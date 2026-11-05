Врач назначили реабилитацию, но денег нет? В Национальной службе здравоохранения объяснили, что делать
"Врач назначил реабилитацию, но на свою пенсию я не могу себе этого позволить!" Вопрос пенсионерки Вии раскрывает возможность, о которой стоит знать многим.
Назначенная врачом реабилитация оказалась слишком дорогой для пенсионерки Вии, поэтому она ищет возможность получить помощь за счет государства. Как выяснилось, такая возможность существует, однако есть несколько условий, о которых пациентам стоит знать.
"Недавно мне поставили диагноз - остеоартроз. Врач выписал обезболивающие препараты, назначил различные процедуры и порекомендовал пройти специализированную программу реабилитации. Посмотрев цены в медицинских учреждениях, я поняла, что на свою пенсию не могу позволить себе все необходимое, особенно полный курс реабилитации. Можно ли получить такую помощь за счет государства? И куда и как обращаться, если это возможно?" - спрашивает Вия из Риги.
Отвечает руководитель отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.
Пациентам с остеоартрозом медицинская реабилитация может предоставляться за счет государства, однако сначала необходимо оценить состояние здоровья конкретного человека и имеющиеся функциональные нарушения.
Цель медицинской реабилитации - уменьшить или устранить ограничения жизнедеятельности и снизить риск возможных осложнений. Пациента обследует врач физической и реабилитационной медицины. Он определяет, какие реабилитационные услуги необходимы и в каком формате их лучше получать: амбулаторно, в дневном стационаре, стационаре или на дому.
Шаг за шагом: как получить реабилитацию за счет государства
Обратитесь к врачу
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Обсудите с семейным или лечащим врачом, нужна ли вам медицинская реабилитация.
Запишитесь к врачу-реабилитологу
Врач физической и реабилитационной медицины оценит состояние здоровья и разработает необходимый план реабилитации.
Найдите учреждение, предоставляющее государственную услугу
Чтобы получить реабилитацию за счет государства, необходимо выбрать медицинское учреждение, у которого заключен договор с Национальной службой здравоохранения (NVD).
На сайте NVD www.vmnvd.gov.lv опубликован список медицинских учреждений, а также информация о доступности услуг, оплачиваемых государством.
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Информацию можно получить и по бесплатному информационному телефону центра обслуживания клиентов NVD: 80001234.
Узнайте, где меньше очередь
Если в одном учреждении приходится долго ждать, выясните, можно ли получить услугу в другом месте. Пациент имеет право независимо от места жительства выбрать любое другое медицинское учреждение, предоставляющее необходимую услугу.
Запишитесь в очередь и дождитесь приглашения. Следить за очередями можно на сайте rindapiearsta.lv.
Уточните, нужно ли доплачивать за услугу
В отдельных случаях за реабилитацию, оплачиваемую государством, пациент должен внести софинансирование - 7 евро в день. Однако некоторые категории жителей освобождены от этой платы.