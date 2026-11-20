Население Латвии предупредили о серьезных убытках, если не сделать эту процедуру в своем жилье
Каждый пятый (20%) житель Латвии (23%) не проверяет, готово ли их жилье к холодам. Однако согласно опросу Swedbank, зимой число заявлений на страховое возмещение по полисам страхования жилья примерно на 10% выше. Один из главных рисков в этот период - пожары.
С наступлением осени 32% опрошенных каждый год проверяют, готово ли их жилье к холодам, а еще 13% делают это время от времени. При этом 26% респондентов, которые отвечают за содержание жилья, сообщили, что специально к осени и зиме не готовятся.
При подготовке к холодам 30% тех, кто отвечает за содержание жилья, проводят техническое обслуживание системы отопления, а 27% чистят печные трубы и дымоходы. Каждый пятый (20%) проверяет состояние крыши, окон и дверей, а 14% прочищают водостоки.
Водопроводные трубы, чтобы защитить их от промерзания, проверяют 12% опрошенных. Столько же проверяют, работают ли датчики дыма. Лишь 8% проверяют электропроводку или электроприборы. Еще 18% опрошенных отметили, что за подготовку жилья к холодам отвечают другие.
По данным Swedbank, зимой число заявлений на страховое возмещение по полисам страхования жилья примерно на 10% выше. В это время отоплением пользуются интенсивнее, что может повысить риск пожара.
"В нашей практике немало случаев, когда, казалось бы, обычные бытовые ситуации приводили к серьезным убыткам. Например, мы выплатили почти 24 000 евро после пожара, вероятной причиной которого стала оставленная без присмотра свеча. В другом случае загорелась фотография, которая стояла слишком близко к свече. Огонь перекинулся на шторы, стену и потолок. Ущерб составил 5000 евро", - отмечает руководитель управления страхования Swedbank Дзинтарс Калниньш.
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