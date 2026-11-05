Кто подсматривает через ваш пылесос? Людям советуют не подключать все подряд к интернету
Робот-пылесос составляет карту квартиры, камера наблюдения показывает, что происходит дома, а бытовая техника обменивается данными через интернет. Удобные функции могут обернуться риском для частной жизни, если устройства плохо защищены. Как сообщает Yle, специалисты советуют подключать к сети только те приборы, которым это действительно необходимо.
Карта квартиры может попасть к посторонним
Умная техника становится привычной частью домашнего обихода. Через роутер к интернету подключаются телевизоры, игровые приставки, колонки, камеры наблюдения и другие устройства. Но вместе с удобством хозяева получают дополнительные риски: защита таких приборов не всегда надежна.
В Центре кибербезопасности при финском Агентстве транспорта и связи Traficom обращают внимание даже на устройства, которые кажутся совершенно безобидными. Например, робот-пылесос для уборки собирает сведения о расположении комнат и препятствий.
Как объясняет эксперт по кибербезопасности Антти Никкинен, некоторые модели отправляют эти данные в облачное хранилище. В таком случае информация о планировке жилья может оказаться у третьих лиц.
Камера может помочь злоумышленникам
Особого внимания требуют домашние камеры наблюдения. Их устанавливают ради безопасности, однако при слабой защите они сами могут стать источником угрозы.
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Менеджер по безопасности компании Telia Веса Турунен предупреждает: у устройств малоизвестных производителей защита может практически отсутствовать. Получив доступ к камере, посторонние смогут наблюдать за происходящим в доме.
"Есть риск, что злоумышленники будут смотреть, пустая ли квартира. Видеозаписи могут оказаться в открытом доступе в сети", - отмечает Турунен.
Не каждому прибору нужен интернет
Специалисты рекомендуют оценивать, насколько необходимы сетевые функции каждой конкретной вещи. Если холодильник или стиральная машина прекрасно справляются со своими задачами без подключения к интернету, предоставлять им доступ в сеть только ради наличия такой возможности незачем.
Проблемы с подключенным оборудованием возникают и за пределами квартир. Как ранее сообщал Otkrito.lv, хакеры теперь взламывают холодильники супермаркетов - кибератаки добрались и до Латвии.