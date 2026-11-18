В определенных случаях повышенные начисления действительно могут касаться отдельных квартир. Например, если собственник три месяца подряд не передавал показания счетчика, неоднократно не допускал проверяющих или было обнаружено вмешательство в работу прибора учета. Однако управляющий не вправе произвольно переложить на одну квартиру всю разницу. Для таких случаев законодательство предусматривает специальный порядок расчета и ограничения.