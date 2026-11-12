Почему не стоит выбрасывать коробку от нового смартфона: она может пригодиться даже через несколько лет
После покупки нового смартфона многие сразу отправляют его коробку в мусор. Однако, как отмечает издание Engadget, у такого решения есть свои недостатки: оригинальная упаковка телефона может оказаться полезной даже спустя несколько лет после покупки.
IMEI поможет в случае потери или кражи телефона
Одна из главных причин сохранить коробку - возможность быстро найти IMEI телефона, если устройство потеряется или будет украдено.
IMEI - это уникальный идентификационный номер устройства, который обычно состоит из 15 цифр. С его помощью мобильный оператор может определить конкретный телефон и при необходимости заблокировать его использование в мобильной сети, если аппарат оказался в чужих руках.
Номер IMEI указан на наклейке на оригинальной коробке смартфона. В зависимости от устройства его также можно найти в учетной записи Apple или Google. Однако в экстренной ситуации достать коробку из шкафа и посмотреть на наклейку может оказаться самым быстрым способом получить нужную информацию.
С оригинальной коробкой смартфон можно продать дороже
Упаковка может пригодиться и спустя несколько лет, когда владелец решит продать старый смартфон. В коробке нередко сохраняются дополнительные кабели, инструмент для извлечения SIM-карты и другие аксессуары, которые могут понадобиться новому владельцу.
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Согласно данным американского издания Consumer Reports, наличие оригинальной коробки может увеличить стоимость подержанного электронного устройства на 10–20%.
Для покупателя такая упаковка служит дополнительным признаком того, что предыдущий владелец бережно относился к устройству. Она также может стать дополнительным подтверждением подлинности товара. Если приходится выбирать между двумя одинаковыми смартфонами по одной цене, многие покупатели предпочтут тот, который продается вместе с оригинальной упаковкой.
Кроме того, коробка может пригодиться для безопасной отправки телефона по почте. Внутренние картонные вставки помогут зафиксировать устройство и защитить его от повреждений во время транспортировки.
Без коробки могут возникнуть сложности с возвратом смартфона
Есть и еще одна причина не выбрасывать оригинальную упаковку - возможность вернуть устройство в магазин.
Например, при покупке iPhone непосредственно у Apple покупатель может вернуть смартфон в течение 14 дней после его получения. При этом устройство должно находиться в оригинальной упаковке.
Samsung также предъявляет требования к сохранению заводской упаковки. У других продавцов правила могут отличаться, поэтому перед тем, как выбрасывать коробку, стоит ознакомиться с условиями возврата товара.
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Таким образом, обычная картонная коробка от смартфона может оказаться полезной в самых разных ситуациях - от поиска IMEI после кражи до продажи старого устройства или возврата покупки в магазин.