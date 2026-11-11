Дом решил делать дорогой ремонт: обязан ли каждый собственник платить, даже если он против?

Несогласие не освобождает от обязанности платить. Допустим, жильцы решили заменить крышу, поскольку старая протекает. Один из собственников живет на первом этаже и считает, что его эта проблема не касается. Однако крыша является общим имуществом, поэтому расходы на ее ремонт распределяются между собственниками в соответствии с законом. То же касается ремонта фасада, общих трубопроводов и других элементов здания.