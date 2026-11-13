Автоводителей предупредили об опасности, которая угрожает им в ноябре на дорогах Латвии
Latvijas Valsts ceļi (LVC) напоминает, что осенью темнеет раньше, чаще идут дожди и бывают туманы. LVC призывает водителей быть особенно осторожными и выбирать скорость с учетом того, что на дорогу может выйти животное. Особого внимания требуют участки, где установлен предупреждающий знак № 125 "Дикие животные".
Животные часто держатся там, где луга и поля граничат с лесом. Если по одну сторону дороги растет лес, а по другую находится засеянное поле, например кукурузное, звери могут переходить дорогу, чтобы кормиться на этом поле.
На государственных автодорогах знак "Дикие животные" устанавливают с учетом числа зарегистрированных за год столкновений с животными или случаев их гибели. Для участка длиной в один километр порог составляет три случая, для двух километров – пять, для трех – семь. С каждым следующим километром порог увеличивается на два случая. Сейчас знак № 125 установлен на 106 участках государственных автодорог.
Что делать, если на дороге появилось животное
"Заметив дикое животное у дороги, водителю стоит снизить скорость. Предугадать, как животное отреагирует и куда побежит, невозможно. Снизить скорость нужно настолько, чтобы при необходимости можно было быстро остановиться или безопасно объехать животное", – говорит руководитель Школы безопасного вождения (DBS) Янис Ванкс.
По его словам, если животное не выше капота и попытка объехать его опасна, следует просто тормозить. Если же животное выше капота и при столкновении может удариться о лобовое стекло, нужно постараться избежать столкновения.
Если животное не уходит, можно попробовать подать звуковой сигнал или очень медленно объехать его по встречной полосе, если по ней не приближаются машины. При этом следует избегать резких маневров. Если животное перебегает дорогу, нужно сразу тормозить – следом могут выбежать другие.
Что делать, если вы сбили животное
Людям без специальной подготовки не рекомендуется приближаться к сбитому или раненому животному и пытаться помочь ему самостоятельно. Раненый зверь может вести себя агрессивно и представлять опасность для человека. Даже если кажется, что животное погибло, оно может быть оглушено ударом или тяжело ранено. Животное также может быть больным или переносить инфекцию. Следует держаться на расстоянии и сообщить о случившемся соответствующим службам. Подробнее о том, что делать, если на дороге сбили животное, – на сайте LVC.
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Убрать с дороги сбитое домашнее животное обязан его владелец. За уборку бездомных животных, согласно Закону о ветеринарной медицине, отвечает самоуправление. Забирать сбитого дикого зверя себе запрещено. По Закону об охоте это считается незаконной добычей охотничьих животных и влечет наказание.
Государственная служба леса ведет учет по охотничьим сезонам. Каждый сезон длится с 1 апреля по 31 марта. В сезоне 2025/2026 года служба зарегистрировала 2428 сбитых животных. По данным Государственной полиции, в этом году к 25 октября было зарегистрировано 173 ДТП, в которых транспортные средства столкнулись с дикими животными. На информационную линию LVC в этом году поступило более 940 сообщений о животных на дорогах или рядом с ними.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийских автоводителей призвали установить на своих машинах зимние шины.