Не хотите, чтобы соседи смотрели на ваш двор? Почему в Риге нельзя просто поставить глухой высокий забор
Хотите поставить высокий глухой забор, чтобы соседи не заглядывали во двор? Оказывается, даже на собственной земле нельзя строить все, что захочется. В Риге действуют ограничения по высоте и прозрачности ограждений, а красная линия может проходить прямо через частный участок. Ситуацию объясняет координатор проектов отдела внешних коммуникаций Управления коммуникации Рижского самоуправления Татьяна Смирнова.
Если владелец земельного участка считает: это моя собственность, и я могу строить на своей земле любой забор, - это не совсем так. Право собственности само по себе не отменяет требований строительства, территориального планирования, защитных полос, красных линий улиц и других ограничений.
"Теперь строительство заборов в рамках Закона о строительстве больше не нужно согласовывать со строительным управлением, а для их возведения больше не требуется пояснительная записка, заявление о строительстве в системе BIS или другая документация о строительном замысле", - говорит Татьяна Смирнова. Однако это не означает, что все так просто.
Что нужно проверить перед началом работ
Хотя теперь не каждый шаг нужно согласовывать со строительным управлением, все же необходимо убедиться, что вам известны и соблюдаются несколько требований.
Если вы хотите построить новый забор, прежде всего нужно выяснить точные границы земельного участка. Старый забор, канава или фактически используемая территория не всегда совпадают с юридически установленной границей, поэтому в случае сомнений стоит обратиться к сертифицированному землемеру. Это особенно важно, если забор планируется установить на границе с соседним участком.
Следующий шаг - проверить действующие в конкретном месте правила использования территории и застройки. Нужно учитывать не только территориальный план самоуправления, но и возможный локальный план или детальный план, которые могут предусматривать для конкретной собственности особые требования. В этих документах следует искать условия, касающиеся расположения забора, его максимальной высоты, прозрачности и других параметров.
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Обязательно нужно выяснить, где вообще разрешено устанавливать забор. Граница собственности не всегда совпадает с допустимой линией его размещения. Например, возле улицы необходимо учитывать красные линии, полосу отвода дороги и требования к видимости. В других местах ограничения могут быть связаны с канавами, мелиоративными системами, защитными полосами или инженерными сетями.
Если забор планируется между соседними участками, нужно выяснить, требуется ли согласие соседа. Договоренность рекомендуется оформить письменно, точно указав местоположение и конструкцию забора. Однако согласие соседа не отменяет требований, установленных самоуправлением.
Когда место установки забора и его конструкция уже определены, стоит обратиться в самоуправление или строительное управление и уточнить, не нужны ли в конкретном случае дополнительные согласования. Только после выяснения всех этих вопросов можно спокойно приступать к строительству забора.
В каждом самоуправлении могут действовать разные правила
Следует учитывать, что территориальный план каждого самоуправления и правила использования территории и застройки устанавливают конкретные требования к заборам: максимальную высоту, прозрачность, расположение относительно границы земельного участка или красной линии улицы, размещение ворот, требования к заборам между соседними участками. Все это можно выяснить, обратившись в строительное управление соответствующего самоуправления.
Как рассказывает Татьяна Смирнова, например, в Рижском самоуправлении бывают случаи, когда требуется более длительная процедура согласования. Согласовывать строительство забора необходимо, если его планируется установить например на территории памятников культуры, а также в случаях, когда забор собираются возвести на территории долгосрочного развития магистралей.
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При строительстве забора владелец также должен соблюдать другие нормативные акты, например, регулирующие гражданско-правовые отношения между лицами в случае совместной собственности, а также требования, указанные в документах территориального планирования. В частности, в Риге высота забора не может превышать 1,2 метра. Установленные правила также касаются его расположения, прозрачности, типа и других характеристик.
Что одним разрешено, другим запрещено
В Юрмале на территориях жилой застройки забор, обращенный к общественному пространству, в определенных случаях может иметь максимальную высоту 1,6 метра и должен быть прозрачным как минимум на 30%. Забор можно сделать высотой до 1,8 метра, если его прозрачность превышает 90%. Вариант конструкции и расположение забора между соседними земельными участками необходимо согласовать с соседом.
В Краславском крае на территориях жилых домов заборы вдоль улиц и подъездных дорог не должны превышать 1,5 метра в высоту. Между соседними участками максимальная высота забора может составлять 1,8 метра, если владельцы письменно договорились об этом между собой.
В то же время в Гулбене забор высотой 1,2 метра может быть непрозрачным, а если его высота составляет 1,5 метра, он должен быть прозрачным на 50%.
Что означает красная линия?
Согласно пункту 13 статьи 1 Закона об охранных полосах, красная линия - это установленная в территориальном плане самоуправления граница, которая отделяет территорию, предназначенную для строительства улиц, подъездных путей или инженерных коммуникаций, от земли, предназначенной для застройки или иного использования. Такая линия может проходить и через частную собственность.
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Земля в пределах красных линий не изымается у владельца автоматически, однако ее использование ограничено. На этой территории, как правило, нельзя строить здания, заборы или другие сооружения. Земляные работы, прокладка коммуникаций, а также посадка или вырубка деревьев и кустарников тоже могут требовать согласования с самоуправлением или владельцем дороги. Конкретные ограничения определяются территориальным планом и правилами застройки соответствующего самоуправления.
Владелец должен учитывать, что в будущем эта часть земельного участка может быть использована для расширения улицы, строительства тротуара, велосипедной дорожки или инженерных коммуникаций. Пока этого не произошло, владелец обязан ухаживать за этой территорией и поддерживать на ней порядок.
"Красные линии устанавливаются нормативным актом - обязательными правилами самоуправления. В пределах красных линий запрещено строительство, существуют также ограничения на посадку растений, однако владелец обязан содержать эту территорию в порядке", - объясняет специалист.