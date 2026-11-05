Хороший работник - плохой начальник? Эксперт объясняет, почему повышение не всегда идет на пользу

Во многих компаниях повышение в должности считается закономерным признанием хорошей работы. Если опытный сотрудник стабильно показывает отличные результаты и хорошо знает, как устроены рабочие процессы, именно его часто рассматривают в первую очередь, когда освобождается должность руководителя команды или отдела. И в этом есть своя логика. Люди, которые выросли внутри компании, уже знакомы с ее внутренними процессами, корпоративной культурой и повседневными трудностями, с которыми сталкиваются их коллеги. Но умение отлично справляться со своей работой еще не означает, что человек готов руководить другими. Поэтому при принятии решения о повышении важно учитывать не только профессиональный опыт сотрудника, но и его готовность взять на себя новые обязанности.