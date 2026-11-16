Красивые фото, а в реальности разочарование: как распознать плохой отель еще до бронирования

Многие туристы ищут исключительно отрицательные комментарии, однако немало полезной информации можно найти в отзывах со средними и даже высокими оценками. Например, человек ставит отелю 8 из 10, хвалит персонал и расположение, но между делом сообщает, что мебель старая, слышимость между номерами отличная, а горячая вода появляется не сразу. Для самого автора эти недостатки могли оказаться несущественными. Но для другого путешественника, который рассчитывает спокойно выспаться и провести в гостинице целую неделю, они могут стать решающими.