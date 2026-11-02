Штраф до 2900 евро: тем, кто пользуется государственными дорогами в Латвии, напомнили об одной обязанности

"Нормативные акты запрещают загрязнять дорогу, но если это произошло, необходимо за собой убрать. Однако на практике это происходит не всегда, и особенно остро проблема стоит осенью, когда погода сырая и с полей вывозят сахарную свеклу, капусту и кукурузу", – отмечает директор управления организации и содержания дорог государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi Юрис Деревянко.