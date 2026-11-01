Неожиданный жилец: что делать, если в вашей квартире задекларирован незнакомый человек?
Представьте, что вы решили проверить, кто официально задекларирован в вашей квартире, и неожиданно обнаружили совершенно незнакомого человека. В Латвии такое возможно, причем собственник жилья может даже не подозревать о появлении нового зарегистрированного жильца. Разбираемся, как проверить свою недвижимость.
Как посторонний человек может задекларироваться в чужой квартире?
В Латвии при декларировании места жительства не требуется предъявлять письменное согласие собственника недвижимости. Человек самостоятельно указывает адрес и правовое основание для проживания, например договор аренды, родственные отношения или разрешение владельца.
При подаче декларации документы, подтверждающие такое право, обычно не требуют. Поэтому возможны ситуации, когда человек указывает чужой адрес, хотя никаких законных оснований проживать там не имеет.
Однако важно понимать, что сама по себе декларация места жительства не дает человеку права собственности на квартиру или самостоятельного права пользоваться ею. Она лишь указывает адрес, по которому человек доступен для связи с государственными и муниципальными учреждениями.
Как узнать, кто задекларирован в вашей квартире?
Проверить информацию можно бесплатно через государственный портал Latvija.gov.lv. Для этого необходимо авторизоваться и найти электронную услугу Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas.
Читайте продолжение после рекламы
Система покажет актуальную информацию о людях, задекларированных в принадлежащей вам недвижимости, а также о тех, кто указал ее в качестве дополнительного адреса.
Электронная услуга доступна физическим лицам, чья недвижимость зарегистрирована в Земельной книге. Получить сведения также можно, обратившись в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
Как аннулировать декларацию постороннего человека?
Согласно статье 12 Закона о декларировании места жительства, аннулировать сведения о задекларированном адресе можно в двух случаях:
- Если человек при декларировании предоставил ложные сведения.
- Если у человека отсутствует законное основание проживать по указанному адресу.
Например, основанием для аннулирования может стать ситуация, когда совершенно незнакомый человек задекларировался в чужой квартире без каких-либо прав на проживание. Другой распространенный случай - бывший арендатор съехал, договор аренды прекратился, но его декларация осталась действующей.
Читайте продолжение после рекламы
Для аннулирования необходимо обратиться в самоуправление, на территории которого находится недвижимость. Именно оно проверяет обстоятельства и принимает решение.
Какие документы понадобятся?
Владелец должен подать заявление с просьбой проверить и аннулировать сведения о задекларированном месте жительства. В заявлении необходимо указать адрес недвижимости и объяснить, почему у конкретного человека нет законных оснований быть задекларированным по этому адресу.
При необходимости к заявлению прилагают документы, подтверждающие право собственности или прекращение права другого человека проживать в квартире. Это могут быть договор купли-продажи, соглашение о прекращении аренды, договор с истекшим сроком действия или соответствующее решение суда.
Если квартира зарегистрирована в Земельной книге, самоуправление может самостоятельно проверить сведения о собственнике.
Важный момент: в Риге предусмотрена отдельная форма заявления для случаев, когда владелец не знает даже имени и фамилии постороннего человека, задекларированного в его недвижимости. Поэтому отсутствие этих данных не мешает обратиться за проверкой.
Читайте продолжение после рекламы
Куда обращаться в Риге?
В Риге вопросами проверки и аннулирования деклараций занимается Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления.
Заявление можно подать лично в центре обслуживания жителей районов Риги, отправить по почте или направить в электронном виде с надежной электронной подписью.
Контактная информация:
Необходимые бланки заявлений и подробная информация размещены на официальном сайте Рижского самоуправления.
Читайте продолжение после рекламы
Сколько времени занимает аннулирование и нужно ли платить?
Процедура аннулирования декларации бесплатная. Стандартный срок принятия решения составляет один месяц со дня получения заявления.
Однако если проверка требует дополнительного времени, срок может быть продлен до четырех месяцев. В особо сложных случаях, когда необходимо длительное выяснение обстоятельств, законодательство допускает продление срока до одного года. О продлении заявителя должны уведомить.
В ходе проверки самоуправление вправе запросить объяснения как у собственника недвижимости, так и у задекларированного человека.
Если выяснится, что у человека действительно нет законных оснований проживать по указанному адресу, сведения о его декларации аннулируют.
А если человек отказывается выписываться?
Здесь многое зависит от обстоятельств. Если человек просто задекларирован в квартире без законных оснований, самоуправление может аннулировать декларацию независимо от его желания. Но если речь идет о действующем договоре аренды или споре между собственником и человеком, имеющим возможные права на проживание, ситуация сложнее.
Читайте продолжение после рекламы
Например, владелец не может добиться аннулирования декларации арендатора только потому, что больше не хочет видеть его зарегистрированным по своему адресу, если договор аренды продолжает действовать.
Если стороны спорят о самом праве пользования жильем, вопрос может потребовать судебного разбирательства. Аннулирование декларации не заменяет процедуру выселения и не решает имущественные споры.