Не оставляйте мокрые шапки и перчатки в прихожей: как избежать неприятного запаха сырости
Осенью и зимой шапки, шарфы и перчатки часто промокают под дождем и снегом. Вернувшись домой, многие просто убирают их в шкаф или оставляют в карманах куртки. Однако именно эта привычка может стать причиной неприятного запаха сырости, от которого потом непросто избавиться.
Почему появляется запах сырости
Главная причина - влага, которая надолго остается внутри ткани. Особенно часто это происходит с плотными вязаными шапками, шерстяными шарфами и зимними перчатками с утеплителем.
Если влажные вещи лежат в закрытом шкафу или корзине, воздух практически не циркулирует. Ткань долго не высыхает, а в таких условиях могут размножаться бактерии и плесневые грибки. При этом снаружи вещь иногда кажется сухой, хотя внутри еще сохраняется влага.
Как правильно сушить перчатки
Перчатки после прогулки необходимо сразу доставать из карманов. Если у них есть съемная подкладка, ее лучше вынуть и просушить отдельно.
Тканевые перчатки можно разложить на полотенце или сушилке, расправив пальцы. Если они сильно промокли, сначала стоит осторожно убрать лишнюю воду сухим полотенцем.
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Кожаные перчатки нельзя класть непосредственно на горячую батарею: от высокой температуры кожа может пересохнуть и потрескаться. Их лучше сушить при комнатной температуре в проветриваемом месте.
Что делать с мокрыми шапками и шарфами
Шерстяные шапки и шарфы желательно сушить в горизонтальном положении, разложив на сухом полотенце. Если повесить тяжелую мокрую шапку на крючок, она может растянуться и потерять форму.
Синтетические шарфы обычно сохнут быстрее, поэтому их можно повесить на сушилку, если это допускает производитель. Главное - не оставлять влажную ткань сложенной в несколько слоев.
Не стоит класть шерстяные вещи непосредственно на горячие радиаторы. Высокая температура может привести к деформации материала.
Где хранить зимние аксессуары
Одна из самых распространенных ошибок - складывать мокрые перчатки, шапки и шарфы в закрытую корзину или ящик сразу после прогулки.
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Лучше выделить в прихожей отдельное место для просушки. Это может быть небольшая сушилка, открытая полка или крючки для изделий, которым разрешена сушка в подвешенном состоянии.
Однако если в прихожей сыро и плохо циркулирует воздух, сушить вещи лучше в другой комнате. Убирать аксессуары на постоянное хранение следует только после полного высыхания.
Как избавиться от запаха, если он уже появился
Если шапка или перчатки начали пахнуть сыростью, одного проветривания может оказаться недостаточно. Вещь желательно постирать, если это разрешено производителем, а затем тщательно высушить.
Для шерстяных изделий нужно использовать деликатные средства и подходящий режим стирки. Кожаные аксессуары требуют специальных средств по уходу. Не стоит маскировать запах духами или ароматическими спреями. Если ткань остается влажной, неприятный запах вскоре может вернуться.