Вывоз мусора в Латвии: кто имеет право на перерасчет и что делать, если управляющий отказывает?
Если в квартире раньше были декларированы два человека, а теперь остался один, может ли управляющий продолжать начислять плату за вывоз мусора по прежнему тарифу?
Жительница Латвии обратилась с этим вопросом на LV portāls. Специалисты объяснили, от чего зависит размер платежа и почему старый договор с управляющим не всегда является решающим.
Как рассчитывается плата за вывоз мусора
В Латвии порядок распределения расходов на вывоз бытовых отходов регулируют правила Кабинета министров № 524 "Порядок определения, расчета и учета платежной доли каждого владельца жилого дома за услуги, необходимые для содержания жилого дома".
Согласно пункту 4 этих правил, владельцы квартир могут выбрать один из четырех способов расчета:
- пропорционально количеству квартир, художественных мастерских и нежилых помещений в доме;
- в соответствии с размером идеальных долей каждого владельца недвижимости;
- исходя из количества людей, фактически проживающих в квартире;
- исходя из количества людей, декларированных в квартире.
Таким образом, законодательство предусматривает не один обязательный способ расчета, а несколько вариантов. Какой именно применяется в конкретном доме, зависит от решения владельцев квартир.
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Можно ли платить меньше, если один человек выписался?
Читательницам рассказала, что ее дом обслуживает товарищество собственников. Договор с ним был заключен еще 20 лет назад и предусматривает обязанность владельцев квартир оплачивать все выставленные счета, включая вывоз мусора.
Однако раньше в квартире были декларированы два человека, а теперь остался один. Женщина поинтересовалась, имеет ли она право требовать уменьшения платы.
Прежде всего необходимо выяснить, принимало ли общее собрание владельцев квартир специальное решение о порядке распределения расходов на вывоз мусора. Также следует ознакомиться с уставом товарищества, управляющего домом. Если отдельного решения нет, то на практике чаще всего плату рассчитывают исходя из количества декларированных в квартире жильцов.
В таком случае, если раньше были зарегистрированы два человека, а теперь только один, у владельца квартиры есть основания письменно обратиться к управляющему с просьбой пересчитать плату за вывоз мусора. Новый расчет должен применяться с момента уменьшения количества декларированных жильцов.
Может ли старый договор с управляющим быть важнее закона?
Отдельно читательница спросила, имеют ли правила Кабинета министров и Закон о квартирной собственности большую юридическую силу, чем договор с товариществом, заключенный много лет назад.
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Ответ специалиста однозначен: в латвийской правовой системе нормативные акты - законы и правила Кабинета министров - имеют более высокую юридическую силу, чем частный договор.
Это означает, что условия договора действуют только в той мере, в какой они не противоречат обязательным нормам законодательства. Поэтому сам факт, что договор с управляющим был подписан 20 лет назад и предусматривает оплату всех выставленных счетов, еще не означает, что владелец квартиры обязан платить за вывоз мусора по любому установленному управляющим принципу.
Если количество декларированных жильцов уменьшилось, стоит запросить у управляющего информацию о том, какое решение владельцев квартир лежит в основе расчета, и при отсутствии другого утвержденного порядка потребовать пересмотра начислений.