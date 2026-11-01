Что после смерти человека происходит с его деньгами и что нужно знать родственникам, чтобы их получить?
Что родственники могут делать с банковской картой и счетом умершего человека? Нотариус Илзе Метузале в рассказала об основных моментах, которые родственникам необходимо учитывать при распоряжении средствами умершего человека.
"Когда человек ушел из жизни, умер, родственники больше не имеют права ничего делать с его банковским счетом и банковской картой. Это распоряжение чужими денежными средствами, использование чужого платежного средства. За это предусмотрена уголовная ответственность.
Не стоит думать, что банк впоследствии обнаружит такие обстоятельства и возбудит дело. Обычно этого не происходит. Однако использование чужого платежного средства запрещено. Кроме того, если есть другие наследники или кредиторы, которые не заинтересованы в использовании банковской карты и счета умершего, то на основании их заявления может быть начат уголовный процесс. За использование платежной карты умершего человека предусмотрена ответственность, поэтому так поступать нельзя!"
Пользоваться банковской картой и счетом умершего человека не имеют права ни его муж/жена и дети, ни родители и другие родственники. "Нельзя прикасаться!" - подчеркнула нотариус. В связи с подобными ситуациями существуют как более ранние судебные решения, так и уголовные процессы. "После смерти человека никто не имеет права распоряжаться его банковским счетом и картой!" - подчеркнула нотариус.