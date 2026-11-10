Установили I группу инвалидности, но пенсия не выросла: в VSAA объяснили, почему так происходит

Читательница журнала "Likums un Taisnība" попросила объяснить свою ситуацию: "Я пенсионерка, получаю пенсию по возрасту с 2008 года. Моя пенсия составляет 300 евро. В 2026 году мне установили I группу инвалидности, и теперь я передвигаюсь в инвалидной коляске. Также я получаю пособие на уход в размере 213 евро и 10 евро на транспортные расходы два раза в год.