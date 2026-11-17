Например, вы взяли упаковку кофе за 4,99 евро, а кассир сообщает, что она стоит 6,49 евро. В таком случае вы можете согласиться заплатить больше или просто отказаться от покупки. При этом магазин все равно несет ответственность за правильность ценников. Объяснение о том, что акция закончилась, а сотрудники не успели поменять цену, не означает, что нарушения нет.