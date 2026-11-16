Не оставляйте мокрые шапки и перчатки в прихожей: как избежать неприятного запаха сырости

Если влажные вещи лежат в закрытом шкафу или корзине, воздух практически не циркулирует. Ткань долго не высыхает, а в таких условиях могут размножаться бактерии и плесневые грибки. При этом снаружи вещь иногда кажется сухой, хотя внутри еще сохраняется влага.