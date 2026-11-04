Жителей Латвии предупредили об опасных последствиях неправильного использования антибиотиков

Поэтому, как отмечает Марголе, курс нужно пройти до конца, даже если самочувствие уже хорошее. "Как врач назначил лекарства, так и нужно их принимать, и именно столько времени. Если пять дней, значит, пять. Ведь после двух дней приема мы, возможно, чувствуем себя очень хорошо, но бактерии все равно продолжают свое плохое дело и вырабатывают защиту от конкретных антибиотиков. И в следующий раз уже не хватит ни двух, ни пяти, ни десяти дней, поскольку может возникнуть устойчивость", – добавляет она.