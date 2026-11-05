Врач назначили реабилитацию, но денег нет? В Национальной службе здравоохранения объяснили, что делать

"Недавно мне поставили диагноз - остеоартроз. Врач выписал обезболивающие препараты, назначил различные процедуры и порекомендовал пройти специализированную программу реабилитации. Посмотрев цены в медицинских учреждениях, я поняла, что на свою пенсию не могу позволить себе все необходимое, особенно полный курс реабилитации. Можно ли получить такую помощь за счет государства? И куда и как обращаться, если это возможно?" - спрашивает Вия из Риги.