Подарочный сертификат просрочен или магазин закрылся: можно ли вернуть деньги в Латвии?

Если срок истек, а покупатель просто не успел воспользоваться сертификатом, магазин, как правило, не обязан возвращать деньги. Однако можно обратиться к продавцу с просьбой продлить срок действия, обменять сертификат или вернуть его стоимость. Решение в подобной ситуации обычно зависит от условий компании и ее готовности пойти навстречу клиенту.