уронил ее. Даже если человек не собирался ничего разбивать, ответственность может возникнуть из-за неосторожности. Например, если он небрежно бросил хрупкий товар в тележку или обращался с ним явно неаккуратно, магазин вправе потребовать возмещения ущерба. При этом каждый случай необходимо оценивать отдельно. Значение имеют действия покупателя, условия размещения товара и другие обстоятельства.
Может ли охранник заставить заплатить?
Как пояснила юрист Инга Рябчикова в консультации на LV portāls, если покупатель случайно повредил товар, необходимо сообщить об этом сотрудникам магазина.
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Если магазин требует компенсацию, покупатель может согласиться с претензией или оспорить ее. Охранник не вправе самостоятельно разрешать гражданско-правовой спор и принудительно взыскивать деньги.
Если договориться не удается, вопрос о возмещении ущерба может решаться в судебном порядке. При этом магазин не вправе требовать больше суммы фактически причиненного ущерба.
Что делать, если требуют деньги?
Если вы случайно разбили товар, прежде всего сообщите об этом персоналу, особенно если на полу остались осколки стекла.
Если вы не согласны с требованием об оплате, попросите сотрудников объяснить, на каком основании магазин считает вас виновным. По возможности сфотографируйте место происшествия и попросите сохранить записи камер видеонаблюдения.
Если урегулировать конфликт на месте не удалось, можно направить письменное обращение администрации магазина. За разъяснением своих прав также можно обратиться в Центр защиты прав потребителей.