"Через 5 лет начались проблемы": почему частному дому стоит подключиться к городскому водопроводу

"Особенно неприятной эта проблема может быть в районах частной застройки с высокой плотностью домов. К этому нужно добавить сжигание самых разных вещей в кострах во дворах. Хотя во многих самоуправлениях сжигать садовые отходы в кострах на частных участках запрещено, люди все равно это делают. Кроме того, в топки бросают некачественные дрова или другие горючие материалы, в том числе пластик и куски пленки. Это не только создает неприятный запах, но и особенно вредно для здоровья", - рассказывает Ивар Павасарс.