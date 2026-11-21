Людей предупредили: во время распродаж "Черной пятницы" мошенники начнут охоту на покупателей из Латвии
В прошлом году во время распродаж "Черной пятницы" число платежей в поддельных интернет-магазинах выросло втрое, а их общая сумма - более чем в четыре раза. Самый резкий рост пришелся на 27-29 ноября. Банк Citadele предупреждает, что ситуация может повториться.
По данным Citadele, за три самых активных дня прошлогодней "Черной пятницы" число платежей в поддельных интернет-магазинах было примерно втрое выше, а их общая сумма - более чем вчетверо выше среднего показателя за четыре предыдущие недели, если брать те же дни - с четверга по субботу.
"Мошенники хорошо знают привычки покупателей и пользуются их желанием сэкономить и страхом упустить выгодное предложение. В дни распродаж люди чаще совершают спонтанные покупки, не проверив, можно ли доверять продавцу", - объясняет руководитель отдела по предотвращению мошенничества банка Citadele Лига Эверте.
Поддельные магазины все больше похожи на настоящие
Один из самых распространенных способов обмана в дни распродаж - поддельные интернет-магазины, которые выдают себя за магазины известных брендов. Мошенники используют логотипы компаний, фотографии товаров и правдоподобные отзывы покупателей, а также размещают рекламу в соцсетях. Покупатель может попасть на сайт, который внешне почти не отличается от настоящего магазина, оплатить заказ и так и не получить товар.
Добросовестные продавцы тоже предлагают большие скидки в "Черную пятницу", размещают таймеры обратного отсчета и рекламируют предложения с пометкой "количество ограничено". Поэтому даже скидка в 80% сама по себе еще не свидетельствует о мошенничестве. Насторожиться стоит, если подозрение вызывают сразу несколько деталей.
Разные схемы
В дни распродаж мошенники используют и другие схемы. Люди чаще ждут посылок, и злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени служб доставки. Получателя просят немного доплатить за доставку или уточнить данные для получения заказа.
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Подтверждение платежа в банковском приложении - обычная мера безопасности при покупках в интернете, напоминает эксперт. Важно убедиться, что вы подтверждаете именно ту операцию, которую начали сами. Коды подтверждения никому сообщать нельзя.
Что делать, если деньги уже переведены мошенникам?
Если после покупки возникли подозрения в мошенничестве, действовать нужно сразу. Если вы ввели данные карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту и сообщите об этом своему банку. Так же следует поступить, если вы думали, что подтверждаете платеж, а затем получили уведомление о добавлении карты в цифровой кошелек, хотя сами этого не делали.
Если вы оплатили товар, но так и не получили его и подозреваете продавца в недобросовестности, обратитесь в банк и узнайте, можно ли оспорить платеж.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что банкам придется немедленно вернуть деньги, украденные мошенниками, однако есть одно условие.