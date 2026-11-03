Долг в несколько сотен евро: могут ли из-за него забрать квартиру в Латвии?
Даже сравнительно небольшой долг может обернуться серьезными последствиями, если его долго не погашать. Но действительно ли в Латвии можно лишиться квартиры из-за задолженности всего в 300 или 500 евро?
Могут ли продать квартиру из-за небольшого долга?
Да, теоретически даже долг в несколько сотен евро может привести к продаже недвижимости с аукциона. Дело в том, что латвийское законодательство не устанавливает минимальную сумму задолженности, ниже которой обращать взыскание на квартиру категорически запрещено. Однако это не означает, что из-за неоплаченного счета за коммунальные услуги квартиру могут сразу выставить на продажу.
Согласно статье 570 Гражданского процессуального закона Латвии, обращать взыскание на недвижимость должника разрешается, если другими способами невозможно погасить задолженность в разумный срок.
Например, если человек работает и получает зарплату, из которой можно постепенно удерживать деньги, продажа квартиры из-за небольшого долга, как правило, будет несоразмерной мерой.
А если это единственная квартира человека?
Распространено мнение, что единственное жилье, в котором человек постоянно проживает, забрать за долги нельзя. Однако в Латвии такого общего запрета нет. Даже единственная квартира может быть продана с аукциона, если для этого существуют предусмотренные законом основания.
При этом судебный исполнитель должен оценивать обстоятельства конкретного дела. Важно не только то, сколько человек должен, но и располагает ли он доходами или другим имуществом, за счет которых можно погасить задолженность в разумный срок.
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Как долг в 400 евро может привести к продаже квартиры?
Предположим, владелец квартиры накопил коммунальный долг в размере 400 евро и продолжительное время не оплачивает счета.
Управляющая компания вправе обратиться в суд с требованием взыскать задолженность. Если появляется подлежащее исполнению судебное решение, а должник добровольно его не исполняет, дело может быть передано присяжному судебному исполнителю. Тот применяет предусмотренные законом меры взыскания. Например, деньги могут удерживаться из зарплаты, пенсии или взыскиваться с банковского счета с соблюдением установленных ограничений.
Если задолженность удается вернуть таким способом в разумный срок, оснований для продажи квартиры обычно нет.
Однако если у должника отсутствуют доходы и другое имущество, на которое можно обратить взыскание, а долг невозможно погасить иным способом в разумный срок, ситуация становится серьезнее. При соблюдении установленных законом условий взыскание может быть обращено на недвижимость.
Отдельные правила действуют в отношении долгов, обеспеченных ипотекой. Если требование кредитора обеспечено залогом соответствующей квартиры, предусмотренное статьей 570 требование сначала использовать другие способы взыскания не применяется.
Почему долг может стать значительно больше?
Даже небольшую задолженность опасно игнорировать, поскольку со временем ее сумма может увеличиваться. К первоначальному долгу при наличии законных оснований могут добавляться проценты, судебные расходы и расходы на принудительное исполнение решения. В результате задолженность, которая первоначально составляла несколько сотен евро, может обойтись должнику значительно дороже.
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При этом, если дело уже находится у судебного исполнителя, простая выплата первоначальной суммы кредитору не всегда означает завершение исполнительного производства. Необходимо также выяснить вопрос об оплате расходов на исполнение.
Что делать, если долг уже передали судебному исполнителю?
Прежде всего не следует игнорировать полученные уведомления. Даже если человек не может сразу погасить задолженность, у него остаются возможности защитить свои интересы. Необходимо связаться с судебным исполнителем, уточнить размер долга и исполнительных расходов, а также предоставить информацию о своих доходах и имущественном положении.
Если выплатить всю сумму сразу невозможно, стоит попытаться договориться с кредитором о погашении задолженности по частям.
Кроме того, статья 206 Гражданского процессуального закона предусматривает возможность обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения. Суд рассматривает такое заявление с учетом имущественного положения сторон, прав детей и других обстоятельств.
Однако рассрочка не предоставляется автоматически. Решение принимает суд, а простое обращение к кредитору с предложением платить частями само по себе не останавливает принудительное взыскание.
Можно ли обжаловать действия судебного исполнителя?
Да. Если должник считает, что судебный исполнитель нарушил закон, например необоснованно обратил взыскание на недвижимость, его действия можно обжаловать.
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Согласно статье 632 Гражданского процессуального закона, обычный срок подачи жалобы составляет 10 дней со дня совершения обжалуемого действия либо со дня, когда человеку стало о нем известно, если он не был уведомлен о времени и месте его совершения.
Жалоба подается в районный или городской суд по месту должности судебного исполнителя.