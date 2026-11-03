Вывоз мусора в Латвии: кто имеет право на перерасчет и что делать, если управляющий отказывает?

В таком случае, если раньше были зарегистрированы два человека, а теперь только один, у владельца квартиры есть основания письменно обратиться к управляющему с просьбой пересчитать плату за вывоз мусора. Новый расчет должен применяться с момента уменьшения количества декларированных жильцов.