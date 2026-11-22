Не можете оплатить счета за отопление? Жителям Риги напомнили о специальном пособии
С 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Риге при расчете жилищного пособия применяются повышенные коэффициенты. Благодаря этому в отопительный сезон помощь в оплате жилья могут получить в том числе домохозяйства, которые раньше не соответствовали критериям.
Жилищное пособие — один из основных видов социальной поддержки, которую предоставляет самоуправление. В прошлом году в Риге его получили 16 175 человек, общая сумма выплат составила 17,6 млн евро. За первые десять месяцев этого года пособие назначили 15 565 жителям на общую сумму 17 млн евро. По прогнозам, к концу года сумма выплат достигнет 21,7 млн евро.
Обратиться за жилищным пособием может домохозяйство, у которого после оплаты жилья не хватает средств на основные нужды. В Риге пособие могут запросить жители, которые задекларировали место жительства в столице и фактически здесь живут. Помощь доступна как собственникам жилья, так и нанимателям, заключившим договор найма.
Для получения пособия статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства необязателен. Социальная служба рассматривает каждое заявление индивидуально и учитывает доходы, накопления, имущество и фактические расходы домохозяйства на жилье.
Если в домохозяйстве есть хотя бы один трудоспособный человек, пособие назначают на три месяца. В остальных случаях — на шесть месяцев.
Тем, кто уже получает пособие и у кого срок его назначения еще не истек, Рижская социальная служба автоматически пересчитает сумму с учетом повышенных коэффициентов. Подавать дополнительное заявление не нужно.
Если выросли фактические расходы на жилье, например пришел более высокий счет за отопление, можно попросить о перерасчете. Для этого нужно подать новое заявление и приложить соответствующие платежные документы. Перерасчет возможен и за три предыдущих календарных месяца.
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Если срок, на который было назначено пособие, уже истек, за ним нужно обратиться повторно.
Как подать заявление?
За консультацией и оформлением жилищного пособия нужно обратиться в Рижскую социальную службу. Потребуются следующие документы.
- Заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами домохозяйства.
- Выписки с банковских и других платежных счетов всех членов домохозяйства за последние три полных календарных месяца. В выписках должны быть видны движение средств и остаток на начало и конец периода.
- Справка о зарплате за последние три полных календарных месяца, если в выписках со счетов нет необходимых сведений. Если кто-либо из членов домохозяйства ведет хозяйственную деятельность, нужна также справка о доходах от нее за тот же период.
- Документы о нерегулярных и других доходах, подлежащих декларированию, а также о платежах, полученных за последние 12 календарных месяцев.
- Счета или квитанции, подтверждающие расходы на жилье за предыдущий или текущий месяц, например за наем, обслуживание дома, отопление, электричество и воду.
Также нужно предъявить удостоверение личности. Если у социальной службы нет документа, подтверждающего право пользования жильем, потребуется предъявить и его, например договор найма или договор на обслуживание жилья.
Для оценки материального положения домохозяйства заполняется декларация о средствах к существованию. Социальная служба составляет ее на основании представленных сведений и при необходимости запрашивает дополнительные документы. Декларацию можно подать и в электронном виде. Для этого на портале Latvija.gov.lv нужно найти услугу "Mājokļa pabalsts (Rīgas valstspilsēta)".
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что власти Риги заплатили в ноябре особое пособие в размере 150 евро сотням жителей города.