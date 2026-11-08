Декабрь всегда наступает неожиданно: 10 дел, которые проще сделать уже в ноябре

Поэтому ноябрь - идеальное время, чтобы открыть календарь и записаться ко всем, кого вы планировали посетить до конца года. Это касается не только салонов красоты, но и автомобильных сервисов, врачей и других специалистов. Даже если свободных мест пока достаточно, зачем проверять свою удачу в конце декабря?