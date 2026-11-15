В квартире появилась плесень - кто должен за нее отвечать и когда можно требовать ремонта от управляющего?

Правила Кабинета министров № 907 прямо предусматривают внеплановый ремонт при обнаружении плесени и условий, способствующих ее появлению. Если причиной сырости являются повреждения общего имущества, управляющий не может ограничиться советом чаще открывать окна. Однако это не означает, что управляющая компания обязана оплачивать ремонт из собственных средств. Расходы на содержание и ремонт общего имущества обычно несут владельцы квартир. Работы могут финансироваться из накоплений дома, а при необходимости - за счет дополнительных взносов.