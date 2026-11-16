Работа без трудового договора в Латвии: налоги и подводные камни самозанятости
Работать на компанию, получать деньги каждый месяц, но при этом не числиться ее сотрудником - в Латвии такой вариант вполне законен. Однако самозанятость, которая на первый взгляд кажется выгодной, может обернуться неожиданными расходами и потерей привычных социальных гарантий. Разбираемся, сколько придется отдавать государству и стоит ли соглашаться на такие условия.
В Латвии можно официально оказывать услуги компаниям без заключения трудового договора. Для этого достаточно зарегистрировать хозяйственную деятельность в Службе государственных доходов (VID). Регистрация бесплатная и проводится через систему электронного декларирования EDS. Открывать собственную фирму необязательно.
Однако есть важное различие. Самозанятый - не сотрудник компании, а самостоятельный исполнитель услуг. Компания платит ему за выполненную работу, а налоги, учет доходов и многие финансовые риски ложатся на самого человека.
Сколько налогов придется платить в 2026 году?
В Латвии самозанятый может выбрать один из двух основных налоговых режимов.
Первый вариант - налог на микропредприятия (MUN). Его ставка составляет 25% от всех полученных доходов. Например, если компания перечисляет человеку 1000 евро, государству нужно отдать 250 евро. На руках останется 750 евро. Главное преимущество этого режима - простота. Не нужно отдельно рассчитывать подоходный налог и социальные взносы, поскольку они уже включены в общую ставку. Но есть существенный недостаток. Налог рассчитывается со всей полученной суммы, а не с прибыли. Если самозанятый потратил часть денег на оборудование, материалы или другие рабочие нужды, налог от этого не уменьшится.
Второй вариант - общий налоговый режим. Здесь налоги рассчитываются с прибыли, то есть с разницы между доходами и подтвержденными рабочими расходами.
В 2026 году, если месячная прибыль самозанятого составляет менее 780 евро, он платит 10% на пенсионное страхование. Если прибыль достигает 780 евро или превышает эту сумму, необходимо платить социальные взносы по ставке 31,07% как минимум с 780 евро, а с оставшейся части прибыли - еще 10% на пенсионное страхование.
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Дополнительно уплачивается подоходный налог по ставке 25,5% с облагаемого годового дохода до 105 300 евро. При его расчете учитываются предусмотренные законом вычеты, включая социальные взносы и необлагаемый минимум, который в 2026 году составляет 550 евро в месяц. При более высоких доходах действует повышенная ставка.
Сколько реально останется на руках?
Предположим, человек договорился с компанией, что будет ежемесячно получать 1500 евро за свои услуги. При выборе налога на микропредприятия ему придется отдавать государству 375 евро. Таким образом, из 1500 евро на руках останется 1125 евро. При общем налоговом режиме расчет сложнее. Если у человека нет рабочих расходов и других доходов, а также применяются стандартные налоговые условия, после социальных взносов и подоходного налога останется примерно 1024 евро.
Получается, что в данном примере налог на микропредприятия выгоднее примерно на 100 евро в месяц. Однако если у самозанятого есть существенные расходы на работу, общий режим может оказаться более привлекательным.
А если компания предлагает только минимальную зарплату?
Здесь ситуация становится еще интереснее. В 2026 году минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов. При обычном трудовом договоре человек без иждивенцев, к которому применяется необлагаемый минимум, получает на руки примерно 660 евро. Но если компания предлагает те же 780 евро за работу в качестве самозанятого, ситуация меняется. При выборе налога на микропредприятия придется заплатить государству 195 евро, и на руках останется всего 585 евро.
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При общем налоговом режиме, если рабочих расходов нет, доход стабилен и социальные взносы рассчитываются с минимальной базы, останется еще меньше - примерно 538 евро.
Получается, что человек не только зарабатывает меньше, чем обычный работник на минимальной зарплате, но и лишается ряда трудовых гарантий. А ведь ему еще придется самостоятельно оплачивать периоды отдыха и учитывать риск остаться без доходов во время болезни или потери заказчика.
