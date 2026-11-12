Деньги, которые вам полагаются, но которые вы, возможно, не получаете: VID объясняет, как их вернуть

За каждого человека, находящегося на иждивении, предусмотрена льгота в размере 250 евро в месяц, или 3000 евро в год. Чаще всего иждивенцами являются дети. При этом льготу на одного ребенка может получать только один из родителей. Мать и отец не могут одновременно указать одного и того же ребенка в своих налоговых книжках.