Среди бытовых отходов, задерживаемых решетками очистных сооружений, преобладают средства гигиены и влажные салфетки. Именно смывание влажных салфеток в канализацию стало одной из наиболее заметных тенденций и серьезных проблем последних лет. Их доля растет, создавая все большую нагрузку на канализационную систему. Дополнительную проблему создают сливаемые в раковины жиры и масла, которые склеивают салфетки в плотные пробки. Даже салфетки с маркировкой "биоразлагаемые" или "можно смывать в унитаз" следует выбрасывать в мусорное ведро.