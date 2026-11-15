В детском саду бабушке не отдали внука: история, которая объясняет, зачем даже родным нужна доверенность

Бабушки и дедушки часто воспринимаются как часть семьи. Внуки проводят с ними выходные, остаются во время болезни или после школы. Нередко именно бабушка или дедушка знают о повседневной жизни ребенка даже больше, чем занятые родители. Однако с юридической точки зрения родство само по себе не дает бабушке или дедушке такие же права, какие есть у родителей ребенка или других его законных представителей. Именно поэтому, если бабушка или дедушка сопровождают ребенка в медицинское учреждение, идут с ним на обследование или оказываются в ситуации, когда необходимо принять решение, связанное с лечением, может потребоваться соответствующая доверенность.