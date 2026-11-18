Коммунальные службы объяснили, что жителям Латвии не стоит смывать в унитаз
В преддверии Всемирного дня канализации, который отмечается 19 ноября, предприятие Jūrmalas ūdens предлагает взглянуть на канализацию как на зеркало привычек общества. Ведь то, что каждый из нас смывает у себя дома, влияет на работу общей системы, расходы на ее содержание и окружающую среду.
Салфетки - главная проблема
Действия одного человека могут казаться незначительными, но в масштабах города тысячи небольших решений складываются, а последствия не всегда проявляются там, где возникла проблема: выброшенный в унитаз на верхнем этаже мусор может вызвать засор и затопление квартиры соседа снизу.
Среди бытовых отходов, задерживаемых решетками очистных сооружений, преобладают средства гигиены и влажные салфетки. Именно смывание влажных салфеток в канализацию стало одной из наиболее заметных тенденций и серьезных проблем последних лет. Их доля растет, создавая все большую нагрузку на канализационную систему. Дополнительную проблему создают сливаемые в раковины жиры и масла, которые склеивают салфетки в плотные пробки. Даже салфетки с маркировкой "биоразлагаемые" или "можно смывать в унитаз" следует выбрасывать в мусорное ведро.
Затопленная квартира
История из жизни: причиной засора канализации в многоквартирном доме стали небольшие пластиковые пакеты с остатками еды. Житель одного из верхних этажей тщательно упаковал их и выбросил в унитаз, чтобы не нести в контейнер для биологических отходов. Пакеты прошли через выпуск унитаза, но застряли дальше в трубопроводе, и сточные воды затопили квартиру на первом этаже.
Этот пример показывает одно из самых распространенных заблуждений: если мусор удалось смыть в унитаз, значит, он благополучно прошел и через всю канализационную систему. На самом деле ему еще предстоит по трубам здания и городским сетям добраться до очистных сооружений. Салфетки, пакеты, средства гигиены и другие посторонние предметы могут застревать в трубах, образовывать плотные засоры и мешать работе насосов.
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Что сточные воды рассказывают о повседневной жизни города
На Слокских очистных сооружениях за год очищают около 2,7 миллиона кубометров сточных вод. Вместе с ними сюда поступают примерно 739 тонн органических веществ, 150 тонн соединений азота и 20 тонн соединений фосфора. Эти вещества попадают в канализацию в результате нашей повседневной деятельности - из туалетов, кухонь, душевых, при стирке, а также со сточными водами предприятий. Органическое загрязнение образуют человеческие выделения, остатки пищи и жиры, которые одновременно служат источниками соединений азота и фосфора. Дополнительное загрязнение, которое невозможно удалить на этих очистных сооружениях, создают бытовая химия и косметика.
Удаление загрязнений - основная задача очистных сооружений, однако выброшенные в канализацию мусор и остатки еды создают дополнительную нагрузку. Значительной ее части можно избежать, отправляя эти отходы в мусорные контейнеры, а не смывая в канализацию.
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