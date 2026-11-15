В квартире появилась плесень - кто должен за нее отвечать и когда можно требовать ремонта от управляющего?
Плесень на стенах может стать не только неприятной бытовой проблемой, но и причиной серьезного спора с управляющим домом. Кто должен устранять сырость и оплачивать ремонт, если черные пятна появляются снова и снова? Латвийское законодательство предусматривает разные варианты, и далеко не всегда расходы должен брать на себя владелец квартиры.
Плесень в квартире появляется из-за повышенной влажности. Однако причины могут быть разными: от недостаточного проветривания до трещин в наружных стенах, протекающей крыши или неисправной вентиляции. Именно от причины появления плесени зависит, кто должен заниматься устранением проблемы и оплачивать необходимые работы.
Когда ответственность лежит на владельце квартиры?
Если плесень появилась из-за неправильного использования помещения, решать проблему, как правило, придется самому собственнику.
Например, причиной может стать недостаточное проветривание, постоянная сушка белья в комнатах, недостаточное отопление или перекрытая вентиляция. Проблемы иногда возникают после установки герметичных пластиковых окон. Если приток свежего воздуха не обеспечен, в квартире скапливается влага, которая оседает на холодных поверхностях.
Еще одна распространенная ситуация - мебель, придвинутая вплотную к наружной стене. За шкафами и диванами воздух циркулирует хуже, поэтому там может скапливаться конденсат.
Согласно Закону о квартирной собственности, владелец обязан соблюдать санитарные требования и следить за состоянием своего имущества. Однако само появление плесени еще не доказывает, что виноват собственник. Причиной могут быть и недостатки самого здания.
Когда проблему должен решать управляющий?
Другая ситуация возникает, если сырость связана с общими конструкциями или коммуникациями многоквартирного дома. Например, плесень может появиться из-за протекающей крыши, трещин в фасаде, поврежденных межпанельных швов, неисправных общедомовых труб или проблем с общей вентиляцией. В таких случаях управляющий должен организовать выяснение причин и необходимые работы в пределах своих обязанностей.
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Правила Кабинета министров № 907 прямо предусматривают внеплановый ремонт при обнаружении плесени и условий, способствующих ее появлению. Если причиной сырости являются повреждения общего имущества, управляющий не может ограничиться советом чаще открывать окна. Однако это не означает, что управляющая компания обязана оплачивать ремонт из собственных средств. Расходы на содержание и ремонт общего имущества обычно несут владельцы квартир. Работы могут финансироваться из накоплений дома, а при необходимости - за счет дополнительных взносов.
Что делать, если управляющий обвиняет жильцов?
На практике установить причину появления плесени бывает непросто. Управляющий может утверждать, что жильцы недостаточно проветривают квартиру, а собственники - что проблема связана с холодными наружными стенами. В такой ситуации желательно провести техническое обследование.
Как разъясняет LV portāls со ссылкой на специалистов, необходимо установить, связана ли повышенная влажность с недостаточным воздухообменом или с повреждениями здания. Если управляющий не организует необходимую проверку, собственник может обратиться к сертифицированному строительному специалисту самостоятельно. Его заключение поможет определить дальнейшие действия.
Если подтвердится, что причиной плесени являются повреждения общедомовых конструкций, собственник может потребовать от управляющего организации необходимых работ.
Кто должен платить за ремонт?
Здесь важно различать ремонт самой квартиры и устранение повреждений общего имущества дома. Если плесень возникла из-за недостаточного проветривания или других обстоятельств, зависящих от владельца, расходы обычно ложатся на него.
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Если причиной стала протекающая крыша или поврежденный фасад, ремонт общедомовых конструкций, как правило, оплачивается из общих средств собственников квартир. При этом управляющий может нести ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, например если он проигнорировал известные повреждения и не организовал необходимые работы. Возможность взыскать с него ущерб зависит от обстоятельств конкретного случая.
А если квартира арендованная?
Если плесень появилась в съемной квартире, арендатору следует как можно скорее сообщить об этом владельцу жилья, желательно письменно.
Закон об аренде жилых помещений предусматривает обязанность арендатора информировать арендодателя о недостатках помещения, которые могут угрожать здоровью людей или имуществу.
Вопрос оплаты ремонта зависит от причины появления плесени и условий договора. Если проблема связана с повреждениями здания, расходы нельзя автоматически возлагать на арендатора. Если же сырость возникла из-за неправильного использования помещения, ответственность может быть другой.
Куда обращаться, если плесень не исчезает?
Прежде всего стоит сфотографировать пораженные стены, потолок или другие поверхности. Если пятна увеличиваются, полезно периодически делать новые снимки. Затем необходимо письменно обратиться к управляющему с просьбой обследовать помещение, установить причину сырости и сообщить, какие меры будут приняты.
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Если управляющий бездействует, собственники могут потребовать объяснений, рассмотреть вопрос на собрании владельцев квартир или обратиться за юридической помощью. При подозрении на опасное состояние строительных конструкций можно обратиться в строительное управление самоуправления.
Важно помнить, что плесень - не только косметическая проблема. По данным Инспекции здравоохранения Латвии, длительное пребывание в сырых помещениях может вызывать проблемы с дыханием, аллергические реакции и обострение астмы.
Специалисты рекомендуют поддерживать относительную влажность воздуха примерно на уровне 40-60%, регулярно проветривать помещения и следить за работой вентиляции. Но если плесень появляется снова даже после очистки стен, необходимо искать и устранять причину сырости.