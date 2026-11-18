Никаких памятников и могил в саду: как законно похоронить домашнее животное в Латвии
Многие владельцы собак и кошек хотят похоронить умершего питомца в собственном саду или ближайшем лесу. Но в Латвии действуют строгие правила: за неправильное захоронение могут наказать, а привычный памятник на могиле во дворе вообще запрещен.
Когда умирает четвероногий член семьи, его хозяева переживают тяжелую утрату. Но вместе с эмоциональными переживаниями возникает и практический вопрос: как достойно и при этом законно попрощаться с любимцем? Многим кажется вполне естественным похоронить умершую собаку или кошку в тихом уголке собственного сада либо на ближайшей лесной опушке. Однако в Латвии действуют определенные ограничения: далеко не каждое место подходит для захоронения домашних животных.
Старший эксперт отдела надзора за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы (ПВД) Айнар Ульянс рассказал порталу Jauns.lv, что в стране существуют три законных способа распорядиться останками умершего питомца. У каждого из них есть свои условия, связанные с защитой окружающей среды и общественной безопасностью.
Три законных способа попрощаться с питомцем
Для жителей многоквартирных домов наиболее подходящим вариантом захоронения домашнего животного является официально зарегистрированное кладбище для питомцев. Там можно обустроить красивое место памяти, куда хозяева смогут приходить, приносить цветы и вспоминать своего любимца.
Другой вариант - воспользоваться услугами лицензированного крематория. Владельцы могут выбрать общую или индивидуальную кремацию. Во втором случае прах питомца после процедуры выдают в специальной урне. По словам эксперта, под воздействием высоких температур во время кремации уничтожаются все микроорганизмы. Поэтому полученный прах можно безопасно хранить дома или развеять.
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Чтобы в тяжелый момент не стать жертвой мошенников и быть уверенными, что в урне действительно находится прах вашего животного, перед заказом услуги рекомендуется проверить компанию в реестре объектов надзора ПВД. В специальном разделе перечислены все официально признанные предприятия, имеющие право предоставлять такие услуги.
Однако легальные возможности попрощаться с питомцем доступны не во всех регионах Латвии в одинаковой степени. Как отмечает эксперт, количество домашних животных в стране продолжает расти, но официальных кладбищ и крематориев по-прежнему мало. Сейчас в Латвии зарегистрированы всего пять официальных кладбищ для домашних животных: в Марупском, Бауском и Гулбенском краях, а также в Цесисе и Екабпилсе. Крематориев еще меньше - четыре. Они находятся в Марупе, Елгаве, Риге и Аугшдаугавском крае.
Особенно сложная ситуация сложилась в Курземе: там нет ни одного официального кладбища для животных или крематория. Поэтому жителям Лиепаи и Вентспилса, которые хотят официально похоронить или кремировать своего питомца, приходится преодолевать значительные расстояния либо искать другие решения.
Похоронить в собственном саду можно, но не где угодно
Владельцы частных домов и сельских усадеб чаще всего хотят похоронить любимца рядом с домом, в месте, где прошла его жизнь. Латвийское законодательство не запрещает такой вариант, однако, как подчеркивает эксперт ПВД, это исключение из общего правила. Нормой считается передача останков животного для захоронения на кладбище или кремация.
Это, однако, не означает, что умершее животное можно закопать в любом месте собственного участка. Прежде всего, захоронение разрешено только на территории, принадлежащей владельцу земли. "Животное нельзя закапывать на чужой территории", - подчеркивает Ульянс.
Нельзя также приехать в государственный лес и просто похоронить там своего питомца. Особое внимание эксперт обращает на запрет захоронений на сельскохозяйственных землях и в огородах, где выращивают картофель, морковь и другие пищевые культуры. Эти ограничения связаны с санитарной безопасностью: необходимо исключить загрязнение почвы и воды.
