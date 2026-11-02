Можно ли заранее оформить распоряжения о собственных похоронах и кто обязан их учитывать?

Да, но ограничиваться только завещанием не рекомендуется. Похороны обычно организуют вскоре после смерти, тогда как ознакомление с завещанием может произойти значительно позже. Поэтому практичнее составить отдельный документ, передать его копию доверенному человеку и заранее обсудить с ним организацию похорон.