Хороший работник - плохой начальник? Эксперт объясняет, почему повышение не всегда идет на пользу
Повышение в должности принято считать наградой за хорошую работу, но иногда оно оборачивается проблемами и для сотрудника, и для работодателя. Почему даже лучшие специалисты не всегда становятся хорошими начальниками и стоит ли вообще стремиться к руководящей должности, объясняет эксперт по подбору персонала.
Во многих компаниях повышение в должности считается закономерным признанием хорошей работы. Если опытный сотрудник стабильно показывает отличные результаты и хорошо знает, как устроены рабочие процессы, именно его часто рассматривают в первую очередь, когда освобождается должность руководителя команды или отдела. И в этом есть своя логика. Люди, которые выросли внутри компании, уже знакомы с ее внутренними процессами, корпоративной культурой и повседневными трудностями, с которыми сталкиваются их коллеги. Но умение отлично справляться со своей работой еще не означает, что человек готов руководить другими. Поэтому при принятии решения о повышении важно учитывать не только профессиональный опыт сотрудника, но и его готовность взять на себя новые обязанности.
Особенно это актуально для производства, складов и розничной торговли, где руководителями нередко становятся сотрудники, которые начинали с рядовых должностей. Работнику склада, который знает все процессы изнутри, специалисту на производстве, который регулярно выполняет поставленные задачи, или сотруднику магазина, который отлично разбирается в его повседневной работе, со временем могут предложить возглавить целую команду. Их практический опыт, безусловно, ценен, но на новой должности понадобятся и совсем другие навыки.
"Хорошо выполнять свою работу и уметь организовать работу других людей - не одно и то же. Практический опыт дает отличную основу, но для руководства командой нужны также навыки общения, умение принимать решения и находить общий язык с разными людьми. И при правильной подготовке и поддержке эти навыки вполне можно развить", - отмечает руководитель по работе с клиентами компании по подбору персонала BIURO Байба Розентале.
Переход на руководящую должность может оказаться особенно непростым, если человеку приходится управлять коллегами, с которыми еще совсем недавно он работал на равных. Теперь вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных задачах, нужно распределять обязанности, разбираться с ошибками и конфликтами, а иногда и принимать решения, которые понравятся далеко не всем. Если сотрудника заранее подготовить к новым обязанностям, ему будет проще почувствовать себя увереннее и освоиться в роли руководителя.
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Но есть и еще один важный вопрос: а хочет ли сам сотрудник становиться руководителем?
Для многих карьерный рост ассоциируется прежде всего с повышением в должности, увеличением зарплаты и профессиональным признанием. В сферах, где возможностей для карьерного развития не так много, руководящая должность порой кажется единственным способом двигаться дальше. Однако далеко не все хотят управлять людьми. Кому-то гораздо интереснее углублять свои профессиональные знания, осваивать новые рабочие процессы или браться за более сложные задачи.
Работодатели могут поддерживать такое развитие, предлагая сотрудникам возможности для роста, не обязательно связанные с управлением командой. Например, опытные специалисты могут обучать новых коллег, участвовать в улучшении рабочих процессов, заниматься контролем качества или осваивать более узкую специализацию. Так сотрудники получают признание за свои знания и опыт, продолжают профессионально развиваться и при этом занимаются тем, что им действительно нравится и хорошо удается.
Повышение сотрудников внутри компании может стать хорошим способом вырастить собственных руководителей. Но важно смотреть не только на прежние достижения человека, а также учитывать, интересно ли ему руководить другими и есть ли у него для этого потенциал. При должной подготовке сотрудники, которые уже хорошо знают компанию изнутри, могут успешно применить свой практический опыт и на руководящей должности.
"Повышение сотрудника должно становиться началом нового этапа профессионального развития, а не моментом, когда от него вдруг начинают ожидать, что он уже умеет руководить людьми. Возможность сначала попробовать себя в координации небольших задач, поучиться у опытного руководителя или освоить практические навыки управления поможет сделать этот переход гораздо проще", - объясняет Розентале.
Хороший сотрудник при наличии мотивации и необходимой подготовки вполне может стать отличным руководителем. Но другой человек может приносить компании не меньшую пользу, продолжая развиваться как специалист в своей области. Поэтому важно видеть разные возможности карьерного роста и помогать сотрудникам выбирать тот путь, который подходит именно им. В конечном счете от этого выигрывают и сами сотрудники, и компания.