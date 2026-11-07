В Латвии почти каждый десятый - самозанятый. Дают ли этим людям ипотечные кредиты?
Самозанятость позволяет гибче организовать работу, однако доходы могут меняться от месяца к месяцу. Может ли это помешать покупке собственного жилья? Банк Citadele объяснил, как оценивает доходы самозанятых и что нужно учесть при подаче заявки на ипотечный кредит.
"Для получения ипотеки необязательно работать по найму и получать фиксированную ежемесячную зарплату – самозанятые тоже могут получить кредит на покупку жилья. Для банка важнее всего стабильность доходов, прозрачность их происхождения и способность заемщика выполнять обязательства по кредиту в долгосрочной перспективе", – поясняют в банке.
Нерегулярный доход
При рассмотрении заявки на ипотечный кредит банк оценивает размер доходов, регулярность их поступления и то, насколько они устойчивы в долгосрочной перспективе. Поэтому самозанятым нужно подтвердить доходы за достаточно длительный период, чтобы банк мог оценить их финансовое положение.
Например, если человек за один месяц заработал 3000 евро, а в следующие два месяца его доходы были значительно ниже, банк не может принять решение, ориентируясь только на самый удачный месяц. Важно понять, на какие доходы человек может рассчитывать в долгосрочной перспективе и сможет ли он вносить ежемесячные платежи по кредиту даже в периоды, когда работы становится меньше.
Прозрачная финансовая история
При подготовке к подаче заявки на ипотеку самозанятым особенно важно вести прозрачный финансовый учет. Банк должен иметь возможность убедиться, что доходы официально задекларированы, подтверждаются документами и поступают достаточно регулярно.
Для этого нужно вовремя подавать налоговые декларации, правильно учитывать поступления и расходы от хозяйственной деятельности и следить за тем, чтобы движение средств можно было отследить. В зависимости от формы занятости и конкретной ситуации банк может запросить выписки по счетам, налоговые декларации или другие документы, подтверждающие доход.
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При оценке платежеспособности банк различает оборот от хозяйственной деятельности и личный доход. Если самозанятый за месяц выставил счета на 2500 евро, банк может учесть в качестве дохода лишь часть этой суммы. При расчете учитываются расходы, связанные с хозяйственной деятельностью, и налоги.
В Латвии почти каждый десятый занятый – самозанятый. В 2025 году в таком статусе работали 78,4 тыс. человек, или 8,9% всех занятых, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
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