Деньги, которые вам полагаются, но которые вы, возможно, не получаете: VID объясняет, как их вернуть
Вы уверены, что получаете все налоговые льготы и возвраты, которые вам положены? Иногда достаточно поставить всего одну галочку, чтобы деньги, которые могли бы пополнить ваш кошелек, не остались в государственной казне.
За содержание иждивенцев, инвалидность, необлагаемый минимум для пенсионеров, лечение, услуги стоматолога, детские кружки и другие расходы можно получить как налоговые льготы, так и возврат налога. Однако иногда кажется, что для этого нужно пройти сложный бюрократический лабиринт. Мы постарались найти ответы на главные вопросы, чтобы превратить этот лабиринт в прямую дорогу.
На вопросы отвечает специалист по связям с общественностью Управления развития и персонала Службы государственных доходов (VID) Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.
Что такое налоговая льгота?
Это не пособие, которое государство перечисляет на банковский счет, а механизм, позволяющий в определенных случаях уменьшить часть дохода, с которой рассчитывается подоходный налог с населения. Проще говоря, чем меньше сумма, облагаемая налогом, тем меньше налог нужно платить и тем больше денег остается в семейном бюджете.
В 2026 году общий необлагаемый минимум для работающих составляет 550 евро в месяц, или 6600 евро в год. Для пенсионеров он равен 1000 евро в месяц, или 12 000 евро в год. Помимо необлагаемого минимума существуют и другие льготы. Например, за каждого человека на иждивении предусмотрено 250 евро в месяц, или 3000 евро в год. Дополнительные льготы также полагаются людям с инвалидностью, политически репрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления.
Есть и так называемые оправданные расходы - медицинские услуги, стоматология, образование, дополнительные занятия для детей, пожертвования, а также в определенных случаях взносы в частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.
Читайте продолжение после рекламы
Таким образом, пополнить свой кошелек за счет налоговых льгот можно двумя способами: сэкономить деньги в течение года, если правильно оформлены льготы, или вернуть часть уплаченного налога после окончания года, подав годовую декларацию о доходах. Но обо всем по порядку.
Налоговая книжка
С июня 2014 года налоговая книжка доступна в электронном виде в Системе электронного декларирования VID (EDS). Там можно указать основное место получения дохода, зарегистрировать иждивенцев и отметить право на дополнительные налоговые льготы.
Однако есть один важный нюанс. Если человек работает в нескольких местах, налоговую книжку с применением льгот можно подать только одному работодателю - по основному месту получения дохода. Именно там будут применять необлагаемый минимум и другие указанные в налоговой книжке льготы.
Что происходит, если основное место получения дохода не указано? В таком случае зарплата на руки будет меньше, но неиспользованные льготы впоследствии можно вернуть, подав годовую декларацию о доходах.
Налоговая льгота за иждивенца
За каждого человека, находящегося на иждивении, предусмотрена льгота в размере 250 евро в месяц, или 3000 евро в год. Чаще всего иждивенцами являются дети. При этом льготу на одного ребенка может получать только один из родителей. Мать и отец не могут одновременно указать одного и того же ребенка в своих налоговых книжках.
Читайте продолжение после рекламы
Важно знать и то, что если ребенок учится в одном из зарегистрированных в Латвии учебных заведений, VID обычно получает необходимую информацию автоматически. Родителям не нужно каждый год обращаться в школу за справкой, чтобы подтвердить, что ребенок продолжает учебу.
Ребенок может оставаться на иждивении до 24 лет, пока получает общее, профессиональное, высшее или специальное образование.
Особое внимание стоит обратить на ситуации, когда в жизни ребенка что-то меняется, например, он достигает 18-летнего возраста. С этого момента человек приобретает новый юридический статус, поэтому государство должно проверить, сохраняется ли у родителя право на налоговую льготу.
Если VID не располагает информацией о том, что молодой человек продолжает учебу, статус иждивенца могут отменить. Если ребенок учится или получает высшее образование за пределами Латвии, родители должны сами предоставить VID справку из иностранного учебного заведения. Такие учреждения не передают эту информацию автоматически. После получения подтверждения, что молодой человек до 24 лет продолжает учиться за границей, статус иждивенца сохраняется.
Если у вас инвалидность
Людям с инвалидностью также полагается дополнительная налоговая льгота. В 2026 году для людей с инвалидностью I и II группы она составляет 154 евро в месяц, или 1848 евро в год, а для людей с III группой - 120 евро в месяц, или 1440 евро в год.
Читайте продолжение после рекламы
Аналогичная дополнительная льгота в размере 154 евро в месяц предусмотрена для политически репрессированных лиц и участников движения национального сопротивления.
Однако само по себе право на льготу еще не означает, что она уже применяется. Человек должен указать соответствующий статус в налоговой книжке. Если VID располагает необходимой информацией и статус зарегистрирован должным образом, льготу будут применять.
