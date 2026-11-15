В детском саду бабушке не отдали внука: история, которая объясняет, зачем даже родным нужна доверенность
Бабушка и дедушка могут каждый день забирать внука из школы, водить его к врачу и даже отправиться с ним за границу. Но в определенных ситуациях одного родства недостаточно - без правильно оформленной доверенности могут возникнуть серьезные проблемы.
С началом учебного года для многих бабушек и дедушек начинается довольно активный сезон: им поручают отвозить внуков в детский сад и школу, забирать их оттуда, возить на кружки и к врачу. Однако даже обычный визит в медицинское учреждение может обернуться серьезными хлопотами, если в каком-нибудь учреждении прозвучит вопрос: "А имеете ли вы право представлять интересы ребенка?"
Чаще всего мы даже не задумываемся о том, что в официальных учреждениях одного факта родства может оказаться недостаточно. Иногда требуется юридически заверенная - подписанная и скрепленная печатью - доверенность, подтверждающая право бабушки или дедушки представлять конкретного ребенка.
Это не означает, что бабушкам и дедушкам нужно постоянно носить с собой папку с десятками документов. Однако если ребенок в течение длительного времени находится на попечении бабушки или дедушки, родителям стоит заранее позаботиться об оформлении доверенности.
Особенно полезным такой документ может оказаться, если внук отправляется с бабушкой или дедушкой в путешествие за пределы Латвии либо если им придется решать от имени ребенка какие-либо вопросы в медицинском учреждении. При этом в доверенности необходимо точно указать, какие действия бабушка или дедушка вправе совершать в интересах ребенка.
Если внука нужно отвести к врачу
Бабушки и дедушки часто воспринимаются как часть семьи. Внуки проводят с ними выходные, остаются во время болезни или после школы. Нередко именно бабушка или дедушка знают о повседневной жизни ребенка даже больше, чем занятые родители. Однако с юридической точки зрения родство само по себе не дает бабушке или дедушке такие же права, какие есть у родителей ребенка или других его законных представителей. Именно поэтому, если бабушка или дедушка сопровождают ребенка в медицинское учреждение, идут с ним на обследование или оказываются в ситуации, когда необходимо принять решение, связанное с лечением, может потребоваться соответствующая доверенность.
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Особенно важно это для детей младше 14 лет. Согласно Закону о правах пациентов, "лечение такого ребенка допускается, если оно отвечает наилучшим интересам ребенка, а его законный представитель проинформирован об этом и дал свое согласие, за исключением случаев, особо предусмотренных законом".
С 14 лет лечение ребенка допускается при наличии согласия самого несовершеннолетнего. Однако врач должен оценить зрелость ребенка, его способность предоставить необходимую для лечения информацию и дать информированное согласие. Если врач приходит к выводу, что зрелости ребенка недостаточно, согласие дает его законный представитель.
Может ли бабушка отвезти ребенка в больницу?
Да, может. Закон предусматривает, что оказание ребенку неотложной медицинской помощи нельзя задерживать только потому, что при нем нет нотариальной доверенности.
Если ребенок попал в аварию, получил тяжелую травму, внезапно почувствовал себя очень плохо или нуждается в экстренной помощи, в первую очередь необходимо обратиться за медицинской помощью. Документы в такой ситуации не важнее здоровья и жизни ребенка.
Закон о правах пациентов также предусматривает особые случаи, когда лечение можно начать, если своевременно получить согласие законного представителя невозможно, а медицинская помощь отвечает интересам ребенка. Если лечение необходимо начать немедленно, решение в установленном законом порядке может принять консилиум врачей.
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Если ребенка нужно оставить в больнице
В таких случаях бабушке или дедушке может понадобиться более широкая доверенность. Например, ребенок заболевает в то время, когда родители находятся на работе или за границей. Бабушка или дедушка отвозят его в больницу, после чего ребенка госпитализируют. Может возникнуть необходимость получать информацию от медиков, общаться с врачами, оформлять документы, получать выписки, представлять интересы ребенка и поддерживать связь с медицинским учреждением в дальнейшем. Для подобных ситуаций родителям стоит заранее подготовить продуманную доверенность.
