Белье сохнет по два дня? Как правильно сушить одежду в квартире в холодное время года

В холодное время года короткое интенсивное проветривание часто оказывается практичнее, чем постоянно приоткрытое окно. Даже если на улице высокая относительная влажность, холодный наружный воздух после нагревания в помещении обычно способен поглотить дополнительную влагу. Особенно важно проветривать комнату после стирки, во время сушки большого количества белья и при появлении конденсата на окнах.