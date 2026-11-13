Автоводителей предупредили об опасности, которая угрожает им в ноябре на дорогах Латвии

Людям без специальной подготовки не рекомендуется приближаться к сбитому или раненому животному и пытаться помочь ему самостоятельно. Раненый зверь может вести себя агрессивно и представлять опасность для человека. Даже если кажется, что животное погибло, оно может быть оглушено ударом или тяжело ранено. Животное также может быть больным или переносить инфекцию. Следует держаться на расстоянии и сообщить о случившемся соответствующим службам. Подробнее о том, что делать, если на дороге сбили животное, – на сайте LVC.