Закон о правах пациентов предусматривает, что пациент может указать лицо, которому он поручает принимать вместо себя решения, связанные с лечением, а также лицо, которое не имеет права получать информацию о пациенте или принимать связанные с лечением решения.
В случае несовершеннолетнего ребенка бабушка или дедушка становятся уполномоченным представителем в том объеме, который определил родитель.
Что нужно знать, планируя путешествие с внуком
Министерство иностранных дел Латвии подчеркивает: путешествуя с ребенком, необходимо учитывать как латвийские правила, так и требования страны назначения, транзитных государств и перевозчика. Даже если для конкретного маршрута с точки зрения латвийского законодательства нотариальная доверенность не обязательна, страна назначения или авиакомпания могут потребовать дополнительные документы.
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Если ребенок отправляется из Латвии в другую страну Европейского союза или Шенгенской зоны, латвийское законодательство предусматривает более простой порядок. Ребенку нужен только действительный документ для путешествия - паспорт или удостоверение личности (ID-карта). Это означает, что для поездки, например, в Литву или Эстонию бабушке не требуется автоматически оформлять нотариальную доверенность.
Тем не менее Министерство иностранных дел рекомендует оформлять нотариально заверенную доверенность на представление интересов ребенка в чрезвычайных ситуациях, если он путешествует без родителей.
Почему? Потому что путешествие - это не только пересечение границы. Ребенок может заболеть, с ним может произойти несчастный случай, может понадобиться экстренное оформление документов или другая помощь. В подобных обстоятельствах бабушка или дедушка должны иметь возможность доказать, что они не случайные взрослые, сопровождающие ребенка.
Если путешествие проходит за пределами ЕС и Шенгенской зоны
Латвийские нормативные акты устанавливают особый порядок пересечения детьми внешней границы Латвии при выезде в государство, которое не является членом ЕС или Шенгенского соглашения.
Если ребенок путешествует в сопровождении другого лица, помимо действительного документа для поездки требуется нотариально заверенная доверенность как минимум от одного из родителей или опекуна, разрешающая выезд ребенка в сопровождении конкретного человека.
Таким образом, если бабушка собирается с внуком в страну, на которую распространяется это требование, родители должны оформить соответствующий документ. Причем именно нотариально заверенный! Простой записки с подписью родителей: "Я разрешаю своей маме отвезти моего ребенка в Турцию" - будет недостаточно.
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Нужно ли для путешествия согласие обоих родителей?
Это зависит от того, кто обладает родительской опекой над ребенком - один родитель или оба.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, перед каждой поездкой желательно выяснить требования конкретной страны. Это касается даже случаев, когда бабушки и дедушки планируют во время осенних школьных каникул отвезти ребенка, например, в Литву или Эстонию.
Подробную информацию можно найти на сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Свидетельство о рождении не дает права путешествовать
Свидетельство о рождении не является документом для пересечения границы! Оно подтверждает лишь определенные факты гражданского состояния, но не дает права пересекать государственные границы.
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У бабушки или дедушки должен быть действительный документ ребенка для путешествия - паспорт или ID-карта. Свидетельство о рождении можно взять с собой в качестве дополнительного документа, особенно если у ребенка и сопровождающего его родственника разные фамилии и необходимо подтвердить родство.
Лучше оформить специальную доверенность
Совет латвийских присяжных нотариусов определяет доверенность как документ, с помощью которого уполномоченное лицо может подтвердить право действовать от имени другого человека. В случае с ребенком родитель может уполномочить бабушку или дедушку представлять его интересы в определенном объеме.
В доверенности можно указать конкретные права. Например, бабушка или дедушка могут получить разрешение сопровождать ребенка в медицинское учреждение, получать информацию о состоянии его здоровья, подавать и получать документы, связанные с лечением, и представлять интересы ребенка в медицинском учреждении.
