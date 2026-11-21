Как часто на самом деле нужно стирать подушки и одеяла? Многие делают это слишком редко
Мы привыкли регулярно менять постельное белье, но когда вы в последний раз стирали сами подушки и одеяла? Многие делают это раз в год, а некоторые вообще никогда. Между тем даже чистая наволочка не спасает от загрязнений, которые постепенно накапливаются внутри. И дело не только в пыли.
Что скрывается внутри наших подушек
Каждую ночь мы оставляем в постели гораздо больше, чем кажется. Во время сна кожа выделяет пот и кожный жир, с нее отшелушиваются мельчайшие частички. Часть всего этого остается на наволочке, но со временем загрязнения проникают и в саму подушку. Особенно быстро это происходит летом, когда мы сильнее потеем, а также если привыкли ложиться спать с влажными волосами.
Есть и еще одни незаметные обитатели постели - пылевые клещи. Они питаются отмершими клетками кожи и прекрасно чувствуют себя в теплой и влажной среде. Увидеть их невооруженным глазом невозможно, но у людей с аллергией они могут вызывать насморк, чихание и заложенность носа. При этом пылевые клещи встречаются даже в чистых домах. Поэтому регулярная смена наволочек полезна, но полностью проблему не решает.
Как часто нужно стирать подушки
Если подушка допускает машинную стирку, специалисты по домашней гигиене обычно советуют делать это примерно раз в три-шесть месяцев. Но многое зависит от наполнителя и того, как вы спите.
Например, если вы сильно потеете по ночам или подушка быстро приобретает неприятный запах, чистка может понадобиться чаще.
Синтетические подушки и некоторые изделия с пуховым наполнителем можно стирать в машине. А вот с популярными подушками из пены с эффектом памяти все сложнее: полностью погружать их в воду обычно нельзя. В таких случаях стирают съемный чехол, а саму подушку очищают только в загрязненных местах. И еще один важный момент: после стирки подушка должна полностью высохнуть. Если внутри останется влага, со временем может появиться затхлый запах и даже плесень.
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А что насчет одеял?
С одеялами ситуация немного проще. Если вы постоянно пользуетесь пододеяльником, само одеяло загрязняется медленнее. В большинстве случаев достаточно стирать его примерно раз в полгода, если производитель разрешает такую чистку. Но если вы спите без пододеяльника, сильно потеете или делите кровать с домашними животными, делать это придется чаще.
Особого обращения требуют шерстяные, пуховые и шелковые одеяла. Некоторые из них нельзя стирать в обычной машине, поэтому перед чисткой обязательно стоит проверить этикетку.
Кстати, сезонные одеяла лучше стирать перед тем, как убрать их на хранение. Главное - убедиться, что они полностью высохли, иначе через несколько месяцев можно достать из шкафа вещь с неприятным запахом.
Почему одной наволочки недостаточно
Казалось бы, если наволочка чистая, зачем вообще стирать подушку? Дело в том, что обычная ткань не создает непроницаемый барьер. Пот, кожный жир и мелкие загрязнения постепенно проходят сквозь нее. Поэтому полезно использовать специальные защитные чехлы на молнии, которые полностью закрывают подушку. Они помогают дольше сохранять ее чистой, а для людей с аллергией существуют особые чехлы, препятствующие проникновению аллергенов пылевых клещей. Но даже такая защита не отменяет необходимости периодически чистить саму подушку.
Когда подушку уже пора выбрасывать
Иногда стирка уже не поможет. Даже дорогая подушка со временем теряет форму, а ее наполнитель изнашивается.
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Есть несколько признаков, что пора задуматься о замене:
- Подушка стала плоской и больше не поддерживает голову как раньше.
- Наполнитель сбился в комки, которые невозможно расправить.
- Даже после стирки остается неприятный запах.
- Появились следы плесени или стойкие пятна.
- После сна регулярно болит шея, а подушка кажется неудобной.
Универсального срока службы нет. Одни подушки приходится менять через несколько лет, другие способны прослужить значительно дольше. Все зависит от материала, качества и ухода.
Самая частая ошибка после стирки
Многие совершают одну и ту же ошибку: достают подушку из сушилки или оставляют ее на батарее, а затем возвращают на кровать, как только ткань снаружи становится сухой. Но внутри наполнитель может оставаться влажным еще долго, особенно если речь идет о пухе. Именно поэтому важно не торопиться и проверять, полностью ли просохла подушка.
Если изделие допускает машинную сушку, можно воспользоваться соответствующим режимом. Для некоторых подушек подходят специальные шарики, которые помогают наполнителю не сбиваться в комки.
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Как часто нужно менять постельное белье
А вот наволочки, простыни и пододеяльники требуют гораздо более частого ухода. Оптимальный ориентир - менять их примерно раз в неделю, хотя в некоторых случаях допустим интервал до двух недель. Если вы сильно потеете, спите с домашними животными или страдаете аллергией, лучше не затягивать со сменой белья.
При аллергии на пылевых клещей специалисты рекомендуют еженедельно стирать постельное белье при температуре не ниже 54 градусов, если ткань выдерживает такой режим. Это помогает уменьшить количество клещей и аллергенов. И не забывайте о проветривании спальни. Оно не заменит стирку, но поможет уменьшить сырость, которая способствует размножению пылевых клещей.
Для удобства можно придерживаться простого графика: постельное белье менять каждую неделю, подушки стирать раз в три-шесть месяцев, а одеяла - примерно дважды в год. Разумеется, если материал допускает стирку и производитель не рекомендует другой способ ухода.