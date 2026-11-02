Не хотите, чтобы соседи смотрели на ваш двор? Почему в Риге нельзя просто поставить глухой высокий забор

"Теперь строительство заборов в рамках Закона о строительстве больше не нужно согласовывать со строительным управлением, а для их возведения больше не требуется пояснительная записка, заявление о строительстве в системе BIS или другая документация о строительном замысле", - говорит Татьяна Смирнова. Однако это не означает, что все так просто.