Обратиться за жилищным пособием может домохозяйство, у которого после оплаты жилья не хватает средств на основные нужды. В Риге пособие могут запросить жители, которые задекларировали место жительства в столице и фактически здесь живут. Помощь доступна как собственникам жилья, так и нанимателям, заключившим договор найма.