Штраф до 2900 евро: тем, кто пользуется государственными дорогами в Латвии, напомнили об одной обязанности
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, осенью на государственных автодорогах все чаще обнаруживают наносы грязи и щебня. Однако, государственные автодороги – это инфраструктура общего пользования, и каждый пользователь, в том числе фермеры и застройщики, должен убирать грязь, попавшую на дорогу.
На прошлой неделе на государственной местной автодороге Салдус – Пампали (V1180) было обнаружено очень большое количество грязи, вынесенной с прилегающих полей во время сельскохозяйственных работ. Фермерам направлено предупреждение о необходимости очистить дорогу.
Закон о дорожном движении предусматривает денежный штраф за повреждение, уничтожение, засорение, загрязнение или загромождение дорог либо входящих в их комплекс сооружений, в том числе за распашку полосы отвода дороги. Для физических лиц штраф составляет от 70 до 350 евро, для юридических – от 700 до 2900 евро.
Чаще всего грязь попадает на дорогу во время сельскохозяйственных или строительных работ.
"Нормативные акты запрещают загрязнять дорогу, но если это произошло, необходимо за собой убрать. Однако на практике это происходит не всегда, и особенно остро проблема стоит осенью, когда погода сырая и с полей вывозят сахарную свеклу, капусту и кукурузу", – отмечает директор управления организации и содержания дорог государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi Юрис Деревянко.
Если виновник загрязнения не очищает дорогу, LVC организует уборку в рамках повседневного содержания и предъявляет ему требование возместить причиненные убытки. Если расходы не возмещаются добровольно, LVC может потребовать их возмещения через суд.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что дорогу от Бауски до литовской границы перестроят в четырехполосное скоростное шоссе.