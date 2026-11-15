Батареи включены, а ноги все равно мерзнут - почему пол в квартире остается холодным

Главная причина заключается в том, как распространяется тепло в помещении. Радиаторы нагревают окружающий воздух, который поднимается вверх, а более прохладный воздух опускается вниз. Поэтому даже в хорошо отапливаемой квартире температура возле пола может быть ниже, чем на уровне головы. При этом радиаторы не предназначены для непосредственного нагрева напольного покрытия. В отличие от системы теплого пола, они прежде всего поддерживают комфортную температуру воздуха.