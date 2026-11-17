Жителям Латвии рассказали, как правильно реагировать на сигналы системы оповещения
Сигнал сотового оповещения – это официальное предупреждение о возможной или уже возникшей угрозе. Его цель – своевременно проинформировать жителей и помочь им принять решения, от которых зависит их безопасность, указывает Государственно пожарно-спасательная служба (VUGD). Чтобы не растеряться при возникновении угрозы, жителей призывают следовать нескольким простым шагам.
Такие сообщения рассылают при наличии оснований. Даже если прогнозируемая угроза, например сильная буря, в итоге не затронула конкретное место жительства, это не означает, что предупреждение было лишним. Масштабы и развитие угрозы не всегда можно точно предсказать, поэтому лучше подготовиться заранее, чем проигнорировать предупреждение и оказаться в ситуации, когда действовать уже поздно.
Чтобы не растеряться при возникновении угрозы, VUGD призывает жителей следовать нескольким простым шагам – заметить, понять и действовать.
1. Заметьте – прочитайте предупреждение
Получив сообщение, не закрывайте его непрочитанным и не думайте, что оно вас не касается. Сообщения сотового вещания направляют на телефоны, находящиеся на территории, которой угрожает опасность. Поэтому предупреждение может относиться к месту, где вы сейчас находитесь, а не живете постоянно. Оно может прийти, когда за окном еще все спокойно, поскольку его задача – дать время подготовиться.
2. Разберитесь – выясните, в чем угроза и что нужно делать
Прочитайте сообщение до конца. Какая возникла угроза, какую территорию она затрагивает, когда ожидается или уже наступила и что необходимо делать? В разных ситуациях действовать нужно по-разному. Перед бурей может потребоваться закрепить предметы на балконе или во дворе, закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. При наводнении или утечке химических веществ особенно важно действовать незамедлительно и следовать указаниям в сообщении. Также проверьте, есть ли дома вода, продукты, необходимые лекарства, фонарик и заряженный телефон или внешний аккумулятор.
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3. Действуйте – не полагайтесь на предположения
Следуйте указаниям в сообщении, даже если раньше в похожих ситуациях ничего плохого не происходило. Угроза может развиваться непредсказуемо. Если потребуется эвакуация, об этом также сообщат с помощью сотового вещания, указав дальнейший порядок действий. Продолжайте следить за новой информацией, поскольку ситуация может меняться.
4. Проверяйте информацию в надежных источниках
Непроверенные сообщения в социальных сетях могут вызвать панику или ложное чувство безопасности. Дополнительную информацию ищите в информационных каналах VUGD и других ответственных служб, а также на Латвийском радио, Латвийском телевидении и LSM.lv. Об угрозе могут предупреждать и сирены, и громкоговорители автомобилей оперативных служб.
5. Убедитесь, что близкие в безопасности
Если это безопасно, свяжитесь с близкими, особенно с пожилыми людьми и теми, кому может быть трудно получить информацию или подготовиться. Убедитесь, что они заметили предупреждение и поняли указания. Делитесь только официальной, проверенной информацией.
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"Помните, что цель сообщения сотового вещания – помочь людям своевременно защитить себя и окружающих. Не каждое предупреждение означает, что угроза обязательно затронет всех его получателей, однако каждое заслуживает внимания", - подводит итог VUGD.