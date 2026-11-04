Управляющий игнорирует жалобы жильцов дома. Куда обращаться и как добиться проверки в Латвии?

Все зависит от характера неисправности. Если возникла аварийная ситуация, управляющий обязан организовать необходимые меры в соответствии с законодательством и своими договорными обязательствами. Например, если серьезное повреждение общедомовой системы водоснабжения приводит к затоплению помещений, нельзя просто откладывать устранение аварии до следующего собрания жильцов. Но плановый капитальный ремонт может требовать отдельного решения собственников и определения финансирования. Поэтому важно выяснить, является ли работа обязательной и срочной, предусмотрены ли на нее деньги и какие решения уже приняты.