Жителям Латвии объяснили, как можно получить солидную прибавку к пенсии
Даже получая среднюю по Латвии зарплату, при определенных условиях можно накопить к пенсии миллион евро, считает эксперт Luminor Атис Круминьш. Он приводит и конкретный пример.
При определенных условиях
Как объясняет Атис Круминьш, допустим, к 25 годам человек уже накопил 2000 евро на втором пенсионном уровне, получает среднюю по стране зарплату и регулярно перечисляет в план третьего пенсионного уровня 10% зарплаты до уплаты налогов. Если каждый год вкладывать в тот же план и деньги, полученные при возврате подоходного налога, то при определенных условиях к пенсионному возрасту общая сумма накоплений на втором и третьем пенсионных уровнях может достичь миллиона евро. Такой результат зависит от регулярности взносов, срока вложений и того, насколько вырастет стоимость инвестиций на финансовых рынках.
"Миллион евро – не самоцель. Этот пример показывает, что могут дать долгосрочные вложения. Чем раньше человек начинает копить, тем большую долю итоговой суммы может составить доход от инвестиций. Поэтому лучше начать с посильной суммы и делать взносы регулярно, постепенно увеличивая их, когда позволяют средства. Ждать идеального момента или возможности вложить сразу крупную сумму не стоит", – объясняет Атис Круминьш.
Возврат налога может стать частью накоплений
Третий пенсионный уровень позволяет накопить дополнительные средства к старости и воспользоваться налоговой льготой. За счет возврата подоходного налога с населения можно получить обратно 25,5% от суммы взносов. Если эти деньги снова перечислить в пенсионный план, общая сумма вложений увеличится. Это простой шаг, который со временем может дать ощутимый результат. Вернувшийся налог можно направить на свое будущее финансовое благополучие, отложив эти деньги вместо того, чтобы потратить их на повседневные нужды.
Еще одно преимущество третьего пенсионного уровня – возможность выбирать размер и частоту взносов с учетом своих обстоятельств. Пополнять накопления можно каждый месяц, раз в квартал или тогда, когда появляются свободные деньги, например после получения премии, прибавки к зарплате или возврата налога. По наблюдениям Luminor, для пополнения накоплений третьего пенсионного уровня люди все чаще пользуются регулярными автоматическими платежами.
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