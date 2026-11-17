Прочитайте сообщение до конца. Какая возникла угроза, какую территорию она затрагивает, когда ожидается или уже наступила и что необходимо делать? В разных ситуациях действовать нужно по-разному. Перед бурей может потребоваться закрепить предметы на балконе или во дворе, закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. При наводнении или утечке химических веществ особенно важно действовать незамедлительно и следовать указаниям в сообщении. Также проверьте, есть ли дома вода, продукты, необходимые лекарства, фонарик и заряженный телефон или внешний аккумулятор.