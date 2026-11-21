Ошибки при доставке могут происходить по разным причинам. Курьер перепутал квартиры, отправитель указал неверный адрес, посылку положили не в ту ячейку пакомата или покупатель случайно получил сразу два заказа вместо одного. Однако во всех этих ситуациях важно понимать, кому предназначался товар. Если на упаковке указаны имя и адрес другого человека, очевидно, что посылка отправлена не вам. Даже если курьер передал ее лично в руки, это не дает права распоряжаться содержимым как собственным имуществом.