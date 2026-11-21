Здесь ситуация сложнее. Допустим, покупатель взял стеклянную банку, чтобы рассмотреть этикетку, но случайно уронил ее. Даже если человек не собирался ничего разбивать, ответственность может возникнуть из-за неосторожности. Например, если он небрежно бросил хрупкий товар в тележку или обращался с ним явно неаккуратно, магазин вправе потребовать возмещения ущерба. При этом каждый случай необходимо оценивать отдельно. Значение имеют действия покупателя, условия размещения товара и другие обстоятельства.