При этом самому человеку следует следить за тем, чтобы в налоговой книжке было указано основное место получения дохода и соответствующая льгота. Если этого не сделать, в течение года льгота может не применяться. В таком случае ее также можно вернуть, подав годовую декларацию о доходах.
Для пенсионеров - особая математика
Необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 1000 евро в месяц, или 12 000 евро в год.
Неработающему пенсионеру обычно ничего дополнительно делать не нужно: необлагаемый минимум к пенсии автоматически применяет Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Читайте продолжение после рекламы
Иная ситуация складывается, если получатель пенсии по возрасту продолжает работать. Если налоговая книжка не подана работодателю, полный необлагаемый минимум в размере 1000 евро к пенсии применяет ее выплачивающее учреждение. Если же налоговая книжка подана работодателю, необлагаемый минимум распределяется: 500 евро учитываются при расчете налога с пенсии и еще 500 евро - с зарплаты.
Таким образом, работающему пенсионеру стоит разобраться, где именно он хочет использовать необлагаемый минимум, поскольку от этого зависит сумма, которую он ежемесячно получает на руки.
Важно знать: если школьник работает летом
Есть один интересный нюанс. Если ребенок до 19 лет устраивается на работу во время летних каникул, это автоматически не означает, что родители должны исключить его из списка иждивенцев.
Если молодому человеку еще не исполнилось 20 лет, он продолжает учиться и работает во время летних каникул - с 1 июня по 31 августа, - родитель сохраняет право на налоговую льготу независимо от доходов ребенка за этот период. Однако существуют условия, при которых статус иждивенца временно прекращается.
Например, льготу автоматически отменяют, если работающий во время летних каникул ребенок достигает 20-летнего возраста. Если после лета он продолжает учиться, статус иждивенца можно восстановить.
Читайте продолжение после рекламы
Имеет значение и размер доходов ребенка. Закон предусматривает ситуации, когда сохранить статус иждивенца нельзя, если в течение учебного года, то есть вне летнего периода с 1 июня по 31 августа, молодой человек самостоятельно получает облагаемый налогом доход, превышающий установленный размер льготы.
Поэтому, если ребенок начинает работать, не стоит рассчитывать, что система обо всем позаботится сама. Лучше зайти в EDS и все проверить: неправильно примененная льгота впоследствии может потребовать уточнения данных или даже доплаты налога.
Проверьте свою налоговую книжку в EDS
Время от времени заходите в EDS и проверяйте, какое место работы указано как основное. Убедитесь, что зарегистрированы иждивенцы и указана льгота за инвалидность, если она вам положена.
Часто главная проблема заключается не в сложной процедуре, а в необходимости исправлять последствия всего одной пропущенной галочки.
Годовая декларация о доходах
Если вы не относитесь к тем, кто обязан подавать годовую декларацию о доходах в соответствии с законом, ее все равно рекомендуется подать добровольно, чтобы вернуть переплаченный налог.
Читайте продолжение после рекламы
В декларацию можно включить определенные оправданные расходы на медицинские услуги, стоматологию, образование, дополнительные занятия для детей, пожертвования и другие предусмотренные законом траты.
Однако важно помнить, что вернуть деньги можно не за любую покупку, связанную со здоровьем или учебой. Например, расходы на приобретенные в аптеке лекарства, витамины и различные медицинские товары не учитываются. Очки и контактные линзы для коррекции зрения также нельзя включить в оправданные расходы.
Зато медицинские услуги и стоматологическое лечение входят в перечень расходов, за которые можно вернуть переплаченный налог.
Если расходы были частично компенсированы страховой компанией, в декларацию можно включить только ту часть, которую страховщик не возместил. Если расходы компенсированы полностью, указывать их в декларации не нужно.
Важно также иметь платежный документ, подтверждающий совершенную операцию. Если медицинское учреждение выдает электронный чек и человек дает согласие на передачу данных VID, расходы автоматически появятся в декларации. Тем не менее желательно проверить, все ли электронные чеки поступили в EDS.
Из-за ограничений, связанных с защитой персональных данных, если платеж был произведен за члена семьи, соответствующие расходы необходимо самостоятельно добавить в свою декларацию.
Читайте продолжение после рекламы
Сколько денег можно вернуть?
Если человек потратил 600 евро на оправданные расходы, это не означает, что государство вернет ему все 600 евро. Возвращается только часть уплаченного налога.
Для расходов за 2025 год применялась ставка 25,5%. Таким образом, с 600 евро расходов максимальный возврат мог составить 153 евро, если человек уплатил налог в достаточном размере. Расходы, понесенные в 2026 году, будут оцениваться по правилам, действующим в соответствующем году.