Есть и другой нюанс. У самозанятых нет установленной законом минимальной оплаты за услуги. Поэтому заказчик может предложить даже меньше 780 евро, если стороны договорятся о такой сумме. Однако если человек фактически работает как обычный сотрудник, подчиняется руководству и соблюдает установленный рабочий график, оформление самозанятости вместо трудового договора может оказаться незаконной подменой трудовых отношений.
Что будет с отпуском, больничными и пенсией?
Здесь скрывается один из главных недостатков самозанятости. При обычном трудовом договоре работнику гарантирован оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью не менее четырех календарных недель. Самозанятому такой отпуск автоматически не положен. Если человек захочет отдохнуть две недели, никто не обязан оплачивать ему это время, если соответствующее условие не предусмотрено договором с заказчиком.
С больничными ситуация несколько сложнее. Самозанятые могут получать государственные пособия по болезни, материнству и другие выплаты, если выполнены необходимые условия социального страхования. Однако размер пособий зависит от страховых взносов.
Например, если человек в общем налоговом режиме получает небольшую прибыль и перечисляет только 10% на пенсионное страхование, эти взносы сами по себе не дают права на оплачиваемый больничный.
Есть и другой существенный недостаток. Самозанятость не предусматривает страхования на случай безработицы. Следовательно, если человек работал исключительно в таком статусе и потерял заказчика, эта деятельность не обеспечит ему право на пособие по безработице.
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При этом самозанятые формируют пенсионный капитал, но его размер зависит от уплаченных взносов. При использовании налога на микропредприятия социальная защита и будущие пособия могут оказаться существенно меньше, чем при обычной работе по трудовому договору.
Что изменилось для самозанятых в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Латвии отменили начисление дополнительных минимальных социальных взносов для самозанятых. Раньше при определенных обстоятельствах человеку приходилось доплачивать взносы до установленного минимума, даже если доходы были небольшими. Теперь за периоды начиная с 2026 года таких дополнительных начислений больше нет.
Также самозанятым больше не требуется заранее сообщать VID о предполагаемых низких доходах, чтобы избежать дополнительных минимальных взносов. При этом обычные обязательные взносы, зависящие от фактической прибыли, сохраняются.
А если компания предлагает самозанятость вместо трудового договора?
Здесь нужно быть особенно внимательным. Представим, что человек устраивается в офис, работает ежедневно с 9:00 до 18:00, выполняет распоряжения начальника, пользуется оборудованием компании и получает фиксированную сумму каждый месяц. Но вместо трудового договора ему предлагают зарегистрироваться самозанятым. Такое оформление может вызвать вопросы у налоговой службы.
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Латвийское законодательство предусматривает признаки, по которым доходы человека могут быть признаны зарплатой. Среди них - экономическая зависимость от заказчика, непосредственный контроль за работой, соблюдение внутренних правил компании и использование ее оборудования.
Сотрудничество только с одной компанией еще не означает нарушения. Однако если человек фактически выполняет обязанности обычного сотрудника, существует риск, что такие отношения признают трудовыми с соответствующими налоговыми последствиями.
Какие еще подводные камни нужно учитывать?
Самозанятому придется самостоятельно следить за налогами и отчетностью. При общем налоговом режиме социальные взносы декларируются ежеквартально, а подоходный налог рассчитывается по годовой декларации.
При использовании налога на микропредприятия отчетность проще. Более того, можно открыть специальный счет хозяйственной деятельности (SDI), через который банк будет автоматически рассчитывать и перечислять налог.
Не стоит забывать и о налоге на добавленную стоимость (НДС). В общем случае важен годовой порог оборота 50 000 евро, однако обязанность регистрации может возникнуть и раньше, например при определенных операциях с зарубежными компаниями. Для небольших предпринимателей предусмотрен также специальный порядок регистрации НДС.
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Еще одна проблема - отсутствие гарантированной стабильности. Если заказчик перестанет нуждаться в услугах, сотрудничество может закончиться на условиях заключенного договора. Поэтому особенно важно заранее определить сроки предупреждения о прекращении сотрудничества, порядок оплаты и ответственность сторон.