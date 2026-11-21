Если после покупки возникли подозрения в мошенничестве, действовать нужно сразу. Если вы ввели данные карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту и сообщите об этом своему банку. Так же следует поступить, если вы думали, что подтверждаете платеж, а затем получили уведомление о добавлении карты в цифровой кошелек, хотя сами этого не делали.