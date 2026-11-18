Однако легальные возможности попрощаться с питомцем доступны не во всех регионах Латвии в одинаковой степени. Как отмечает эксперт, количество домашних животных в стране продолжает расти, но официальных кладбищ и крематориев по-прежнему мало. Сейчас в Латвии зарегистрированы всего пять официальных кладбищ для домашних животных: в Марупском, Бауском и Гулбенском краях, а также в Цесисе и Екабпилсе. Крематориев еще меньше - четыре. Они находятся в Марупе, Елгаве, Риге и Аугшдаугавском крае.