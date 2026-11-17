2. Обжарьте лук. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Добавьте лук и готовьте на среднем огне около 8-10 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым. Именно большое количество хорошо приготовленного лука поможет сделать подливу густой.