Что после смерти человека происходит с его деньгами и что нужно знать родственникам, чтобы их получить?

Не стоит думать, что банк впоследствии обнаружит такие обстоятельства и возбудит дело. Обычно этого не происходит. Однако использование чужого платежного средства запрещено. Кроме того, если есть другие наследники или кредиторы, которые не заинтересованы в использовании банковской карты и счета умершего, то на основании их заявления может быть начат уголовный процесс. За использование платежной карты умершего человека предусмотрена ответственность, поэтому так поступать нельзя!"