Почему не стоит выбрасывать коробку от нового смартфона: она может пригодиться даже через несколько лет

Номер IMEI указан на наклейке на оригинальной коробке смартфона. В зависимости от устройства его также можно найти в учетной записи Apple или Google. Однако в экстренной ситуации достать коробку из шкафа и посмотреть на наклейку может оказаться самым быстрым способом получить нужную информацию.