Можно ли заранее оформить распоряжения о собственных похоронах и кто обязан их учитывать?
В Латвии человек может еще при жизни распорядиться о собственных похоронах - выбрать кремацию или традиционное захоронение и письменно изложить свои пожелания. Но обязательно ли обращаться к нотариусу и в каких случаях родственники должны учитывать последнюю волю умершего?
Как заранее оформить свои пожелания?
Человек может самостоятельно определить, каким способом он хотел бы быть похоронен, где должно состояться прощание и какие традиции следует соблюдать. Свои пожелания можно изложить в завещании или отдельном письменном документе.
В июне 2025 года Министерство здравоохранения Латвии разъяснило, что законодательство не устанавливает обязательной формы такого волеизъявления. Главное, чтобы желание человека было выражено достаточно четко и можно было установить, кому оно принадлежит.
Таким образом, для распоряжений о способе погребения нотариальное удостоверение необязательно. Однако письменный документ с датой и подписью поможет избежать споров. Желательно также заранее сообщить близким, где он хранится.
Обязаны ли родственники исполнять последнюю волю?
По разъяснению Министерства здравоохранения, право самостоятельно решать вопрос о способе своего погребения вытекает из конституционных прав человека на самоопределение, частную жизнь и достоинство.
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Окружающие обязаны уважать выраженную волю умершего, если она не противоречит закону и не является несоразмерной. Это касается, в частности, желания человека отказаться от кремации.
Однако здесь есть важный нюанс: речь прежде всего идет о способе обращения с телом умершего. Это не означает, что родственники обязаны выполнить абсолютно все пожелания относительно церемонии, стоимости гроба, цветов или других деталей похорон.
Можно ли указать все в завещании?
Да, но ограничиваться только завещанием не рекомендуется. Похороны обычно организуют вскоре после смерти, тогда как ознакомление с завещанием может произойти значительно позже. Поэтому практичнее составить отдельный документ, передать его копию доверенному человеку и заранее обсудить с ним организацию похорон.
При желании можно обратиться к нотариусу или заключить прижизненный договор с похоронным бюро, заранее согласовав услуги и их стоимость.
Можно ли заранее выбрать кладбище?
Указать желаемое место захоронения можно, но его предоставление зависит от действующих правил.
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В Латвии с 29 апреля 2026 года действует Закон о кладбищах. При выделении места учитываются, в частности, декларированное место жительства умершего или заявителя, наличие свободного семейного захоронения и правила самоуправления.
Кто оплачивает похороны?
Согласно статье 711 Гражданского закона, наследник, принявший наследство, вправе вычесть из наследственного имущества необходимые расходы на погребение. Однако это не означает, что любые дорогостоящие пожелания умершего обязательно должны быть исполнены.
Чтобы избежать финансовых споров, человек может заранее предусмотреть средства на похороны или заключить договор с соответствующей компанией.