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Поэтому место захоронения должно находиться на безопасном расстоянии от колодцев, рек, ручьев, озер и других водоемов. Нельзя хоронить животных и на затапливаемых территориях, а также в охранных зонах источников поверхностных и подземных вод.
Как предупреждает эксперт ПВД, при несоблюдении правил, особенно если речь идет о захоронении нескольких животных, бактерии могут попасть в грунтовые воды и питьевую воду, создавая угрозу здоровью людей.
Есть и конкретные требования к глубине могилы. Над останками животного должен находиться слой земли толщиной не менее одного метра. У этого требования две практические причины. Во-первых, достаточно глубокое захоронение не позволит лесным животным или бездомным собакам почувствовать останки и раскопать их. Во-вторых, это помогает избежать ситуации, когда зимой земля промерзает, а весной после оттаивания останки животного выталкивает на поверхность.
Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы место захоронения не стало источником неприятного запаха и было недоступно посторонним. Поэтому оно должно быть огорожено и закрыто для свободного доступа.
Памятники на могиле питомца запрещены
Многие хозяева хотели бы установить на месте захоронения любимца небольшой памятник или надгробную плиту. Однако делать это на территории частного владения запрещено.
"Место захоронения домашнего животного, обустроенное на частной территории, не должно превращаться в традиционное кладбище", - подчеркивает эксперт ПВД.
По словам Ульянса, это ограничение связано, в частности, с возможными неудобствами в будущем, например, если владелец решит продать участок. "Возможно, со временем земля будет продана. Никто не захочет покупать участок площадью 600 квадратных метров, в углу которого стоят три надгробных камня. Соседям также может быть неприятно жить рядом с неофициальным кладбищем", - объясняет эксперт.
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При этом полностью лишать место захоронения памятного оформления не требуется. Если хозяин хочет обозначить могилу, над ней разрешается посадить куст, дерево или цветы. А вот гранитные плиты и памятники допустимы только на официально зарегистрированных кладбищах для домашних животных.
Дворы многоквартирных домов превращаются в нелегальные кладбища
Несмотря на установленные правила, на практике люди нередко поступают иначе. По словам Ульянса, нелегальные места захоронения домашних животных периодически появляются во дворах многоквартирных домов и возле человеческих кладбищ.
Если выяснится, что животное похоронено в запрещенном месте, его владельца могут обязать перенести останки в соответствии с установленными правилами. Кроме того, возможно наказание, если удастся выявить нарушение и установить виновного. Эксперт отмечает, что в таких ситуациях важно выяснить, кому принадлежит земля и кто именно похоронил животное.
Нелегальные кладбища домашних животных иногда возникают и вблизи обычных кладбищ. Ульянс рассказывает, что в Риге и окрестностях уже были случаи, когда животных в течение длительного времени хоронили на муниципальной земле или территориях предприятия Rīgas meži. Такие места порой обустраивают почти как обычные кладбища: устанавливают кресты и надгробия, приносят цветы и зажигают свечи.
В подобных случаях ПВД обращается в самоуправление. Если не удается установить, кто и когда похоронил животных, муниципальные власти могут принять решение привести территорию в порядок, в том числе выровнять места захоронений. Чтобы предотвратить новые нарушения, на таких территориях могут устанавливать камеры видеонаблюдения и предупреждающие знаки.
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Штрафы могут вырасти до нескольких тысяч евро
В будущем за подобные нарушения могут предусмотреть и значительно более серьезные наказания. По информации эксперта ПВД, со следующего года планируются изменения размеров административных штрафов.
В зависимости от тяжести нарушения и того, совершено ли оно повторно, сумма взыскания может достигать нескольких тысяч евро.
Таким образом, владельцам домашних животных в Латвии стоит заранее разобраться в правилах захоронения. Даже если желание похоронить любимца рядом с домом вполне понятно, важно помнить: неофициальное кладбище во дворе, могила в лесу или памятник на частном участке могут обернуться проблемами с законом.