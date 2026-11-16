Подарочный сертификат просрочен или магазин закрылся: можно ли вернуть деньги в Латвии?
Подарочные карты и сертификаты кажутся удобным подарком, но иногда вместо приятного сюрприза превращаются в потерянные деньги. Что делать, если срок действия сертификата закончился, магазин закрылся или компания обанкротилась?
Если срок действия сертификата закончился
Представьте ситуацию: вам подарили сертификат на 50 или 100 евро, вы отложили его на потом, а когда наконец решили воспользоваться, выяснилось, что срок действия истек. Можно ли потребовать деньги обратно?
Как разъясняют специалисты Центра защиты прав потребителей (PTAC), подарочная карта фактически представляет собой соглашение между покупателем и продавцом. При ее приобретении покупатель соглашается с условиями использования, которые устанавливает компания. Эти условия распространяются и на человека, получившего сертификат в подарок.
В Латвии нет общего требования, согласно которому все подарочные карты должны действовать определенное количество лет. Срок устанавливает сам продавец или поставщик услуги. При этом он должен заранее и понятно информировать покупателя об ограничениях.
Если срок истек, а покупатель просто не успел воспользоваться сертификатом, магазин, как правило, не обязан возвращать деньги. Однако можно обратиться к продавцу с просьбой продлить срок действия, обменять сертификат или вернуть его стоимость. Решение в подобной ситуации обычно зависит от условий компании и ее готовности пойти навстречу клиенту.
Магазин закрылся, но компания продолжает работать
Еще одна неприятная ситуация возникает, когда человек приходит воспользоваться подарочной картой, а магазина, салона красоты или другого заведения больше нет. Однако закрытие конкретной торговой точки не обязательно означает прекращение деятельности всей компании.
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В такой ситуации потребителю следует выяснить, продолжает ли компания работать по другому адресу, и обратиться к ней с письменным требованием. Можно попросить вернуть стоимость сертификата, предоставить альтернативный товар или услугу либо предложить другой способ компенсации.
Например, если закрылся салон, в котором был приобретен сертификат на массаж, но компания продолжает работать по другому адресу, стоит выяснить, можно ли получить услугу там. Если же выполнить первоначальные обязательства невозможно, у потребителя могут быть основания требовать возврата денег.
А если компания обанкротилась?
Сложнее обстоят дела, когда организация не просто закрыла магазин, а официально признана неплатежеспособной. В этом случае владелец неиспользованного сертификата может заявить денежное требование в рамках процедуры неплатежеспособности. Для этого необходимо обратиться к назначенному администратору процесса.
Согласно латвийскому Закону о неплатежеспособности, требование кредитора следует подать в течение одного месяца после внесения записи о неплатежеспособности компании в соответствующий регистр. Если этот срок пропущен, заявление в определенных случаях еще можно подать в течение шести месяцев, но не позднее составления плана удовлетворения требований кредиторов. При пропуске месячного срока кредитор теряет право голоса в процедуре.
Однако даже своевременное обращение не гарантирует возврата денег. Все зависит от того, какие активы остались у компании, сколько у нее кредиторов и в какой очередности будут удовлетворяться их требования.
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Проверить статус компании можно в регистре неплатежеспособности Латвии. Сведения о таких процедурах находятся в открытом доступе.
Если же организация проходит обычную процедуру ликвидации, необходимо следить за опубликованными уведомлениями для кредиторов. Когда компания уже полностью ликвидирована, вернуть деньги становится значительно сложнее.
Что делать, если продавец отказывается возвращать деньги?
Если вы считаете, что ваши права нарушены, прежде всего следует обратиться непосредственно к продавцу или поставщику услуги. Желательно сделать это письменно, чтобы осталось подтверждение обращения.
В заявлении необходимо указать, какой сертификат был приобретен, его стоимость, дату покупки, причину невозможности использования и свои требования. К обращению стоит приложить чек, подтверждение оплаты, копию сертификата и переписку с компанией, если она имеется.
По информации PTAC, продавец обычно обязан предоставить обоснованный ответ или предложить решение в течение 15 рабочих дней. Если ответа нет либо проблему решить не удалось, потребитель может обратиться в Центр защиты прав потребителей. В зависимости от обстоятельств спор также можно передать на рассмотрение Комиссии по разрешению потребительских споров или суда.
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Есть и дополнительная возможность для тех, кто оплатил сертификат банковской картой. Если компания не предоставила обещанную услугу и не возвращает деньги, стоит обратиться в банк и уточнить возможность оспаривания платежа. Такая процедура называется chargeback, однако ее применение зависит от обстоятельств покупки, условий банка и платежной системы. Она не предназначена для автоматического возврата денег за любой просроченный сертификат.