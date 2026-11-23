Качественное антибликовое (просветляющее) покрытие уменьшает отражения света от поверхности линз. Благодаря этому через линзы проходит больше света, что может сделать зрение более комфортным, особенно при недостаточном освещении. Например, во время ночного вождения такое покрытие помогает уменьшить мешающие отражения, возникающие непосредственно на очковых линзах из-за уличного освещения и автомобильных фар. Однако важно понимать, что антибликовое покрытие не устраняет полностью ослепляющее воздействие фар встречных автомобилей. Оно также не заменяет правильно подобранную коррекцию зрения.