Дом решил делать дорогой ремонт: обязан ли каждый собственник платить, даже если он против?
Представьте ситуацию: большинство соседей решило отремонтировать фасад, заменить крышу или утеплить многоквартирный дом. Работы обойдутся в десятки или даже сотни тысяч евро, а каждому владельцу квартиры придется внести немалую сумму. Но что делать, если денег на ремонт нет, на собрании вы голосовали против или вообще не участвовали в обсуждении? Разбираемся, что предусматривают латвийские законы.
Может ли большинство соседей заставить остальных платить?
В Латвии собственникам квартир принадлежит не только жилплощадь за дверью их квартиры, но и соответствующая доля общего имущества дома. К нему относятся крыша, фасад, несущие конструкции, лестничные клетки, подвалы и общие инженерные коммуникации. Поэтому расходы на содержание и ремонт этих элементов, как правило, должны нести все собственники.
Закон о квартирной собственности предусматривает, что решения сообщества собственников квартир, принятые в установленном порядке, обязательны для всех владельцев жилья. Это касается и тех, кто голосовал против, воздержался или не участвовал в голосовании.
Для принятия большинства обычных решений необходимо, чтобы за них проголосовали собственники, представляющие более половины всех квартирных собственностей дома. Например, если в доме 60 квартир, для принятия такого решения потребуется не менее 31 голоса. При этом закон предусматривает исключения для отдельных вопросов, а также особый порядок повторных собраний и опросов.
А если собственник не согласен с ремонтом?
Несогласие не освобождает от обязанности платить. Допустим, жильцы решили заменить крышу, поскольку старая протекает. Один из собственников живет на первом этаже и считает, что его эта проблема не касается. Однако крыша является общим имуществом, поэтому расходы на ее ремонт распределяются между собственниками в соответствии с законом. То же касается ремонта фасада, общих трубопроводов и других элементов здания.
Даже если человек считает стоимость работ слишком высокой, это не означает, что он может самостоятельно отказаться от платежей, утвержденных законным решением сообщества собственников.
Читайте продолжение после рекламы
Все ли должны платить одинаковую сумму?
Не обязательно. По общему правилу, установленному статьей 13 Закона о квартирной собственности, расходы на управление и содержание дома распределяются пропорционально доле общего имущества, принадлежащей каждому собственнику. Поэтому владелец большой квартиры обычно платит больше, чем владелец маленькой. Например, при пропорциональном распределении расходов собственник квартиры площадью 80 квадратных метров заплатит примерно вдвое больше владельца квартиры площадью 40 квадратных метров, если их доли в общем имуществе соответствуют этому соотношению.
При этом конкретный расчет зависит от характера расходов, правового основания платежей и решений сообщества собственников.
Можно ли отказаться от слишком дорогого или ненужного ремонта?
Здесь важно различать обязательные работы по содержанию здания и дополнительные улучшения. Например, ремонт аварийной крыши, поврежденных конструкций или неисправных инженерных коммуникаций связан с обеспечением надлежащего технического состояния дома. Такие работы нельзя просто игнорировать из-за того, что часть жителей не хочет тратить деньги.
Другая ситуация, если предлагается дорогостоящее благоустройство, которое не является необходимым для безопасной эксплуатации здания. В таком случае особенно важно проверить правовое основание расходов, полномочия принимающих решение лиц и соблюдение процедуры голосования.
Читайте продолжение после рекламы
Закон о квартирной собственности регулирует не только обязательные расходы на управление домом, но и определенные мероприятия по его улучшению, включая замену оборудования, позволяющую сократить расходы на содержание, и работы по повышению энергоэффективности.
Принимая решение о таких расходах, сообщество собственников должно оценивать документы, подтверждающие необходимость работ и обоснованность затрат.
Что делать, если денег на ремонт нет?
Отсутствие денег не освобождает собственника от обязанности оплачивать законно установленные расходы на содержание и ремонт общего имущества.
Однако еще на стадии обсуждения ремонта жильцы могут предложить другой порядок финансирования. Например, использовать накопительный фонд дома, разделить платежи на несколько месяцев или рассмотреть возможность привлечения кредита.
Важно понимать, что рассрочка не возникает автоматически. Порядок оплаты должен быть согласован с учетом принятого решения и условий финансирования.
Если собственник просто перестанет оплачивать обязательные платежи, у него может образоваться задолженность. В дальнейшем ее могут взыскивать в судебном порядке.
Читайте продолжение после рекламы
Можно ли оспорить решение соседей?
Да. Причем для этого необязательно доказывать, что ремонт вообще не нужен. Согласно статье 24 Закона о квартирной собственности, суд может признать решение сообщества собственников недействительным, если само решение или процедура его принятия противоречат закону либо установленному собственниками порядку принятия решений.
Например, основания для обращения в суд могут возникнуть, если при голосовании не было необходимого количества голосов, нарушили установленную процедуру или приняли решение, противоречащее законодательству.
Важный момент - сроки обжалования. По общему правилу иск, оспаривающий действительность решения, можно подать в течение трех месяцев со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о нем, но не позднее одного года после его принятия.
При этом закон предусматривает возможность в любое время требовать признания недействительным решения, которое противоречит закону. Иск подается против сообщества собственников квартир.
Что проверить, прежде чем соглашаться платить?
Если в доме объявили о дорогостоящем ремонте, собственнику стоит запросить у управляющего или представителей сообщества собственников протокол голосования, утвержденную смету и информацию о финансировании. Особенно важно выяснить, какие именно работы планируются, сколько они стоят, кто будет их выполнять и по какому принципу рассчитываются платежи для каждой квартиры.
Читайте продолжение после рекламы
Если речь идет о накопительном фонде, необходимо проверить, какое решение принято о размере взносов и порядке использования накоплений.
Если же часть работ относится исключительно к отдельным квартирам, стоит отдельно разобраться, правильно ли распределены затраты. Например, в консультации на портале LV portāls при рассмотрении спора о финансировании ремонта окон адвокат Гундарс Лацис указал на необходимость подробно разграничивать расходы и закреплять порядок их распределения в решении собственников.
В подобных ситуациях собственникам рекомендуется добиваться уточнения решения на собрании, а при наличии правовых оснований защищать свои интересы в суде.