Долг в несколько сотен евро: могут ли из-за него забрать квартиру в Латвии?

Да, теоретически даже долг в несколько сотен евро может привести к продаже недвижимости с аукциона. Дело в том, что латвийское законодательство не устанавливает минимальную сумму задолженности, ниже которой обращать взыскание на квартиру категорически запрещено. Однако это не означает, что из-за неоплаченного счета за коммунальные услуги квартиру могут сразу выставить на продажу.