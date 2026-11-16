Нужно ли мыть яйца перед тем, как убрать их в холодильник?

Одна из главных опасностей, связанных с сырыми яйцами, - сальмонелла. Эти бактерии могут находиться на скорлупе, а иногда и внутри яйца. Однако обычное мытье под краном не гарантирует их удаления. Более того, во время мытья бактерии могут попасть на раковину, посуду и другие продукты, находящиеся рядом. Поэтому гораздо важнее соблюдать правила гигиены. После контакта с сырыми яйцами необходимо тщательно мыть руки с мылом, а кухонные поверхности и принадлежности, соприкасавшиеся со скорлупой, очищать.