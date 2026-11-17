На ценнике одна цена, а на кассе другая. Сколько на самом деле должен платить покупатель?
Представьте: вы берете в магазине товар за 2,99 евро, но на кассе выясняется, что он стоит 3,79 евро. Продавец объясняет, что ценник просто забыли поменять. Кто в такой ситуации прав, обязан ли магазин продать товар дешевле и можно ли вернуть переплаченные деньги?
Какую цену должен платить покупатель?
В Латвии магазины обязаны указывать цены так, чтобы покупатель четко понимал, сколько стоит товар. Ценники должны быть правильными, понятными и соответствовать товарам, рядом с которыми они находятся.
Однако здесь есть важный нюанс. Как объясняет Центр защиты прав потребителей (PTAC), если на ценнике указана одна сумма, а на кассе другая, магазин не обязан автоматически продавать товар по более низкой цене.
Например, вы взяли упаковку кофе за 4,99 евро, а кассир сообщает, что она стоит 6,49 евро. В таком случае вы можете согласиться заплатить больше или просто отказаться от покупки. При этом магазин все равно несет ответственность за правильность ценников. Объяснение о том, что акция закончилась, а сотрудники не успели поменять цену, не означает, что нарушения нет.
Что делать, если на кассе требуют больше денег?
Прежде всего стоит обратить внимание кассира на разницу в цене. Можно попросить сотрудника проверить ценник или пригласить администратора магазина. Нередко магазины идут навстречу покупателям и соглашаются продать товар по цене, указанной на полке.
Если продавец отказывается снизить цену, а покупать товар дороже вы не хотите, от покупки можно отказаться. Кроме того, о неправильном ценнике можно сообщить в PTAC.
А если ошибку заметили только дома?
Бывает и так, что человек обнаруживает переплату лишь после возвращения домой, когда внимательно изучает чек. Например, вместо обещанных 1,79 евро за йогурт с него взяли 2,49 евро. В таком случае стоит обратиться в магазин с чеком и объяснить ситуацию. Желательно также иметь фотографию ценника, на котором была указана другая стоимость.
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Если магазин признает ошибку, он может вернуть разницу. Однако право на возврат денег зависит от конкретных обстоятельств. В отдельных случаях, например при установлении недобросовестной коммерческой практики, покупатель может требовать снижения цены. Если договориться с магазином не получается, можно обратиться за помощью в PTAC.
А как быть со скидками?
Особенно часто путаница возникает во время акций. На полке висит яркий ценник со скидкой, но на кассе оказывается, что акция уже закончилась или действует только при предъявлении карты клиента. Здесь важно помнить, что магазины обязаны понятно указывать условия скидок. Если специальная цена доступна только владельцам карты лояльности, покупатель должен иметь возможность узнать об этом заранее.
Кроме того, в Латвии действуют правила, призванные защитить покупателей от искусственных скидок. Как правило, при объявлении снижения цены магазин должен указывать самую низкую стоимость товара за предыдущие 30 дней. Для некоторых случаев предусмотрены исключения.
Часто ли магазины нарушают правила?
Проблема неправильных ценников в Латвии далеко не редкость. В марте 2026 года PTAC сообщил, что в ходе проведенных проверок нарушения были обнаружены у 60% проверенных цен. Среди проблем встречались отсутствующие ценники, неправильное указание стоимости за единицу измерения и ситуации, когда цена на полке не совпадала с суммой на кассе. По итогам проверок были приняты четыре решения о штрафах на общую сумму 1000 евро.
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Куда жаловаться на неправильные ценники?
Если вы обнаружили разницу между ценой на полке и суммой на кассе, а магазин не хочет разбираться в ситуации, можно обратиться в Центр защиты прав потребителей. Для этого желательно сохранить чек, сфотографировать неправильный ценник и записать адрес магазина. Чем больше информации вы предоставите, тем проще будет разобраться в ситуации.
Подать жалобу можно через официальный сайт PTAC или по электронной почте pasts@ptac.gov.lv. Также можно позвонить по телефону 65452554.