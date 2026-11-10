Установили I группу инвалидности, но пенсия не выросла: в VSAA объяснили, почему так происходит
Женщине назначили I группу инвалидности, она передвигается в инвалидной коляске, но ее пенсия по-прежнему составляет всего 300 евро. Почему она не получает около 400 евро, положенных инвалидам I группы?
Читательница журнала "Likums un Taisnība" попросила объяснить свою ситуацию: "Я пенсионерка, получаю пенсию по возрасту с 2008 года. Моя пенсия составляет 300 евро. В 2026 году мне установили I группу инвалидности, и теперь я передвигаюсь в инвалидной коляске. Также я получаю пособие на уход в размере 213 евро и 10 евро на транспортные расходы два раза в год.
Я читала, что пенсия по инвалидности I группы составляет около 400 евро. Поэтому у меня есть вопросы: почему моя пенсия по-прежнему составляет 300 евро, хотя теперь мне установили I группу инвалидности? Положена ли мне пенсия по инвалидности или повышение пенсии?
Моя дочь заботится обо мне и фактически обеспечивает мой повседневный уход. Положены ли ей как человеку, который за мной ухаживает, какие-либо налоговые льготы или другие послабления? Если положены, то при каких условиях их можно получить?"
Старший эксперт отдела методического руководства пенсиями Государственного агентства социального страхования (VSAA) Байба Фелсберга объясняет, что пенсия по инвалидности назначается не всем людям с установленной инвалидностью.
"Пенсия по инвалидности назначается лицам, которые еще не достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и которым не была назначена пенсия по возрасту", - поясняет эксперт.
Поэтому если человек уже получает пенсию по возрасту, установление инвалидности не означает автоматического назначения ему пенсии по инвалидности или пересмотра размера прежней пенсии.
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"При признании получателя пенсии по возрасту лицом с инвалидностью назначенная пенсия по возрасту не пересчитывается, поскольку ее размер определяется в соответствии с накопленным каждым человеком страховым стажем и пенсионным капиталом. Минимальный размер пенсии также обеспечивается с учетом общего накопленного страхового стажа каждого человека. Таким образом, размер назначенной пенсии по возрасту в связи с установлением инвалидности I группы не увеличивается", - объясняет Фелсберга.
При этом помимо пенсии по возрасту человек может иметь право на дополнительные выплаты от VSAA: пособие человеку с инвалидностью, которому необходим уход, а также пособие для компенсации транспортных расходов. Как отмечает читательница, обе эти выплаты она уже получает.
Отдельно рассматривается вопрос налоговых льгот для дочери, которая ухаживает за матерью. В Службе государственных доходов (VID) поясняют, что налоговую льготу за другого человека можно получить только в том случае, если он соответствует установленным критериям иждивенца.
Согласно действующим правилам применения льгот по подоходному налогу с населения, в описанной ситуации дочь не может получить налоговую льготу за мать, поскольку та получает пенсию по возрасту. Льгота может применяться, если иждивенцу не назначена пенсия и он ее не получает. Исключение составляет пенсия по потере кормильца.
Подробнее об условиях предоставления налоговых льгот можно узнать на сайте VID в разделе "О лицах, находящихся на иждивении". В то же время по поводу возможных социальных пособий и других мер поддержки семье рекомендуется обратиться в социальную службу самоуправления. Отдельные самоуправления предусматривают дополнительную помощь людям с инвалидностью и тем, кто за ними ухаживает.