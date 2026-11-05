Кто подсматривает через ваш пылесос? Людям советуют не подключать все подряд к интернету

Специалисты рекомендуют оценивать, насколько необходимы сетевые функции каждой конкретной вещи. Если холодильник или стиральная машина прекрасно справляются со своими задачами без подключения к интернету, предоставлять им доступ в сеть только ради наличия такой возможности незачем.