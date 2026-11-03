Яблочный пирог наоборот: нежные яблоки в карамели под хрустящей корочкой

Добавьте яблоки и пряности. Уменьшите огонь, положите в карамель корицу, бадьян и душистый перец. Следом добавьте подготовленные яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки покрылись сладким соусом, и прогрейте их несколько минут. Доводить яблоки до полной готовности не нужно - они еще будут запекаться. Если не хочется слишком выраженного пряного вкуса, количество бадьяна и корицы можно немного уменьшить.