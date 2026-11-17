Идеальный ужин для холодного ноября - густой венгерский гуляш с нежнейшей говядиной
Когда за окном холодно, сыро и темнеет уже после обеда, особенно хочется чего-нибудь горячего и сытного. Венгерский гуляш с нежной говядиной, сладкой паприкой и густой ароматной подливой отлично подходит для такого ужина. Мясо медленно тушится со специями и овощами, пока не становится настолько мягким, что буквально распадается на волокна.
Ингредиенты на 4 порции
- Говядина (лопатка или шея) - 600 г
- Репчатый лук - 2 крупные головки
- Красный сладкий перец - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Сладкая молотая паприка - 1,5 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Вода или мясной бульон - 300 мл
- Тмин - 0,5 ч. л. (по желанию)
- Соль и черный перец - по вкусу
Как приготовить венгерский гуляш
1. Подготовьте мясо. Говядину нарежьте достаточно крупными кубиками, примерно по 3-4 сантиметра. Лук мелко порубите, сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, а чеснок измельчите.
2. Обжарьте лук. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Добавьте лук и готовьте на среднем огне около 8-10 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым. Именно большое количество хорошо приготовленного лука поможет сделать подливу густой.
3. Добавьте паприку. Уменьшите огонь, снимите кастрюлю с плиты на несколько секунд и вмешайте молотую паприку. Важно не пережечь специю, иначе она начнет горчить.
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4. Положите мясо. Верните кастрюлю на огонь, добавьте говядину и перемешайте, чтобы кусочки покрылись ароматной смесью. Готовьте около 5-7 минут, периодически помешивая.
5. Добавьте овощи. Положите сладкий перец, чеснок, томатную пасту и тмин. Перемешайте, влейте воду или бульон, немного посолите и поперчите.
6. Тушите до мягкости. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 1,5-2 часа. Жидкость должна лишь слегка побулькивать. Периодически проверяйте гуляш и при необходимости подливайте немного горячей воды.
7. Доведите подливу до нужной густоты. Когда мясо станет мягким, снимите крышку и оставьте гуляш на огне еще на 10-15 минут, чтобы лишняя жидкость испарилась. Попробуйте и при необходимости добавьте соль.
С чем подавать
Венгерский гуляш особенно вкусен с воздушным картофельным пюре, которое отлично впитывает густую подливу. Также его можно подать с макаронами, гречкой, домашними клецками или просто свежим хлебом.
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Небольшой секрет: если оставить приготовленный гуляш на несколько часов, а затем разогреть, вкус станет еще насыщеннее. Поэтому блюдо удобно готовить заранее, например вечером, чтобы на следующий день получить полноценный обед или ужин без лишних хлопот.