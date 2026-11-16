Работа без трудового договора в Латвии: налоги и подводные камни самозанятости

Первый вариант - налог на микропредприятия (MUN). Его ставка составляет 25% от всех полученных доходов. Например, если компания перечисляет человеку 1000 евро, государству нужно отдать 250 евро. На руках останется 750 евро. Главное преимущество этого режима - простота. Не нужно отдельно рассчитывать подоходный налог и социальные взносы, поскольку они уже включены в общую ставку. Но есть существенный недостаток. Налог рассчитывается со всей полученной суммы, а не с прибыли. Если самозанятый потратил часть денег на оборудование, материалы или другие рабочие нужды, налог от этого не уменьшится.