Если ребенок регулярно находится у бабушки или дедушки, стоит серьезно подумать о необходимости такой доверенности.
При этом документ не должен быть чрезмерно общим только ради дополнительной безопасности. Рекомендуется обсудить с нотариусом, какие именно действия бабушке или дедушке действительно придется совершать, и четко прописать их в доверенности.
Нотариусы различают несколько видов доверенностей.
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- Специальная доверенность дает право совершать конкретные, точно определенные действия, например сопровождать ребенка за границу или представлять его интересы в определенной ситуации.
- Генеральная доверенность предоставляет право вести дела определенного рода, заключать различные виды юридических сделок.
- Универсальная доверенность позволяет вести все дела лица, выдавшего доверенность.
В ситуации с ребенком родителям чаще всего важно не предоставить бабушке или дедушке как можно более широкие полномочия, а определить именно те права, которые действительно понадобятся.
Например, если бабушка будет только водить внука к врачу, доверенность может предусматривать представление интересов ребенка по медицинским вопросам. Если же бабушка и дедушка собираются путешествовать с ребенком, потребуется доверенность, охватывающая поездку и связанные с ней действия.
Что нужно указать в доверенности?
В документе должно быть достаточно четко прописано, что именно бабушка или дедушка имеют право делать. Если речь идет о путешествии, в доверенности необходимо указать, что конкретный родственник уполномочен сопровождать именно этого ребенка в поездке. Если доверенность оформляется для медицинских вопросов, нужно определить, требуется ли бабушке или дедушке только сопровождать ребенка к врачу либо также представлять его интересы в медицинском учреждении, получать информацию, документы и выполнять другие конкретные действия.
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В доверенности важно указать данные как ребенка, так и уполномоченного лица.
Как оформить доверенность?
Совет присяжных нотариусов Латвии предоставляет возможность оформить доверенность дистанционно - в режиме видеоконференции. Для этого необходима соответствующая электронная подпись.
Таким образом, родитель и бабушка или дедушка, находящиеся в разных городах Латвии или даже в разных странах, могут оформить документ удаленно.
Также можно пригласить присяжного нотариуса к себе, если этого требует конкретная ситуация.
Сколько это стоит?
Согласно действующему прейскуранту Совета присяжных нотариусов Латвии, вознаграждение нотариуса за оформление доверенности для представления интересов несовершеннолетнего составляет 10 евро.
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Однако это не обязательно окончательная стоимость. К вознаграждению нотариуса могут добавляться плата за проверку данных, НДС, государственная пошлина, расходы на перевод и другие фактические издержки, если они возникают.
Еще несколько нюансов
- Доверенность можно составить самостоятельно, найдя в интернете образец и адаптировав его под свои потребности. Чтобы документ имел юридическую силу, его необходимо заверить у нотариуса. Однако если доверенность предназначена для представления ребенка в медицинском учреждении или для путешествий, особенно за пределами Латвии, важно помнить: главное не сама бумага, а то, предоставляет ли она бабушке или дедушке необходимые права в конкретной ситуации. Может оказаться, что человек написал разрешение на поездку, но не указал точно необходимую информацию. Или же в документе предусмотрено, что бабушка может сопровождать ребенка за границу, но не прописаны полномочия, необходимые в случае экстренной медицинской ситуации.
Поэтому лучше обратиться к нотариусу и подробно объяснить ситуацию, а не ограничиваться одним коротким предложением.
- Если ребенок только один раз отправляется за границу с бабушкой, можно оформить доверенность исключительно на эту поездку. Если же бабушка и дедушка регулярно присматривают за ребенком, полезнее будет доверенность с более широкими, но четко определенными полномочиями.
- Если доверенность оформлена на бумаге, ее нужно взять с собой, чтобы при необходимости бабушка или дедушка могли предъявить документ. Особенно во время путешествий за пределами Латвии не стоит полагаться только на фотографию документа в телефоне. Иностранное учреждение может потребовать оригинал, перевод или другое подтверждение подлинности документа.
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Бабушка, дедушка - помните!
