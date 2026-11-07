В Латвии почти каждый десятый - самозанятый. Дают ли этим людям ипотечные кредиты?

Например, если человек за один месяц заработал 3000 евро, а в следующие два месяца его доходы были значительно ниже, банк не может принять решение, ориентируясь только на самый удачный месяц. Важно понять, на какие доходы человек может рассчитывать в долгосрочной перспективе и сможет ли он вносить ежемесячные платежи по кредиту даже в периоды, когда работы становится меньше.