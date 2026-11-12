Тысячи жителей Латвии получат письма от VID из-за внесения наличных
В ноябре и декабре Служба государственных доходов (VID) разошлет через систему электронного декларирования (EDS) письма жителям, у которых суммы, внесенные наличными на банковские счета в 2024 году, могут указывать на незадекларированные доходы.
Получателей писем спросят проверить, откуда у них эти деньги, и при необходимости в течение 30 дней со дня получения письма подать или уточнить годовую декларацию о доходах за 2024 год.
В VID подчеркивают, что само по себе внесение наличных на счет не означает, что с этой суммы нужно платить налог. Если декларировать больше нечего, после получения письма отправлять пояснения или документы не нужно.
Кому придут письма
VID сравнила сведения банков о внесении наличных на счета с данными о доходах жителей за 2024 год. Письма получат только те, у кого служба обнаружила возможное расхождение. Например, если человек внес на счет больше наличных, чем составил его задекларированный доход, или если доходы вообще не были задекларированы. При проверке служба учитывала как сведения самого человека, так и данные из других источников, в том числе от работодателя.
Цель письма – предложить человеку проверить, все ли доходы он указал, и при необходимости дополнить декларацию.
Что делать, если вы получили письмо
- Прочитайте письмо и приложенную к нему инструкцию. В ней объясняется, как разобраться, откуда поступили деньги, и как подать или уточнить декларацию.
- Просмотрите выписки по своим банковским счетам за 2024 год. Проверьте, откуда у вас были наличные, которые вы вносили на счета, и нужно ли было декларировать эти доходы.
- Если обнаружите доходы, которые нужно было указать, но вы этого не сделали, в течение 30 дней со дня получения письма подайте годовую декларацию о доходах за 2024 год или уточните уже поданную. При внесении изменений сохраните все сведения, которые ранее указали верно.
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Если после подачи или уточнения декларации потребуется доплатить налог, его нужно будет уплатить вместе с пеней за просрочку. Сумму пени система EDS рассчитает после подачи декларации.
Не каждая сумма, внесенная на счет, считается новым доходом
Например, если вы сняли деньги со своего счета, а затем положили их обратно, нового дохода у вас не возникает. То же касается сбережений за прошлые годы. При этом важно проверить, из каких доходов сложились эти накопления и нужно ли было декларировать их в том году, когда вы их получили.
Обязанность задекларировать доход не всегда означает, что с него придется платить налог. В некоторых случаях в декларации нужно указывать и доходы, которые налогом не облагаются. Разобраться в своей ситуации поможет инструкция, приложенная к письму.
Если после проверки выяснится, что декларировать больше нечего, никаких дополнительных действий сейчас не требуется. Если VID понадобятся дополнительные сведения, служба свяжется с вами лично.
Куда обращаться за помощью
Вопрос о своей ситуации можно задать в EDS в разделе Sarakste ar VID ("Переписка с VID"). Дополнительные пояснения есть на сайте VID. В разделе Noderīgi ("Полезное") откройте страницу VID vēstules: jautājumi un atbildes ("Письма VID: вопросы и ответы") и выберите информацию о письмах по поводу внесения наличных на счет.
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VID планирует рассылать письма постепенно, до 18 декабря 2026 года. Каждую неделю их будут получать около 3000 человек. На праздничной неделе, с 16 по 20 ноября, рассылка не запланирована.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что VID распространил важное сообщение для жителей о возврате налогов.