Существует и ограничение: общая сумма оправданных расходов на медицинские услуги, образование, пожертвования и дарения для одного человека за год не может превышать 50% годового облагаемого дохода и в любом случае не должна быть больше 600 евро.
Если оправданных расходов больше, чем можно учесть в конкретном году, в определенных случаях оставшуюся сумму разрешается перенести на следующие три года.
Поэтому крупный счет от стоматолога не стоит воспринимать как упущенную возможность вернуть переплаченный налог. Просто процесс может растянуться на более длительный срок.
Читайте продолжение после рекламы
А как быть с детскими кружками?
Музыкальная школа, спортивные занятия, танцевальная студия, художественные кружки... Родители порой тратят немалые суммы на дополнительное образование детей, однако далеко не каждый кружок автоматически дает право на возврат налога.
Чтобы расходы на дополнительные занятия детей до 18 лет можно было включить в декларацию, образовательная программа должна соответствовать установленным требованиям.
Это может быть зарегистрированное учебное заведение, другая организация, предприятие или частное лицо, получившее муниципальную лицензию на реализацию конкретной программы дополнительного образования. Поэтому перед оплатой детских занятий стоит уточнить, можно ли будет включить эти расходы в годовую декларацию о доходах.
Что делать, если чек потерян?
Если платежный документ утерян, рекомендуется связаться с поставщиком услуги и выяснить, можно ли получить копию документа, подтверждающего оплату, или другой документ, который удостоверяет понесенные расходы. Для декларации необходимо доказательство того, что расходы действительно были.
Читайте продолжение после рекламы
Сегодня многое доступно в электронном виде, поэтому стоит проверить электронную почту, интернет-банк и личный кабинет поставщика услуг. Иными словами, небольшой бюрократический ремонт может избавить от необходимости серьезно ремонтировать нервы.
Что еще стоит знать
- Если в течение года у человека не было оправданных расходов, переплаченный налог, если он будет рассчитан, можно вернуть автоматически - без подачи годовой декларации. Для этого достаточно один раз направить в VID заявление с номером банковского счета, на который следует перечислять деньги. В дальнейшем возврат налога будет рассчитываться и поступать на этот счет автоматически. Новое заявление понадобится только в случае изменения номера счета. Это удобно, например, если в течение года не был применен весь необлагаемый минимум или какая-либо налоговая льгота - за иждивенца или инвалидность. То же касается определенных взносов в частные пенсионные фонды и накопительного страхования жизни. Однако если вы хотите вернуть деньги за медицинские услуги или образование, годовую декларацию все равно придется подавать.
- В свою декларацию можно включить оправданные расходы членов семьи. Это могут быть расходы на детей, родителей, бабушек и дедушек, внуков, супруга, братьев, сестер и других лиц, предусмотренных законом. Это особенно важно для семей, в которых у одного человека большие медицинские расходы, но при этом недостаточно собственного облагаемого налогом дохода.
- В оправданные расходы можно включить взносы в частные пенсионные фонды и страховые премии по накопительному страхованию жизни. Общий лимит составляет 10% годового облагаемого дохода, но не более 4000 евро в год. При этом имеют значение условия договора. Например, договор накопительного страхования жизни должен соответствовать определенному минимальному сроку. Поэтому не стоит приобретать финансовый продукт только ради возможности получить налоговый возврат.
- Если человек жертвует деньги организации общественного блага или другой организации, предусмотренной законом, эти расходы также можно включить в декларацию. Однако есть особое условие: сумма пожертвований и дарений вместе с другими соответствующими оправданными расходами не может превышать 50% годового облагаемого дохода и в любом случае не должна быть больше 600 евро в год. У пожертвований есть свои правила. Если в назначении платежа указано, что деньги получит конкретное лицо, связанное с жертвователем, например сотрудник или член семьи, такой платеж нельзя включить в оправданные расходы.
Читайте продолжение после рекламы
Краткая инструкция: как получить налоговые льготы
- Зайдите в EDS и проверьте свою налоговую книжку.
- Проверьте, какое место работы указано как основное. Если вы работаете в нескольких местах, убедитесь, где именно применяются налоговые льготы.
- Проверьте зарегистрированных иждивенцев, особенно после того, как ребенку исполнилось 18 лет, он начал или прекратил учебу, устроился на работу или в его жизни произошли другие важные изменения.
- Проверьте статус инвалидности или право на другие дополнительные льготы. Если льгота вам положена, убедитесь, что она зарегистрирована.
- Сохраняйте документы, подтверждающие оправданные расходы: медицинские услуги, стоматологию, образование, дополнительные занятия для детей и другие предусмотренные законом траты. Используйте приложение Mans VID!
- Подайте годовую декларацию о доходах. Если какие-то данные не загрузились автоматически, проверьте документы. Если какая-либо льгота не была применена, выясните, можно ли вернуть деньги, подав декларацию.