Доверенность не является разрешением воспитывать ребенка, поскольку бабушка или дедушка не становятся его родителями и не приобретают родительских прав. Это разрешение выполнять определенные действия от имени ребенка или родителя в конкретных вопросах, указанных в документе.
Доверенность не решает вопросы, связанные с родительской опекой или другими важными аспектами семейного права. Она также не заменяет решение сиротского суда или судебное постановление в тех случаях, когда они необходимы.
Краткая памятка для бабушек и дедушек
Если нужно отвести внука к врачу в Латвии. Рекомендуется заранее оформить доверенность, которая позволяет бабушке или дедушке представлять интересы ребенка по медицинским вопросам в объеме, необходимом для конкретной ситуации.
Если нужно отвезти внука в больницу. В экстренной ситуации в первую очередь необходимо обратиться за медицинской помощью - отсутствие доверенности не должно становиться причиной задержки лечения. Если же предстоит плановое лечение или длительное пребывание ребенка в медицинском учреждении, доверенность лучше оформить заранее.
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Если вы путешествуете с внуком по ЕС или Шенгенской зоне. Ребенку необходим действительный документ для путешествия - паспорт или удостоверение личности (ID-карта). Однако Министерство иностранных дел рекомендует оформлять нотариально заверенную доверенность на представление интересов ребенка в чрезвычайных ситуациях, если он путешествует без родителей. Также необходимо проверить требования страны назначения и перевозчика.
Если вы отправляетесь с внуком за пределы ЕС и Шенгенской зоны. В определенных случаях потребуется нотариально заверенная доверенность как минимум от одного из родителей или опекуна, разрешающая выезд ребенка в сопровождении конкретного человека.
История из жизни
Все перечисленное выше кажется одной сплошной бюрократией? Большинство, скорее всего, ответит: да, безусловно! Однако история Инты показывает, что документы, которые на первый взгляд кажутся лишними и обременительными, иногда могут стать спасением в критической ситуации.
"Мы с мужем развелись, когда сыну было четыре года. Развод проходил тяжело, поскольку отец ребенка считал, что сын должен жить с ним, хотя причиной развода было насилие, иногда и физическое. В результате по решению суда основная опека над ребенком была предоставлена мне, а к отцу сын ходит только два дня в неделю.
Бывший муж не хотел с этим мириться, всячески пытался обойти решение, в том числе пытался забирать ребенка из детского сада в дни, когда ему это не разрешалось. Воспитатели знали о решении суда и не позволяли уводить мальчика, угрожая вызвать полицию. Но тогда в ситуацию вмешалась свекровь. Она была на стороне своего сына, считала меня злой, и однажды пришла в детский сад, чтобы забрать внука. Она сказала, что я якобы попросила ее помочь.
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Должна поблагодарить наших замечательных и умных воспитателей: они попросили предъявить доверенность, разрешающую забирать внука из детского сада. Поскольку основная опека над ребенком была предоставлена мне, только я могла дать такое разрешение, а не отец ребенка. К счастью.
Тогда я обратилась в полицию с заявлением о нарушении установленного судом порядка и попытке свекрови фактически похитить моего ребенка. Было начато дело, которое до сих пор находится в производстве. Но я определенно благодарна за существующее законодательство и считаю, что такие доверенности для бабушек и дедушек необходимы. Да, в дружных семьях это может показаться абсурдом, но в нашем случае отсутствие доверенности у бабушки стало спасительным обстоятельством".
Источники:
В статье использована актуальная информация о путешествиях детей из Латвии, предоставленная Министерством иностранных дел и Государственной пограничной охраной, а также положения действующего Закона о правах пациентов. Информация Министерства иностранных дел Латвии о путешествиях детей обновлена 29 мая 2026 года (Ministry of Foreign Affairs of Latvia). Данные о нотариальных услугах и актуальной стоимости доверенностей проверены по информации Совета присяжных нотариусов Латвии. С 16 апреля 2026 года действуют новые тарифы вознаграждения присяжных нотариусов (Latvijas Notārs).