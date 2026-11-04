Жителей Латвии предупредили об опасных последствиях неправильного использования антибиотиков
Бактерии, живущие в нашем организме, способны противостоять антибиотикам, и, если человек принимает антибиотики не так, как назначил врач, со временем они перестают помогать, объяснила в передаче TV24 "Врач отвечает" семейный врач Клиники здоровья живота доктора Вилкойте Ксения Марголе.
Осень – время вирусов, когда и взрослые, и дети нередко жалуются на плохое самочувствие, простуду или слегают с вирусной инфекцией.
"Большинство инфекций осенью – вирусные заболевания. Клиническая картина: 3–5 дней, кашель, насморк. Вирусные заболевания могут протекать и тяжело – например, грипп", – рассказывает Марголе.
Врач призывает обращать особое внимание на опасные симптомы, при которых необходимо немедленно обратиться за помощью, особенно пожилым людям.
"Есть тревожные признаки – красные флаги: боль в груди, одышка даже в состоянии покоя. Тогда, конечно, нужно обратиться к врачу, особенно пожилым людям. Если диарея не прекращается, вы видите кровь – это тоже красный флаг".
Врач подчеркивает: если назначены антибиотики, принимать их нужно строго в соответствии с указаниями врача. В противном случае, если не пройти полный назначенный курс, бактерии становятся "умнее" и учатся противостоять препаратам, приобретая устойчивость к ним.
"Самая большая опасность неправильного приема антибиотиков – способность бактерий мутировать и приспосабливаться. Бактерии, живущие в нашем организме, способны противостоять антибиотикам. Если вы принимаете антибиотики не так, как назначил врач, в следующий раз бактерии уже будут умными: о, это я уже знаю, этому я могу противостоять. И через несколько лет, когда возникнет воспаление легких, антибиотики уже не подействуют, и нам будет нечем лечить. К сожалению, это происходит не только в Латвии".
Поэтому, как отмечает Марголе, курс нужно пройти до конца, даже если самочувствие уже хорошее. "Как врач назначил лекарства, так и нужно их принимать, и именно столько времени. Если пять дней, значит, пять. Ведь после двух дней приема мы, возможно, чувствуем себя очень хорошо, но бактерии все равно продолжают свое плохое дело и вырабатывают защиту от конкретных антибиотиков. И в следующий раз уже не хватит ни двух, ни пяти, ни десяти дней, поскольку может возникнуть устойчивость", – добавляет она.
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