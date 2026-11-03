Яблочный пирог наоборот: нежные яблоки в карамели под хрустящей корочкой
Обычный яблочный пирог можно превратить в настоящий десерт из французской кондитерской, причем без сложных ингредиентов и долгой возни с тестом. Секрет этого лакомства в необычном способе приготовления: сначала на дно формы выкладывают яблоки в ароматной карамели, а уже затем накрывают их тестом. После выпечки пирог переворачивают, и сочная яблочная начинка оказывается сверху.
Такой десерт известен как тарт Татен - знаменитый французский перевернутый пирог. Особенно вкусным он получается благодаря сочетанию сливочного масла, карамели, корицы и других пряностей. А использование готового слоеного теста позволяет заметно упростить приготовление.
Какие ингредиенты понадобятся
На 8 порций:
- 400 г яблок;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сливок;
- 100 г сахарной пудры;
- 2 звездочки бадьяна;
- 2 палочки корицы;
- 5 горошин душистого перца;
- 2 пластины слоеного бездрожжевого теста.
Для приготовления понадобится сковорода или форма, которую можно ставить и на плиту, и в духовку. Если такой посуды нет, карамель с яблоками можно приготовить в обычной сковороде, а затем переложить в форму для выпечки.
Как приготовить яблочный пирог
Подготовьте яблоки. Лучше выбирать плотные кисло-сладкие сорта, которые сохраняют форму при нагревании. Яблоки нужно очистить от кожуры, удалить сердцевину и разрезать на четыре части. Слишком мелко нарезать их не стоит, иначе во время приготовления они могут превратиться в пюре.
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Сделайте сливочную карамель. В сковороду с толстым дном насыпьте сахарную пудру и нагревайте на небольшом огне, пока она не расплавится и не приобретет золотистый оттенок. Важно следить за цветом: если сахар слишком потемнеет, карамель начнет горчить.
Затем постепенно добавьте сливочное масло, постоянно перемешивая массу. Когда масло соединится с карамелью, осторожно влейте слегка подогретые сливки. Смесь может сильно пузыриться, поэтому добавлять их лучше небольшими порциями. Доведите карамель до однородной консистенции.
Добавьте яблоки и пряности. Уменьшите огонь, положите в карамель корицу, бадьян и душистый перец. Следом добавьте подготовленные яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки покрылись сладким соусом, и прогрейте их несколько минут. Доводить яблоки до полной готовности не нужно - они еще будут запекаться. Если не хочется слишком выраженного пряного вкуса, количество бадьяна и корицы можно немного уменьшить.
Накройте начинку тестом. Снимите сковороду с огня. Яблоки распределите по дну достаточно плотно, поскольку после переворачивания именно они станут верхушкой пирога.
Размороженное слоеное тесто слегка раскатайте и соедините пластины так, чтобы получился пласт размером чуть больше формы. Накройте им яблоки, аккуратно подвернув края внутрь. Сделайте несколько небольших проколов вилкой, чтобы во время выпечки выходил пар.
Отправьте пирог в духовку. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте тарт примерно 30 минут. Тесто должно подняться и приобрести красивый золотистый цвет. Если верх начинает слишком быстро темнеть, температуру можно немного уменьшить.
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Самый важный момент - правильно перевернуть пирог
После выпечки не стоит сразу доставать тарт из формы. Дайте ему немного остыть, примерно 10-15 минут, чтобы начинка слегка стабилизировалась, но карамель еще оставалась достаточно жидкой.
Затем накройте форму большой тарелкой и осторожно переверните. Слоеное тесто окажется внизу, а мягкие карамельные яблоки - сверху. Если отдельные кусочки останутся на дне формы, их можно аккуратно переложить на пирог.