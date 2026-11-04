Управляющий игнорирует жалобы жильцов дома. Куда обращаться и как добиться проверки в Латвии?
Протекающая крыша, грязный подъезд, сломанный лифт или непонятные суммы в счетах - жильцы многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемами, которые управляющий месяцами не решает. Но что делать, если звонки остаются без ответа, а письменные жалобы игнорируются?
Согласно Закону об управлении жилыми домами, управляющий обязан обеспечивать содержание дома, организовывать необходимые осмотры и ремонтные работы, а также предоставлять собственникам квартир информацию об управлении зданием. Однако единого учреждения, которое разбирало бы абсолютно все жалобы на управляющих, в Латвии нет.
Сколько времени управляющий может не отвечать?
Прежде всего необходимо различать обычное обращение и официальную претензию по поводу оказания услуг. Согласно Закону о защите прав потребителей, на письменную претензию потребителя поставщик услуг должен ответить в течение 15 рабочих дней. Если по объективным причинам это невозможно, он обязан письменно объяснить задержку и указать разумный срок ответа.
Но этот порядок не распространяется автоматически на любую переписку собственника с управляющим. Сроки предоставления информации также могут определяться договором управления домом и специальными нормативными требованиями. При этом важно помнить, что действующий с 1 марта 2026 года срок ответа государственных учреждений в 10 рабочих дней нельзя автоматически применять к частным управляющим компаниям.
Куда жаловаться, если управляющий не отвечает?
Если обращения остаются без результата, собственник квартиры может обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC). На официальном сайте учреждения указано, что центр помогает жильцам получить ответ от управляющего.
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Однако возможности PTAC ограничены. Учреждение не контролирует качество управления жилыми домами и не оценивает по существу, насколько правильно управляющий отвечает на жалобу. Поэтому заставить его отремонтировать крышу, покрасить лестницу или заменить трубы через PTAC не получится.
Если управляющий продолжает игнорировать обращения либо не выполняет свои обязанности, дальнейший спор может решаться через собрание собственников квартир или в суде.
Когда можно потребовать проверку дома?
Если проблема связана не просто с неудобствами, а с возможной опасностью для людей, обращаться следует в строительный надзор соответствующего самоуправления. Например, если на стенах появились серьезные трещины, деформировались перекрытия или возникли признаки разрушения несущих конструкций, необходимо выяснить техническое состояние здания.
В Риге такими вопросами занимается Департамент городского развития Рижской думы. Как разъясняет самоуправление, после обследования строительный инспектор может потребовать техническую экспертизу, устранение выявленной опасности или запретить эксплуатацию здания до выполнения необходимых работ. Однако обычные жалобы на грязный подъезд или плохую уборку территории не являются основанием для такой строительной проверки.
Если существует непосредственная угроза жизни или здоровью людей, например опасность обрушения, необходимо немедленно звонить по номеру 112.
Как проверить, куда уходят деньги жильцов?
Собственники квартир имеют право знать, как расходуются средства на содержание дома, какие работы проведены и сколько денег накоплено на будущие ремонты.
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Часть этой информации доступна через Строительную информационную систему BIS. В электронной домовой книге собственники могут ознакомиться с размещенными документами, включая договор управления, сметы, финансовые отчеты, решения собственников и сведения о техническом состоянии здания. Через BIS также можно направить управляющему сообщение о проблеме или организовать голосование собственников квартир.
Если необходимые документы отсутствуют, стоит письменно запросить их у управляющего. Статья 14 Закона об управлении жилыми домами обязывает его предоставлять собственникам актуальную, понятную и полную информацию по вопросам управления домом.
Можно ли заставить управляющего сделать ремонт?
Все зависит от характера неисправности. Если возникла аварийная ситуация, управляющий обязан организовать необходимые меры в соответствии с законодательством и своими договорными обязательствами. Например, если серьезное повреждение общедомовой системы водоснабжения приводит к затоплению помещений, нельзя просто откладывать устранение аварии до следующего собрания жильцов. Но плановый капитальный ремонт может требовать отдельного решения собственников и определения финансирования. Поэтому важно выяснить, является ли работа обязательной и срочной, предусмотрены ли на нее деньги и какие решения уже приняты.
Если управляющий не выполняет утвержденные решения собственников, они могут потребовать исполнения обязательств, рассмотреть вопрос о смене управляющего либо обратиться в суд.
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Как сменить управляющую компанию?
Если проблемы повторяются постоянно, собственники квартир вправе выбрать другого управляющего. Такая возможность предусмотрена Законом о квартирной собственности. Для этого необходимо принять решение сообщества собственников. По общему правилу требуется поддержка владельцев, представляющих более половины квартир в доме, если для конкретной ситуации законом не предусмотрен другой порядок.
Инициировать собрание может даже один собственник. Решение также можно принять путем письменного голосования, в том числе с использованием BIS. После этого необходимо организовать прекращение прежних договорных отношений и передачу управления домом. При этом голосовать имеют право собственники квартир либо их уполномоченные представители. Если человек арендует жилье, ему следует обратиться к владельцу квартиры.
Как правильно оформить жалобу?
Главное правило - не ограничиваться телефонными звонками. Лучше направить официальное письменное заявление с указанием адреса дома, конкретной проблемы и требований к управляющему. Например, вместо общей жалобы на плохое обслуживание следует написать, что с определенной даты в подъезде не работает освещение, указать место неисправности и потребовать сообщить, когда она будет устранена.
К обращению желательно приложить фотографии и сохранить доказательства его отправки и получения. Если жалоба останется без ответа, эти документы пригодятся при обращении в PTAC, строительный надзор или суд. При этом самостоятельно прекращать оплату обслуживания из-за конфликта с управляющим не стоит. Это может привести к образованию задолженности и ее взысканию. Спорные начисления лучше оспаривать отдельно, требуя документы и обоснование выставленных сумм.