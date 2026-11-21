Синтетические подушки и некоторые изделия с пуховым наполнителем можно стирать в машине. А вот с популярными подушками из пены с эффектом памяти все сложнее: полностью погружать их в воду обычно нельзя. В таких случаях стирают съемный чехол, а саму подушку очищают только в загрязненных местах. И еще один важный момент: после стирки подушка должна полностью высохнуть. Если внутри останется влага, со временем может появиться затхлый запах и даже плесень.