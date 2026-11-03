Вывоз мусора в Латвии: кто имеет право на перерасчет и что делать, если управляющий отказывает?
Фото: Shutterstock
Плата за вывоз мусора зависит не только от количества квартир, но и от числа зарегистрированных в них жильцов.
Ваши права

Вывоз мусора в Латвии: кто имеет право на перерасчет и что делать, если управляющий отказывает?

Отдел информации

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Если в квартире раньше были декларированы два человека, а теперь остался один, может ли управляющий продолжать начислять плату за вывоз мусора по прежнему тарифу?

Жительница Латвии обратилась с этим вопросом на LV portāls. Специалисты объяснили, от чего зависит размер платежа и почему старый договор с управляющим не всегда является решающим.

Как рассчитывается плата за вывоз мусора

В Латвии порядок распределения расходов на вывоз бытовых отходов регулируют правила Кабинета министров № 524 "Порядок определения, расчета и учета платежной доли каждого владельца жилого дома за услуги, необходимые для содержания жилого дома".

Согласно пункту 4 этих правил, владельцы квартир могут выбрать один из четырех способов расчета:

  • пропорционально количеству квартир, художественных мастерских и нежилых помещений в доме;
  • в соответствии с размером идеальных долей каждого владельца недвижимости;
  • исходя из количества людей, фактически проживающих в квартире;
  • исходя из количества людей, декларированных в квартире.

Таким образом, законодательство предусматривает не один обязательный способ расчета, а несколько вариантов. Какой именно применяется в конкретном доме, зависит от решения владельцев квартир.

Можно ли платить меньше, если один человек выписался?

Читательницам рассказала, что ее дом обслуживает товарищество собственников. Договор с ним был заключен еще 20 лет назад и предусматривает обязанность владельцев квартир оплачивать все выставленные счета, включая вывоз мусора.

Однако раньше в квартире были декларированы два человека, а теперь остался один. Женщина поинтересовалась, имеет ли она право требовать уменьшения платы.

Прежде всего необходимо выяснить, принимало ли общее собрание владельцев квартир специальное решение о порядке распределения расходов на вывоз мусора. Также следует ознакомиться с уставом товарищества, управляющего домом. Если отдельного решения нет, то на практике чаще всего плату рассчитывают исходя из количества декларированных в квартире жильцов.

В таком случае, если раньше были зарегистрированы два человека, а теперь только один, у владельца квартиры есть основания письменно обратиться к управляющему с просьбой пересчитать плату за вывоз мусора. Новый расчет должен применяться с момента уменьшения количества декларированных жильцов.

Может ли старый договор с управляющим быть важнее закона?

Отдельно читательница спросила, имеют ли правила Кабинета министров и Закон о квартирной собственности большую юридическую силу, чем договор с товариществом, заключенный много лет назад.

Ответ специалиста однозначен: в латвийской правовой системе нормативные акты - законы и правила Кабинета министров - имеют более высокую юридическую силу, чем частный договор.

Это означает, что условия договора действуют только в той мере, в какой они не противоречат обязательным нормам законодательства. Поэтому сам факт, что договор с управляющим был подписан 20 лет назад и предусматривает оплату всех выставленных счетов, еще не означает, что владелец квартиры обязан платить за вывоз мусора по любому установленному управляющим принципу.

Если количество декларированных жильцов уменьшилось, стоит запросить у управляющего информацию о том, какое решение владельцев квартир лежит в основе расчета, и при отсутствии другого утвержденного порядка потребовать пересмотра начислений.

Другие сейчас читают