Жителям Латвии объяснили, как можно получить солидную прибавку к пенсии

Как объясняет Атис Круминьш, допустим, к 25 годам человек уже накопил 2000 евро на втором пенсионном уровне, получает среднюю по стране зарплату и регулярно перечисляет в план третьего пенсионного уровня 10% зарплаты до уплаты налогов. Если каждый год вкладывать в тот же план и деньги, полученные при возврате подоходного налога, то при определенных условиях к пенсионному возрасту общая сумма накоплений на втором и третьем пенсионных уровнях может достичь миллиона евро. Такой результат зависит от регулярности взносов, срока вложений и того, насколько вырастет стоимость инвестиций на финансовых рынках.