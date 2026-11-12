Тысячи жителей Латвии получат письма от VID из-за внесения наличных

VID сравнила сведения банков о внесении наличных на счета с данными о доходах жителей за 2024 год. Письма получат только те, у кого служба обнаружила возможное расхождение. Например, если человек внес на счет больше наличных, чем составил его задекларированный доход, или если доходы вообще не были задекларированы. При проверке служба учитывала как сведения самого человека, так и данные из других источников, в том числе от работодателя.