Нужно ли мыть яйца перед тем, как убрать их в холодильник?
Казалось бы, что может быть проще, чем убрать купленные яйца в холодильник? Однако одна привычка, которую многие считают полезной и даже необходимой, на самом деле может привести к неприятным последствиям. Специалисты объясняют, какую ошибку люди часто допускают при хранении яиц.
Казалось бы, все логично: яйца лежали на ферме, затем в магазине, их могли трогать разные люди. Поэтому хочется сначала помыть их под краном, а уже потом поместить в холодильник. Но делать этого не стоит.
Почему яйца лучше не мыть?
На поверхности свежего яйца есть тонкий естественный защитный слой, который называется кутикулой. Он покрывает скорлупу и помогает препятствовать проникновению бактерий внутрь. Дело в том, что яичная скорлупа не полностью герметична. В ней находятся тысячи микроскопических пор, через которые происходит газообмен. Защитный слой помогает закрывать эти поры от опасных микроорганизмов.
Когда мы моем яйцо водой, особенно если долго трем его губкой или щеткой, защитный слой может повреждаться. В результате бактериям становится легче проникнуть внутрь. Кроме того, при неправильном мытье вода вместе с микроорганизмами с поверхности скорлупы может попасть через поры внутрь яйца.
Действующие правила Европейского союза предусматривают, что обычные столовые яйца категории А не должны подвергаться мытью перед продажей, за исключением отдельных разрешенных случаев.
А как же бактерии на скорлупе?
Одна из главных опасностей, связанных с сырыми яйцами, - сальмонелла. Эти бактерии могут находиться на скорлупе, а иногда и внутри яйца. Однако обычное мытье под краном не гарантирует их удаления. Более того, во время мытья бактерии могут попасть на раковину, посуду и другие продукты, находящиеся рядом. Поэтому гораздо важнее соблюдать правила гигиены. После контакта с сырыми яйцами необходимо тщательно мыть руки с мылом, а кухонные поверхности и принадлежности, соприкасавшиеся со скорлупой, очищать.
Читайте продолжение после рекламы
Особое внимание стоит уделять приготовлению. Хорошая термическая обработка помогает уничтожить опасные бактерии, поэтому яйца желательно тщательно проваривать или прожаривать.
Что делать, если яйцо грязное?
Иногда на скорлупе можно увидеть небольшие загрязнения, особенно если яйца куплены у частного производителя или взяты от домашних кур. В таком случае специалисты рекомендуют осторожно удалить сухую грязь бумажным полотенцем или мягкой сухой щеткой, стараясь не повредить скорлупу.
Если яйцо сильно загрязнено или на скорлупе есть трещины, безопаснее отказаться от его использования. Через поврежденную скорлупу микроорганизмам гораздо проще попасть внутрь. При покупке яиц в магазине также стоит обращать внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть целой и чистой.
Где лучше хранить яйца?
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии напоминает, что после покупки яйца можно хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Однако главное условие - температура хранения должна оставаться постоянной. При этом производители рекомендуют после покупки держать яйца именно в холодильнике.
Читайте продолжение после рекламы
Лучше всего оставлять их в оригинальной картонной упаковке. Она помогает защитить яйца от повреждений и посторонних запахов. Кроме того, на коробке указан срок годности, который легко забыть, если переложить яйца в другой контейнер.
Не самое удачное место для хранения - дверца холодильника, хотя именно там во многих моделях предусмотрены специальные ячейки для яиц. При каждом открывании дверцы температура меняется, что нежелательно для хранения этого продукта. Поэтому специалисты советуют ставить упаковку с яйцами на одну из внутренних полок холодильника, где температура более стабильна.
Почему в магазинах яйца часто стоят без холодильника?
Многие замечали, что в европейских супермаркетах яйца нередко продаются на обычных полках. При этом дома их советуют хранить в холодильнике.
Это связано в том числе с необходимостью избегать резких перепадов температуры. Если охлажденное яйцо перенести в теплое помещение, на скорлупе может образоваться конденсат. Влага создает более благоприятные условия для размножения бактерий. Поэтому в Европейском союзе действуют особые правила хранения и продажи яиц, позволяющие избегать нежелательных перепадов температуры до покупки.
Дома же лучше выбрать постоянное место хранения и не перекладывать яйца из холодильника в тепло и обратно.